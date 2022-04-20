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Россия считает, что G20 должна продолжать работать на основе консенсуса - РИА Новости, 20.04.2022
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Россия считает, что G20 должна продолжать работать на основе консенсуса
Россия считает, что G20 должна продолжать работать на основе консенсуса - РИА Новости, 20.04.2022
Россия считает, что G20 должна продолжать работать на основе консенсуса
Российская сторона считает, что G20 должна работать на основе консенсуса, отвергает попытки использовать формат для противоборства "по шаблонам Холодной войны", РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:40
2022-04-20T18:05
саммит g20
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российская сторона считает, что G20 должна работать на основе консенсуса, отвергает попытки использовать формат для противоборства "по шаблонам Холодной войны", такое мнение на брифинге в Москве высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы убеждены в том, что "двадцатка" должна продолжать работать на условиях консенсуса и равноправия всех ее членов ", - сказала она.Захарова добавила, что "мы рады, что наша точка зрения пользуется широкой поддержкой партнеров с независимой внешней политикой, перефразируя китайских коллег, мы видим, что диалог "двадцатки", как интеллектуальный прогресс, а не противоборство по шаблонам Холодной войны".
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саммит g20, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:40 20.04.2022 (обновлено: 18:05 20.04.2022)
 
Россия считает, что G20 должна продолжать работать на основе консенсуса

Мария Захарова: G20 должна работать на основе консенсуса и равноправия всех ее членов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛоготип саммита "Группы двадцати" в Риме
Логотип саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Логотип саммита "Группы двадцати" в Риме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российская сторона считает, что G20 должна работать на основе консенсуса, отвергает попытки использовать формат для противоборства "по шаблонам Холодной войны", такое мнение на брифинге в Москве высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы убеждены в том, что "двадцатка" должна продолжать работать на условиях консенсуса и равноправия всех ее членов ", - сказала она.
Захарова добавила, что "мы рады, что наша точка зрения пользуется широкой поддержкой партнеров с независимой внешней политикой, перефразируя китайских коллег, мы видим, что диалог "двадцатки", как интеллектуальный прогресс, а не противоборство по шаблонам Холодной войны".
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
13:54
В ЕС не выработали общую позицию по бойкоту России в G20
 
Саммит G20В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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