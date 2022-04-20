https://ria.ru/20220420/g20-1784551559.html

Россия считает, что G20 должна продолжать работать на основе консенсуса

Россия считает, что G20 должна продолжать работать на основе консенсуса - РИА Новости, 20.04.2022

Россия считает, что G20 должна продолжать работать на основе консенсуса

Российская сторона считает, что G20 должна работать на основе консенсуса, отвергает попытки использовать формат для противоборства "по шаблонам Холодной войны", РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T17:40

2022-04-20T17:40

2022-04-20T18:05

саммит g20

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российская сторона считает, что G20 должна работать на основе консенсуса, отвергает попытки использовать формат для противоборства "по шаблонам Холодной войны", такое мнение на брифинге в Москве высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы убеждены в том, что "двадцатка" должна продолжать работать на условиях консенсуса и равноправия всех ее членов ", - сказала она.Захарова добавила, что "мы рады, что наша точка зрения пользуется широкой поддержкой партнеров с независимой внешней политикой, перефразируя китайских коллег, мы видим, что диалог "двадцатки", как интеллектуальный прогресс, а не противоборство по шаблонам Холодной войны".

https://ria.ru/20220420/g20-1784482291.html

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саммит g20, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)