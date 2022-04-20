https://ria.ru/20220420/festival-1784495909.html
Платоновский фестиваль искусств в Воронеже перенесли на другую дату
Платоновский фестиваль искусств в Воронеже перенесли на другую дату - РИА Новости, 20.04.2022
Платоновский фестиваль искусств в Воронеже перенесли на другую дату
Платоновский фестиваль искусств перенесли на другую дату. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Воронежской области. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:17
2022-04-20T15:17
2022-04-20T15:17
культура
новости культуры
александр гусев (государственный служащий)
воронежская область
воронеж
андрей платонов
искусство
международный платоновский фестиваль искусств
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ВОРОНЕЖ, 20 апр — РИА Новости. Платоновский фестиваль искусств перенесли на другую дату. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Воронежской области.По словам губернатора области Александра Гусева, формат работы дирекции фестиваля будет изменен."Она станет отвечать за проведение и других массовых культурных мероприятий в регионе, их круг определим. Худрука Платоновфеста будем выбирать на конкурсной основе", — поясняет Гусев.Международный Платоновский фестиваль искусств проводится в Воронежской области с 2011 года. На него приезжали известные российские и зарубежные театральные режиссеры, музыканты, литераторы, скульпторы и художники. Смотр назван в честь родившегося и жившего в Воронеже писателя Андрея Платонова (1899-1951), автора романа "Чевенгур", повестей "Котлован", "Ювенильное море", "Епифанские шлюзы".
https://ria.ru/20220408/festival-1782611014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, александр гусев (государственный служащий), воронежская область, воронеж, андрей платонов, искусство, международный платоновский фестиваль искусств, театр, литература, музыка
Платоновский фестиваль искусств в Воронеже перенесли на другую дату
Платоновский фестиваль искусств в Воронеже перенесен с июня на более поздний срок
ВОРОНЕЖ, 20 апр — РИА Новости. Платоновский фестиваль искусств перенесли на другую дату. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Воронежской области.
"Попечительский совет Платоновского фестиваля согласовал решение о переносе культурного проекта с июня на более поздний срок, который будет объявлен позднее", — говорится в публикации.
По словам губернатора области Александра Гусева, формат работы дирекции фестиваля будет изменен.
"Она станет отвечать за проведение и других массовых культурных мероприятий в регионе, их круг определим. Худрука Платоновфеста будем выбирать на конкурсной основе", — поясняет Гусев.
Международный Платоновский фестиваль искусств проводится в Воронежской области с 2011 года. На него приезжали известные российские и зарубежные театральные режиссеры, музыканты, литераторы, скульпторы и художники. Смотр назван в честь родившегося и жившего в Воронеже писателя Андрея Платонова (1899-1951), автора романа "Чевенгур", повестей "Котлован", "Ювенильное море", "Епифанские шлюзы".