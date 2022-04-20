https://ria.ru/20220420/estoniya-1784464168.html

В Эстонии запретили собрания с георгиевскими лентами и российскими флагами

В Эстонии запретили собрания с георгиевскими лентами и российскими флагами - РИА Новости, 20.04.2022

В Эстонии запретили собрания с георгиевскими лентами и российскими флагами

Полиция Эстонии запретила с 26 апреля по 10 мая публичные собрания с использованием георгиевских ленточек, флагов РФ и СССР в связи с годовщиной апрельских... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:41

2022-04-20T12:41

2022-04-20T12:41

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ХЕЛЬСИНКИ, 20 апр - РИА Новости. Полиция Эстонии запретила с 26 апреля по 10 мая публичные собрания с использованием георгиевских ленточек, флагов РФ и СССР в связи с годовщиной апрельских беспорядков и празднованием 9 мая, сообщила в среду пресс-служба полиции.В ночь на 27 апреля 2007 года власти Эстонии демонтировали и перенесли памятник Воину-Освободителю, известный также как "Бронзовый солдат", вместе с останками захороненных советских воинов из центра Таллина на Военное кладбище. Это повлекло за собой массовые волнения и выступления несогласных в Таллине и других городах страны."Публичные собрания с использованием "враждебных символов" запрещены с 26 апреля по 10 мая. Почтение памяти погибших во Второй мировой войне не запрещено, но оно не должно использоваться для разжигания насилия и ненависти между людьми", - говорится в сообщении полиции.В ведомстве пояснили, что запретили публичные собрания с использованием военной символики, чтобы "избежать провокаций" на 9 мая. Например, запрещены флаги Советского Союза и Российской Федерации, георгиевские ленты и военная форма.В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище, где стоит "Бронзовый солдат". По традиции у памятника выставляется почетный караул из юношей и девушек в форме красноармейцев и моряков-балтийцев.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.

https://ria.ru/20220420/miting-1784459684.html

https://ria.ru/20220419/aksenov-1784333590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, эстония, таллин, россия, великая отечественная война (1941-1945)