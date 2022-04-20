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В Эстонии запретили собрания с георгиевскими лентами и российскими флагами - РИА Новости, 20.04.2022
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В Эстонии запретили собрания с георгиевскими лентами и российскими флагами
В Эстонии запретили собрания с георгиевскими лентами и российскими флагами - РИА Новости, 20.04.2022
В Эстонии запретили собрания с георгиевскими лентами и российскими флагами
Полиция Эстонии запретила с 26 апреля по 10 мая публичные собрания с использованием георгиевских ленточек, флагов РФ и СССР в связи с годовщиной апрельских... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:41
2022-04-20T12:41
в мире
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таллин
россия
великая отечественная война (1941-1945)
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 апр - РИА Новости. Полиция Эстонии запретила с 26 апреля по 10 мая публичные собрания с использованием георгиевских ленточек, флагов РФ и СССР в связи с годовщиной апрельских беспорядков и празднованием 9 мая, сообщила в среду пресс-служба полиции.В ночь на 27 апреля 2007 года власти Эстонии демонтировали и перенесли памятник Воину-Освободителю, известный также как "Бронзовый солдат", вместе с останками захороненных советских воинов из центра Таллина на Военное кладбище. Это повлекло за собой массовые волнения и выступления несогласных в Таллине и других городах страны."Публичные собрания с использованием "враждебных символов" запрещены с 26 апреля по 10 мая. Почтение памяти погибших во Второй мировой войне не запрещено, но оно не должно использоваться для разжигания насилия и ненависти между людьми", - говорится в сообщении полиции.В ведомстве пояснили, что запретили публичные собрания с использованием военной символики, чтобы "избежать провокаций" на 9 мая. Например, запрещены флаги Советского Союза и Российской Федерации, георгиевские ленты и военная форма.В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище, где стоит "Бронзовый солдат". По традиции у памятника выставляется почетный караул из юношей и девушек в форме красноармейцев и моряков-балтийцев.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
https://ria.ru/20220420/miting-1784459684.html
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в мире, эстония, таллин, россия, великая отечественная война (1941-1945)
12:41 20.04.2022
 
В Эстонии запретили собрания с георгиевскими лентами и российскими флагами

Полиция Эстонии запретила собрания с георгиевскими лентами и флагами России и СССР

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Георгиевская ленточка. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 апр - РИА Новости. Полиция Эстонии запретила с 26 апреля по 10 мая публичные собрания с использованием георгиевских ленточек, флагов РФ и СССР в связи с годовщиной апрельских беспорядков и празднованием 9 мая, сообщила в среду пресс-служба полиции.
В ночь на 27 апреля 2007 года власти Эстонии демонтировали и перенесли памятник Воину-Освободителю, известный также как "Бронзовый солдат", вместе с останками захороненных советских воинов из центра Таллина на Военное кладбище. Это повлекло за собой массовые волнения и выступления несогласных в Таллине и других городах страны.
Митинг против запрета георгиевской ленты в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
12:26
В Молдавии проходит митинг против запрета георгиевской ленты
"Публичные собрания с использованием "враждебных символов" запрещены с 26 апреля по 10 мая. Почтение памяти погибших во Второй мировой войне не запрещено, но оно не должно использоваться для разжигания насилия и ненависти между людьми", - говорится в сообщении полиции.
В ведомстве пояснили, что запретили публичные собрания с использованием военной символики, чтобы "избежать провокаций" на 9 мая. Например, запрещены флаги Советского Союза и Российской Федерации, георгиевские ленты и военная форма.
В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище, где стоит "Бронзовый солдат". По традиции у памятника выставляется почетный караул из юношей и девушек в форме красноармейцев и моряков-балтийцев.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
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