В Эстонии запретили собрания с георгиевскими лентами и российскими флагами
Полиция Эстонии запретила собрания с георгиевскими лентами и флагами России и СССР
Георгиевская ленточка. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 20 апр - РИА Новости. Полиция Эстонии запретила с 26 апреля по 10 мая публичные собрания с использованием георгиевских ленточек, флагов РФ и СССР в связи с годовщиной апрельских беспорядков и празднованием 9 мая, сообщила в среду пресс-служба полиции.
В ночь на 27 апреля 2007 года власти Эстонии демонтировали и перенесли памятник Воину-Освободителю, известный также как "Бронзовый солдат", вместе с останками захороненных советских воинов из центра Таллина на Военное кладбище. Это повлекло за собой массовые волнения и выступления несогласных в Таллине и других городах страны.
"Публичные собрания с использованием "враждебных символов" запрещены с 26 апреля по 10 мая. Почтение памяти погибших во Второй мировой войне не запрещено, но оно не должно использоваться для разжигания насилия и ненависти между людьми", - говорится в сообщении полиции.
В ведомстве пояснили, что запретили публичные собрания с использованием военной символики, чтобы "избежать провокаций" на 9 мая. Например, запрещены флаги Советского Союза и Российской Федерации, георгиевские ленты и военная форма.
В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище, где стоит "Бронзовый солдат". По традиции у памятника выставляется почетный караул из юношей и девушек в форме красноармейцев и моряков-балтийцев.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.