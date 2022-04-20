https://ria.ru/20220420/ekspress-1784520118.html

"Невский экспресс" с 29 апреля вернется в расписание

"Невский экспресс" с 29 апреля вернется в расписание - РИА Новости, 20.04.2022

"Невский экспресс" с 29 апреля вернется в расписание

Скоростной дневной поезд "Невский экспресс" после капитального ремонта возвращается в расписание с 29 апреля, сообщают РЖД. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:03

2022-04-20T16:03

2022-04-20T16:12

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ржд

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новости - туризм

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Скоростной дневной поезд "Невский экспресс" после капитального ремонта возвращается в расписание с 29 апреля, сообщают РЖД.До 10 мая поезд будет курсировать по специальному расписанию, отправляясь ежедневно (кроме 7 мая): из Санкт-Петербурга в 5:40 (в Москве в 9:47) и из Москвы в 13:30 (в Санкт-Петербурге в 17:34). О дальнейшем расписании будет сообщено дополнительно. "На первый рейс действует специальная цена – от 1000 рублей", - отметили в компании.Поезд перестал ходить по маршруту Москва - Санкт-Петербург с 27 августа 2021 года. Все это время, рассказали в РЖД, "Невский экспресс" находился на капитальном ремонте, в ходе которого были заменены двери и окна, экологически чистые туалетные комплексы, обивка кресел и другие необходимые узлы и детали, импортные комплектующие сменили на отечественные.

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Кирилл Волков

общество, москва, санкт-петербург, ржд, невский экспресс, новости - туризм