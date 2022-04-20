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Почти 17 тысяч литров донорской крови заготовило Подмосковье с начала года
Почти 17 тысяч литров донорской крови заготовило Подмосковье с начала года - РИА Новости, 20.04.2022
Почти 17 тысяч литров донорской крови заготовило Подмосковье с начала года
Почти 17 тысяч литров донорской крови заготовили в Московской области с начала года, донорами с начала года стали 24 тысячи человек, сообщили в региональном... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:24
2022-04-20T12:24
2022-04-20T12:24
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Почти 17 тысяч литров донорской крови заготовили в Московской области с начала года, донорами с начала года стали 24 тысячи человек, сообщили в региональном минздраве."Всего с начала 2022 года в Московской области, благодаря донорам, заготовили 16,9 тысячи литров крови", - сказано в сообщении.Как отметили в министерстве, на сегодняшний день Подмосковье полностью обеспечено донорской кровью и её компонентами. Большинство донаций выполняются на безвозмездной основе.Как отметили в Мособлдуме, в 2021 году заготовили около 58 тысяч тонн донорской крови. Донаций было выполнено почти 88 тысяч. При этом ежегодно в регионе звание "Почётный донор России" получают около 400 человек. А ежегодную выплату получают свыше 20,6 тысячи доноров Подмосковья.20 апреля в России традиционно отмечается Национальный день донора - он посвящён людям, сдающим кровь и её компоненты.
https://ria.ru/20220418/gumpomosch-1784170843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), московская областная дума, светлана стригункова , россия, общество, всемирный день донора крови, донорство