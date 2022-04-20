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Почти 17 тысяч литров донорской крови заготовило Подмосковье с начала года - РИА Новости, 20.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220420/donory-1784459514.html
Почти 17 тысяч литров донорской крови заготовило Подмосковье с начала года
Почти 17 тысяч литров донорской крови заготовило Подмосковье с начала года - РИА Новости, 20.04.2022
Почти 17 тысяч литров донорской крови заготовило Подмосковье с начала года
Почти 17 тысяч литров донорской крови заготовили в Московской области с начала года, донорами с начала года стали 24 тысячи человек, сообщили в региональном... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:24
2022-04-20T12:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
светлана стригункова
россия
общество
всемирный день донора крови
донорство
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Почти 17 тысяч литров донорской крови заготовили в Московской области с начала года, донорами с начала года стали 24 тысячи человек, сообщили в региональном минздраве."Всего с начала 2022 года в Московской области, благодаря донорам, заготовили 16,9 тысячи литров крови", - сказано в сообщении.Как отметили в министерстве, на сегодняшний день Подмосковье полностью обеспечено донорской кровью и её компонентами. Большинство донаций выполняются на безвозмездной основе.Как отметили в Мособлдуме, в 2021 году заготовили около 58 тысяч тонн донорской крови. Донаций было выполнено почти 88 тысяч. При этом ежегодно в регионе звание "Почётный донор России" получают около 400 человек. А ежегодную выплату получают свыше 20,6 тысячи доноров Подмосковья.20 апреля в России традиционно отмечается Национальный день донора - он посвящён людям, сдающим кровь и её компоненты.
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московская область (подмосковье), московская областная дума, светлана стригункова , россия, общество, всемирный день донора крови, донорство
12:24 20.04.2022
 

Почти 17 тысяч литров донорской крови заготовило Подмосковье с начала года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник развешивает пакеты с кровью, сданной донорами
Медицинский сотрудник развешивает пакеты с кровью, сданной донорами - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Почти 17 тысяч литров донорской крови заготовили в Московской области с начала года, донорами с начала года стали 24 тысячи человек, сообщили в региональном минздраве.
"Всего с начала 2022 года в Московской области, благодаря донорам, заготовили 16,9 тысячи литров крови", - сказано в сообщении.
Как отметили в министерстве, на сегодняшний день Подмосковье полностью обеспечено донорской кровью и её компонентами. Большинство донаций выполняются на безвозмездной основе.
"Всего с начала года донорами стали почти 24 тысячи человек", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой в сообщении.
Как отметили в Мособлдуме, в 2021 году заготовили около 58 тысяч тонн донорской крови. Донаций было выполнено почти 88 тысяч. При этом ежегодно в регионе звание "Почётный донор России" получают около 400 человек. А ежегодную выплату получают свыше 20,6 тысячи доноров Подмосковья.
20 апреля в России традиционно отмечается Национальный день донора - он посвящён людям, сдающим кровь и её компоненты.
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