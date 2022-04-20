https://ria.ru/20220420/donory-1784459514.html

Почти 17 тысяч литров донорской крови заготовило Подмосковье с начала года

Почти 17 тысяч литров донорской крови заготовило Подмосковье с начала года - РИА Новости, 20.04.2022

Почти 17 тысяч литров донорской крови заготовило Подмосковье с начала года

Почти 17 тысяч литров донорской крови заготовили в Московской области с начала года, донорами с начала года стали 24 тысячи человек, сообщили в региональном... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:24

2022-04-20T12:24

2022-04-20T12:24

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донорство

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Почти 17 тысяч литров донорской крови заготовили в Московской области с начала года, донорами с начала года стали 24 тысячи человек, сообщили в региональном минздраве."Всего с начала 2022 года в Московской области, благодаря донорам, заготовили 16,9 тысячи литров крови", - сказано в сообщении.Как отметили в министерстве, на сегодняшний день Подмосковье полностью обеспечено донорской кровью и её компонентами. Большинство донаций выполняются на безвозмездной основе.Как отметили в Мособлдуме, в 2021 году заготовили около 58 тысяч тонн донорской крови. Донаций было выполнено почти 88 тысяч. При этом ежегодно в регионе звание "Почётный донор России" получают около 400 человек. А ежегодную выплату получают свыше 20,6 тысячи доноров Подмосковья.20 апреля в России традиционно отмечается Национальный день донора - он посвящён людям, сдающим кровь и её компоненты.

https://ria.ru/20220418/gumpomosch-1784170843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), московская областная дума, светлана стригункова , россия, общество, всемирный день донора крови, донорство