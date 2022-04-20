https://ria.ru/20220420/dogovorennost-1784494240.html

Пашинян заявил о достижении договоренностей с Путиным по Нагорному Карабаху

Пашинян заявил о достижении договоренностей с Путиным по Нагорному Карабаху - РИА Новости, 20.04.2022

Пашинян заявил о достижении договоренностей с Путиным по Нагорному Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил об окончательной договоренности с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T14:37

2022-04-20T14:37

2022-04-20T14:37

в мире

армения

нагорный карабах

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

безопасность

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 20 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил об окончательной договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным по ряду важных вопросов, в том числе по тематике безопасности и нагорно-карабахского конфликта, сообщили в среду в пресс-службе армянского кабмина.По словам Пашиняна, он провел накануне продуктивное обсуждение с президентом Путиным, было принято совместное заявление."Пашинян добавил, что достигнута окончательная договоренность по ряду важных вопросов, в том числе по тематике безопасности, нагорно-карабахского конфликта, разблокирования региональной инфраструктуры и процесса демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном", - заявили в пресс-службе кабмина.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220420/torgovlya-1784487929.html

армения

нагорный карабах

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в мире, армения, нагорный карабах, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, безопасность, никол пашинян