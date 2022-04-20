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Пашинян заявил о достижении договоренностей с Путиным по Нагорному Карабаху - РИА Новости, 20.04.2022
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Пашинян заявил о достижении договоренностей с Путиным по Нагорному Карабаху
Пашинян заявил о достижении договоренностей с Путиным по Нагорному Карабаху - РИА Новости, 20.04.2022
Пашинян заявил о достижении договоренностей с Путиным по Нагорному Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил об окончательной договоренности с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:37
2022-04-20T14:37
в мире
армения
нагорный карабах
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
безопасность
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 20 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил об окончательной договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным по ряду важных вопросов, в том числе по тематике безопасности и нагорно-карабахского конфликта, сообщили в среду в пресс-службе армянского кабмина.По словам Пашиняна, он провел накануне продуктивное обсуждение с президентом Путиным, было принято совместное заявление."Пашинян добавил, что достигнута окончательная договоренность по ряду важных вопросов, в том числе по тематике безопасности, нагорно-карабахского конфликта, разблокирования региональной инфраструктуры и процесса демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном", - заявили в пресс-службе кабмина.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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в мире, армения, нагорный карабах, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, безопасность, никол пашинян
14:37 20.04.2022
 
Пашинян заявил о достижении договоренностей с Путиным по Нагорному Карабаху

Никол Пашинян заявил об окончательной договоренности с Путиным по вопросам безопасности

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
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ЕРЕВАН, 20 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил об окончательной договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным по ряду важных вопросов, в том числе по тематике безопасности и нагорно-карабахского конфликта, сообщили в среду в пресс-службе армянского кабмина.
По словам Пашиняна, он провел накануне продуктивное обсуждение с президентом Путиным, было принято совместное заявление.
"Пашинян добавил, что достигнута окончательная договоренность по ряду важных вопросов, в том числе по тематике безопасности, нагорно-карабахского конфликта, разблокирования региональной инфраструктуры и процесса демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном", - заявили в пресс-службе кабмина.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
14:12
Россия и Армения найдут пути увеличения взаимной торговли, заявил Пашинян
 
В миреАрменияНагорный КарабахУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном КарабахеБезопасностьНикол Пашинян
 
 
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