https://ria.ru/20220420/dnr-1784420791.html

Украинские войска за 63 дня выпустили по ДНР более 21,9 тысячи боеприпасов

Украинские войска за 63 дня выпустили по ДНР более 21,9 тысячи боеприпасов - РИА Новости, 20.04.2022

Украинские войска за 63 дня выпустили по ДНР более 21,9 тысячи боеприпасов

Украинские войска за 63 дня эскалации выпустили по Донецкой народной республике почти 22 тысячи боеприпасов, зафиксировано 2094 факта ведения огня, сообщает... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T09:45

2022-04-20T09:45

2022-04-20T10:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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владимир путин

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сцкк

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ДОНЕЦК, 20 апр – РИА Новости. Украинские войска за 63 дня эскалации выпустили по Донецкой народной республике почти 22 тысячи боеприпасов, зафиксировано 2094 факта ведения огня, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 63 дня эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 2094 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 1891. Всего противником выпущено 21 980 боеприпасов различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК "Точка-У"), 6 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 2587 ракет РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, россия, сцкк