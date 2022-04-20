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Жительница Дагестана 22 года работала фельдшером с купленным дипломом - РИА Новости, 20.04.2022
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Жительница Дагестана 22 года работала фельдшером с купленным дипломом
Жительница Дагестана 22 года работала фельдшером с купленным дипломом - РИА Новости, 20.04.2022
Жительница Дагестана 22 года работала фельдшером с купленным дипломом
Жительница дагестанского Хасавюрта работала 22 года в местной больнице в должности фельдшера-лаборанта с поддельным дипломом, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:33
2022-04-20T18:33
происшествия
хасавюрт
здоровье - общество
республика дагестан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МАХАЧКАЛА, 20 апр – РИА Новости. Жительница дагестанского Хасавюрта работала 22 года в местной больнице в должности фельдшера-лаборанта с поддельным дипломом, сообщает пресс-служба МВД Дагестана."Пятидесятилетняя жительница Хасавюрта, не имея медицинского образования, на протяжении 22 лет работала в должности фельдшера-лаборанта в местной больнице. Документ о высшем образовании вызвал подозрение у профильных органов, что и стало поводом для обращения к правоохранителям", – говорится в сообщении.Оперативники выяснили, что подозреваемая никогда не обучалась в указанном учебном заведении, диплом с такими серией и номером не выдавался, бланк с таким номером вуз не получал. По информации правоохранителей, подозреваемая созналась, что купила поддельный диплом много лет назад у знакомого.Полиция Хасавюрта возбудила уголовное дело о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на четыре года.
https://ria.ru/20220119/chinovniki-1768576984.html
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происшествия, хасавюрт, здоровье - общество, республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
18:33 20.04.2022
 
Жительница Дагестана 22 года работала фельдшером с купленным дипломом

Жительница Хасавюрта 22 года работала фельдшером с купленным поддельным дипломом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 20 апр – РИА Новости. Жительница дагестанского Хасавюрта работала 22 года в местной больнице в должности фельдшера-лаборанта с поддельным дипломом, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
"Пятидесятилетняя жительница Хасавюрта, не имея медицинского образования, на протяжении 22 лет работала в должности фельдшера-лаборанта в местной больнице. Документ о высшем образовании вызвал подозрение у профильных органов, что и стало поводом для обращения к правоохранителям", – говорится в сообщении.
Оперативники выяснили, что подозреваемая никогда не обучалась в указанном учебном заведении, диплом с такими серией и номером не выдавался, бланк с таким номером вуз не получал. По информации правоохранителей, подозреваемая созналась, что купила поддельный диплом много лет назад у знакомого.
Полиция Хасавюрта возбудила уголовное дело о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на четыре года.
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ПроисшествияХасавюртЗдоровье - ОбществоРеспублика ДагестанМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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