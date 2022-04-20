https://ria.ru/20220420/diplom-1784564354.html

Жительница Дагестана 22 года работала фельдшером с купленным дипломом

Жительница Дагестана 22 года работала фельдшером с купленным дипломом - РИА Новости, 20.04.2022

Жительница Дагестана 22 года работала фельдшером с купленным дипломом

Жительница дагестанского Хасавюрта работала 22 года в местной больнице в должности фельдшера-лаборанта с поддельным дипломом, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T18:33

2022-04-20T18:33

2022-04-20T18:33

происшествия

хасавюрт

здоровье - общество

республика дагестан

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МАХАЧКАЛА, 20 апр – РИА Новости. Жительница дагестанского Хасавюрта работала 22 года в местной больнице в должности фельдшера-лаборанта с поддельным дипломом, сообщает пресс-служба МВД Дагестана."Пятидесятилетняя жительница Хасавюрта, не имея медицинского образования, на протяжении 22 лет работала в должности фельдшера-лаборанта в местной больнице. Документ о высшем образовании вызвал подозрение у профильных органов, что и стало поводом для обращения к правоохранителям", – говорится в сообщении.Оперативники выяснили, что подозреваемая никогда не обучалась в указанном учебном заведении, диплом с такими серией и номером не выдавался, бланк с таким номером вуз не получал. По информации правоохранителей, подозреваемая созналась, что купила поддельный диплом много лет назад у знакомого.Полиция Хасавюрта возбудила уголовное дело о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на четыре года.

https://ria.ru/20220119/chinovniki-1768576984.html

хасавюрт

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, хасавюрт, здоровье - общество, республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)