Сергей Астахов объяснил свое нежелание жениться на возлюбленной

"Но если Вика скажет: "Я хочу, чтобы был штамп, чтобы была свадьба, фата и обязательно кто-то мордой в салат", то я для нее все сделаю, вообще без проблем, хоть сейчас. Но, боже мой, почему обязательно надо кому-то что-то доказывать, пусть даже самим себе?" – заключил Сергей.