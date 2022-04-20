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Сергей Астахов объяснил свое нежелание жениться на возлюбленной - РИА Новости, 20.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220420/astakhov-1784505781.html
Сергей Астахов объяснил свое нежелание жениться на возлюбленной
Сергей Астахов объяснил свое нежелание жениться на возлюбленной - РИА Новости, 20.04.2022
Сергей Астахов объяснил свое нежелание жениться на возлюбленной
Сергей Астахов признался, что не считает официальные семейные атрибуты гарантией счастливой совместной жизни. Поэтому он не стремится связать себя узами брака с РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:29
2022-04-20T15:29
шоубиз
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сергей Астахов признался, что не считает официальные семейные атрибуты гарантией счастливой совместной жизни. Поэтому он не стремится связать себя узами брака с возлюбленной Викторией Савкеевой.В интервью порталу "7 Дней" он добавил, что ради возлюбленной, тем не менее, готов пойти на все.Ранее актер Джеймс Макэвой подтвердил свою свадьбу с давней подругой.
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знаменитости, шоу-бизнес
15:29 20.04.2022
 
Сергей Астахов объяснил свое нежелание жениться на возлюбленной

Сергей Астахов объяснил свое нежелание жениться на возлюбленной Виктории

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктер Сергей Астахов
Актер Сергей Астахов - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сергей Астахов признался, что не считает официальные семейные атрибуты гарантией счастливой совместной жизни. Поэтому он не стремится связать себя узами брака с возлюбленной Викторией Савкеевой.

"Я готов прожить с человеком всю жизнь без штампов, цепей, колец, корон, штрих-кодов – что там еще может быть? Ничего из этого не считаю гарантией счастливой жизни. Я был расписан, поверьте, это не панацея. Хорошая семья получается, когда людям хорошо", – заявил актер.

В интервью порталу "7 Дней" он добавил, что ради возлюбленной, тем не менее, готов пойти на все.

"Но если Вика скажет: "Я хочу, чтобы был штамп, чтобы была свадьба, фата и обязательно кто-то мордой в салат", то я для нее все сделаю, вообще без проблем, хоть сейчас. Но, боже мой, почему обязательно надо кому-то что-то доказывать, пусть даже самим себе?" – заключил Сергей.

Ранее актер Джеймс Макэвой подтвердил свою свадьбу с давней подругой.
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