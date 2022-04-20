Сергей Астахов объяснил свое нежелание жениться на возлюбленной
Сергей Астахов объяснил свое нежелание жениться на возлюбленной Виктории
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сергей Астахов признался, что не считает официальные семейные атрибуты гарантией счастливой совместной жизни. Поэтому он не стремится связать себя узами брака с возлюбленной Викторией Савкеевой.
"Я готов прожить с человеком всю жизнь без штампов, цепей, колец, корон, штрих-кодов – что там еще может быть? Ничего из этого не считаю гарантией счастливой жизни. Я был расписан, поверьте, это не панацея. Хорошая семья получается, когда людям хорошо", – заявил актер.
В интервью порталу "7 Дней" он добавил, что ради возлюбленной, тем не менее, готов пойти на все.
"Но если Вика скажет: "Я хочу, чтобы был штамп, чтобы была свадьба, фата и обязательно кто-то мордой в салат", то я для нее все сделаю, вообще без проблем, хоть сейчас. Но, боже мой, почему обязательно надо кому-то что-то доказывать, пусть даже самим себе?" – заключил Сергей.
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