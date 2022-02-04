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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220204/makevoy-1771124430.html
Джеймс Макэвой подтвердил свадьбу с давней подругой
Джеймс Макэвой подтвердил свадьбу с давней подругой - РИА Новости, 04.02.2022
Джеймс Макэвой подтвердил свадьбу с давней подругой
Джеймс Макэвой подтвердил свадьбу с давней подругой Лизой Либерати, сообщает Daily Mail. Девушка работала ассистентом режиссера в фильме "Сплит". РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T17:33
2022-02-04T17:33
шоубиз
шоу-бизнес
джеймс макэвой
знаменитости
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Джеймс Макэвой подтвердил свадьбу с давней подругой Лизой Либерати, сообщает Daily Mail. Девушка работала ассистентом режиссера в фильме "Сплит".Слухи о браке появились у поклонников еще в 2019 году, однако, пара предпочитала официально не высказываться на это счет.Поскольку Лиза родом из Филадельфии, у актера в шутку уточнили, считает ли он себя теперь там "местным".От подробных комментариев Джеймс отказался.До этого актер около 10 лет был в браке с Энн-Мэри Дафф. Пара развелась в 2016 году, у них есть общий сын Брэндан.Одной из наиболее заметных работ Джеймса в кино стала роль профессора Чарльза Ксавье в эпопее "Люди Х".
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шоу-бизнес, джеймс макэвой, знаменитости
17:33 04.02.2022
 
Джеймс Макэвой подтвердил свадьбу с давней подругой

Джеймс Макэвой подтвердил свадьбу с давней подругой Лизой Либерати

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Джеймс МакЭвой
Актер Джеймс МакЭвой - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Джеймс Макэвой подтвердил свадьбу с давней подругой Лизой Либерати, сообщает Daily Mail. Девушка работала ассистентом режиссера в фильме "Сплит".
Слухи о браке появились у поклонников еще в 2019 году, однако, пара предпочитала официально не высказываться на это счет.
Поскольку Лиза родом из Филадельфии, у актера в шутку уточнили, считает ли он себя теперь там "местным".

"Да, это теперь мой второй дом", – отметил Макэвой.

От подробных комментариев Джеймс отказался.
До этого актер около 10 лет был в браке с Энн-Мэри Дафф. Пара развелась в 2016 году, у них есть общий сын Брэндан.
Одной из наиболее заметных работ Джеймса в кино стала роль профессора Чарльза Ксавье в эпопее "Люди Х".
Автор блога Дневник Хача Амиран Сардаров - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
10:51Шоубиз
Сардаров расстался с внучкой экс-президента Узбекистана
 
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