Джеймс МакЭвой: был бы телепатом, как в "Людях Икс", обличал бы лжецов

Шотландский актер Джеймс МакЭвой запомнился миллионам поклонников по всему миру в качестве Кевина Крамба, неординарного молодого человека, страдающего расстройством личности из фильма "Сплит", а также профессором Чарльзом Ксавье из киноэпопеи "Люди Икс". В Москву он приехал, чтобы представить поклонникам выход на большие экраны очередной части долгожданного фантастического блокбастера "Люди Икс: Темный Феникс". В интервью РИА Новости накануне российской премьеры МакЭвой рассказал о последнем дне съемок, любимых сценах и кто круче: Мстители или Люди Икс. Беседовала Екатерина Сошникова.

— Как вы думаете, почему фильмы про супергероев пользуются такой большой популярностью у зрителей?

— Думаю, это стремление увидеть на экране какие-то необычные вещи, что-то неординарное. Раньше любили просто читать комиксы или смотреть про призраков, то есть людей, в принципе, интересовали всегда непривычные вещи. Это интересно, поэтому они идут и на фильмы про супергероев.

— Если говорить о предстоящем фильме "Люди Икс: Темный Феникс", почему так много внимания уделяется именно Темному Фениксу? Что делает ее особенной?

— Интерес к ее жизненной линии как раз и вызывает эта темная личность, обратная сторона монстра, представленная Темным Фениксом и скрывающаяся за ней. Я думаю, что изначально Темный Феникс не был главным героем, но сейчас в фильме она выступает как главное действующее лицо и одновременно как противник этого самого главного героя. Она, как плохой парень, но при этом ты ее понимаешь, проникаешься, потому что наравне с этим она сохраняет свою человечность.

— Расскажите более подробно о работе с режиссером фильма Саймоном Кинбергом. Каково работать с ним на съемочной площадке?

— Он всегда открыт, добр, как твой хороший знакомый, что прослеживалось и в работе над прошлыми частями киновселенной Людей Икс. Саймон реально наслаждается съемочным процессом, любит актеров, ты чувствуешь себя с ним в безопасности, так как он в любой момент посоветует, как сделать лучше. У него нереальная самоотдача, которая основывалась на искреннем желании сделать крутую историю Темного Феникса.

— А какой наиболее сложный момент можете назвать в процессе съемок "Люди Икс: Темный Феникс"?

— Для меня это сцена, когда Джин заставляет профессора Ксавье сделать несколько шагов. Вроде бы ничего такого, но для него это очень унизительно, больно. Мы снимали это три дня. Было мучительно и реально сложно.

— Десять лет назад вы сыграли роль в фильме "Особо опасен" — ваш первый фильм, основанный на комиксах. Этот опыт был полезен? Пригодился ли он в дальнейшем в других фильма про супергероев?

— Уэсли! Точно, я и подзабыл про эту роль. Да, мне нравилось работать над этим фильмом. Меня дико привлекала эта атмосфера — необычная, странная, даже бесстрашная. И режиссер, который охотно соглашался совершать какие-то безумные вещи на съемочной площадке: заставлял меня притворяться, что пытаюсь покончить жизнь самоубийством сотней конфеток "тик-так" во рту, не говоря уж о том, что появляется героиня Анджелины Джоли, которая пыталась спасти мне жизнь. Это был очень крутой опыт, но я не могу сказать, что он помог мне в будущем создать образы супергероев, которых я играл, потому что каждая роль разная, как и каждый отдельно взятый человек отличается друг от друга.

— Как вы развивали качества своего героя – профессора Ксавье – с его первого появления в киновселенной Людей Икс?

— Это же все зависит от фильма: в первом фильме было возвращение в прошлое и было важным показать героя разным. Во втором фильме существенная разница в том, что это трагедия и сломанные личности тех, кто долго верил в важные для них вещи. Чарльз верил, но в итоге все его мировоззрение было разбито. В третьем фильме, я полагаю, что Чарльз выступает в роли самоотверженного учителя, надежного наставника, который сконцентрирован на немногочисленных вещах. А вот следующая часть чертовски политична, мой герой искренне верит в свои убеждения, предпринимает попытки направить мир немного в другое геополитическое русло. Так что к каждому фильму отдельная подготовка, ведь мой герой практически везде разный, и это все интересно.

— Вы бы хотели обладать такими же телепатическими способностями, что и ваш герой?

— Думаю, что да. Я бы сидел в парламенте или в правительстве, слушал бы все, о чем говорят и думают политики, их каждое слово и показывал бы потом на них: этот лжец, он лжец и этот тоже лжец, о, а этот говорит правду.

— Какую сцену в предстоящем фильме было для вас интереснее всего снимать?

— Сцену разговора с президентом после ужина, так как мне понравилось рисоваться. И сцену с Николасом Холтом, где он обвиняет меня в смерти, впервые за всю историю наших с ним взаимоотношений он по-настоящему злится на меня. Николас мне нравится, он отличный актер и хороший друг. Раньше у нас с ним не было столь продолжительного взаимодействия на экране, мы могли переброситься парой фраз, а здесь мы сели и действительно начали играть – настоящее удовольствие.

— Если говорить про две ваши роли – профессора Ксавье из "Людей Икс" и Кевина Крамба из "Сплита", которая из них понравилась больше?

— Было прикольно играть Кевина, к тому же многим определенно понравилось его тело! Эта роль подразумевала кучу правил, но было одно главное – скрываясь за одним образом, показать 23 разных характера. Это был существенный вызов для меня, мне понравилось, было забавно.

— Если вдруг представить, что смешаются персонажи "Мстителей" и "Людей Икс", которых будет ожидать схватка друг с другом, какая из сторон одержит победу?

— Я обычно отвечаю на этот вопрос с позиции Людей Икс, потому что нас тысячи, а Мстителей не так много, хотя и предостаточно. Однако во вселенной Людей Икс все-таки мутантов реально больше, их же миллионы, так что, вероятно, мутанты одержали бы победу в этой битве. Еще интересно, если смешать два мира — мстителей и мутантов, получатся же без преувеличения просто миллионы супергероев. Звучит безумно, конечно.

— Последняя часть "Мстители: Финал" затронула концепцию путешествий во времени, но в "Люди Икс: Дни минувшего будущего"" прибегали к такому еще в 2014 году. На ваш взгляд, в какой сюжетной линии из этих двух фильмов лучше проработана концепция путешествия во времени?

— Я думаю, что в "Люди Икс: Дни минувшего будущего" путешествие во времени было реализовано более интересно, потому то в нашем фильме в прошлое отправлялось чье-то сознание. Привлекает такое обращение с временной линией: два каста – молодые и постарше – за всем этим было круто наблюдать. Но в "Мстители: Финал" тоже вышло все довольно неплохо.

— На ваш взгляд, сложнее играть в таких крупномасштабных фильмах, как "Люди Икс", или в более мелких?

— Я думаю, что это больше зависит не от масштабов фильма, а от сценария. Я принимал участие в фильмах с небольшим производством, и было легко, потому что стоящий сценарий, а бывало и не очень, потому что сценарий не так хорош и играть тяжело. Если говорить про работу в "Людях Икс", то это было очень интересно. Наибольшая сложность для актера – хорошо отыграть сценарий, и когда он хорош, то это не вызов, а просто работа.

— Как прошел последний день съемок "Люди Икс: Темный Феникс"?

— Да, последний день был очень эмоциональным, мы — как семья, и все закончилось. В последний день не все были на площадке: кто-то закончил неделей ранее, кому-то еще предстояло отснять свои сцены. И это грустно, но не было ощущения, что это действительно конец, что придется действительно сказать "прощай".

— Есть желание сыграть кого-то еще из мутантов? Причем не имеет значения, мужчину или женщину.