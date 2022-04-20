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Суд вынес смертный приговор Ассанжу, заявил главред Wikileaks - РИА Новости, 20.04.2022
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Суд вынес смертный приговор Ассанжу, заявил главред Wikileaks
Суд вынес смертный приговор Ассанжу, заявил главред Wikileaks - РИА Новости, 20.04.2022
Суд вынес смертный приговор Ассанжу, заявил главред Wikileaks
Суд Лондона подписал смертный приговор основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, выписав ордер на его экстрадицию в США, заявил главный редактор WikiLeaks Кристинн РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:17
2022-04-20T13:50
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
в мире
джулиан ассанж
лондон
великобритания
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ЛОНДОН, 20 апр - РИА Новости. Суд Лондона подписал смертный приговор основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, выписав ордер на его экстрадицию в США, заявил главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.Вестминстерский магистратский суд Лондона в среду выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы."Шестнадцать месяцев назад этот суд решил, что экстрадиция Ассанжа будет представлять угрозу для его жизни, что это будет равносильно смертному приговору. Теперь этот суд постановил вынести этот смертный приговор. Это то, что произошло сегодня здесь", - сказал журналистам Храфнссон после заседания суда.Он подчеркнул, что теперь жизнь Ассанжа в руках главы британского МВД Прити Пател и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. "У них есть власть остановить это, спасти жизнь человека и остановить эту атаку на свободу прессы", - сказал он.У защиты Ассанжа есть время до 18 мая, чтобы представить свои доводы главе МВД не выдавать его в США.
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дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, в мире, джулиан ассанж, лондон, великобритания
13:17 20.04.2022 (обновлено: 13:50 20.04.2022)
 
Суд вынес смертный приговор Ассанжу, заявил главред Wikileaks

Главред Wikileaks Храфнссон: суд в Лондоне вынес смертный приговор Ассанжу

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПлакаты у магистратского суда лондонского района Вестминстер
Плакаты у магистратского суда лондонского района Вестминстер - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Плакаты у магистратского суда лондонского района Вестминстер. Архивное фото
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ЛОНДОН, 20 апр - РИА Новости. Суд Лондона подписал смертный приговор основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, выписав ордер на его экстрадицию в США, заявил главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.
Вестминстерский магистратский суд Лондона в среду выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы.
"Шестнадцать месяцев назад этот суд решил, что экстрадиция Ассанжа будет представлять угрозу для его жизни, что это будет равносильно смертному приговору. Теперь этот суд постановил вынести этот смертный приговор. Это то, что произошло сегодня здесь", - сказал журналистам Храфнссон после заседания суда.
Он подчеркнул, что теперь жизнь Ассанжа в руках главы британского МВД Прити Пател и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. "У них есть власть остановить это, спасти жизнь человека и остановить эту атаку на свободу прессы", - сказал он.
У защиты Ассанжа есть время до 18 мая, чтобы представить свои доводы главе МВД не выдавать его в США.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
06:29
Расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США
 
Дело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаВ миреДжулиан АссанжЛондонВеликобритания
 
 
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