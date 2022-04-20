https://ria.ru/20220420/assanzh-1784472721.html

Суд вынес смертный приговор Ассанжу, заявил главред Wikileaks

Суд вынес смертный приговор Ассанжу, заявил главред Wikileaks - РИА Новости, 20.04.2022

Суд вынес смертный приговор Ассанжу, заявил главред Wikileaks

Суд Лондона подписал смертный приговор основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, выписав ордер на его экстрадицию в США, заявил главный редактор WikiLeaks Кристинн РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:17

2022-04-20T13:17

2022-04-20T13:50

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

в мире

джулиан ассанж

лондон

великобритания

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ЛОНДОН, 20 апр - РИА Новости. Суд Лондона подписал смертный приговор основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, выписав ордер на его экстрадицию в США, заявил главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.Вестминстерский магистратский суд Лондона в среду выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы."Шестнадцать месяцев назад этот суд решил, что экстрадиция Ассанжа будет представлять угрозу для его жизни, что это будет равносильно смертному приговору. Теперь этот суд постановил вынести этот смертный приговор. Это то, что произошло сегодня здесь", - сказал журналистам Храфнссон после заседания суда.Он подчеркнул, что теперь жизнь Ассанжа в руках главы британского МВД Прити Пател и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. "У них есть власть остановить это, спасти жизнь человека и остановить эту атаку на свободу прессы", - сказал он.У защиты Ассанжа есть время до 18 мая, чтобы представить свои доводы главе МВД не выдавать его в США.

https://ria.ru/20220420/rassledovanie-1784362369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, в мире, джулиан ассанж, лондон, великобритания