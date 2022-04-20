https://ria.ru/20220420/arenda-1784287840.html

Названы цены на квартиры для отдыха в популярных у туристов городах в мае

Названы цены на квартиры для отдыха в популярных у туристов городах в мае - РИА Новости, 20.04.2022

Названы цены на квартиры для отдыха в популярных у туристов городах в мае

Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется аренда квартиры для отдыха на майских праздниках в популярных городах России, сообщает пресс-служба Tvil.ru. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T07:30

2022-04-20T07:30

2022-04-20T07:30

туризм

новости - туризм

жилье

кисловодск

казань

санкт-петербург

калининград

москва

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется аренда квартиры для отдыха на майских праздниках в популярных городах России, сообщает пресс-служба Tvil.ru.По данным сервиса, в топе направлений на каникулах — Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Ялта, Кисловодск. Также в рейтинг вошли Калининград, Нижний Новгород, Москва, Волгоград и Великий Новгород."Чаще всего туристы бронируют жилье на срок от двух до восьми дней и тратят на аренду до 4,4 тысячи рублей в сутки", — рассказали в пресс-службе.Дешевле всего отдохнуть в Кисловодске и Калининграде: снять жилье на сутки можно менее чем за три тысячи рублей. В большинстве городов стоимость выше — от трех до четырех тысяч. А самые дорогие варианты — в Санкт-Петербурге и Казани: там за квартиру придется отдать более четырех тысяч.

https://ria.ru/20220419/puteshestviya-1784245786.html

кисловодск

казань

санкт-петербург

калининград

москва

сочи

ялта

волгоград

великий новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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