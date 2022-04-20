https://ria.ru/20220420/arenda-1784287840.html
Названы цены на квартиры для отдыха в популярных у туристов городах в мае
Названы цены на квартиры для отдыха в популярных у туристов городах в мае - РИА Новости, 20.04.2022
Названы цены на квартиры для отдыха в популярных у туристов городах в мае
Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется аренда квартиры для отдыха на майских праздниках в популярных городах России, сообщает пресс-служба Tvil.ru. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T07:30
2022-04-20T07:30
2022-04-20T07:30
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новости - туризм
жилье
кисловодск
казань
санкт-петербург
калининград
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется аренда квартиры для отдыха на майских праздниках в популярных городах России, сообщает пресс-служба Tvil.ru.По данным сервиса, в топе направлений на каникулах — Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Ялта, Кисловодск. Также в рейтинг вошли Калининград, Нижний Новгород, Москва, Волгоград и Великий Новгород."Чаще всего туристы бронируют жилье на срок от двух до восьми дней и тратят на аренду до 4,4 тысячи рублей в сутки", — рассказали в пресс-службе.Дешевле всего отдохнуть в Кисловодске и Калининграде: снять жилье на сутки можно менее чем за три тысячи рублей. В большинстве городов стоимость выше — от трех до четырех тысяч. А самые дорогие варианты — в Санкт-Петербурге и Казани: там за квартиру придется отдать более четырех тысяч.
https://ria.ru/20220419/puteshestviya-1784245786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, жилье, кисловодск, казань, санкт-петербург, калининград, москва, сочи, ялта, цены, квартира, волгоград, великий новгород, нижний новгород, туризм, туристы, праздники
Названы цены на квартиры для отдыха в популярных у туристов городах в мае
Эксперты узнали, в какую сумму обойдется аренда квартиры для отдыха на майские праздники
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется аренда квартиры для отдыха на майских праздниках в популярных городах России, сообщает пресс-служба Tvil.ru.
По данным сервиса, в топе направлений на каникулах — Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Ялта, Кисловодск. Также в рейтинг вошли Калининград, Нижний Новгород, Москва, Волгоград и Великий Новгород.
"Чаще всего туристы бронируют жилье на срок от двух до восьми дней и тратят на аренду до 4,4 тысячи рублей в сутки", — рассказали в пресс-службе.
Дешевле всего отдохнуть в Кисловодске и Калининграде: снять жилье на сутки можно менее чем за три тысячи рублей. В большинстве городов стоимость выше — от трех до четырех тысяч. А самые дорогие варианты — в Санкт-Петербурге и Казани: там за квартиру придется отдать более четырех тысяч.