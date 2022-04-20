https://ria.ru/20220420/aktsiya-1784418092.html

В Москве прошла акция протеста из-за антироссийской политики ЕС

В Москве прошла акция протеста из-за антироссийской политики ЕС - РИА Новости, 20.04.2022

В Москве прошла акция протеста из-за антироссийской политики ЕС

У здания представительства Евросоюза в Москве прошла акция протеста против антироссийской политики европейских властей, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T09:28

2022-04-20T09:28

2022-04-20T11:48

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. У здания представительства Евросоюза в Москве прошла акция протеста против антироссийской политики европейских властей, сообщил корреспондент РИА Новости.В мероприятии приняли участие члены общественной организации "Офицеры России".Они приурочили акцию к высылке из страны 18 европейских дипломатов за недружественные милитаристские высказывания верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.По мнению протестующих, именно Евросоюз стал архитектором и подстрекателем украинского нацизма, на руках которого кровь мирных жителей Донбасса и Украины."С одной стороны, Европа требует "мира и прекращения войны", а с другой — накачивает Украину вооружением, наемниками и профессиональными инструкторами, которые уже восемь лет ведут подготовку ВСУ на Яворовском и других военных полигонах. Представители спецслужб европейских стран обучают СБУ и ГУР Украины проведению диверсионной работы, в том числе против мирных украинцев, а также жителей Донбасса", — заявил полковник запаса Константин Кутуев.Еще одна участница акции, заместитель председателя Московской общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Лидия Крюкова, напомнила европейцам, что именно Европа в 20-х годах прошлого столетия стала колыбелью фашизма.В минувшую пятницу Россия объявила 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве персонами нон грата в ответ на недавнее решение ЕС лишить аккредитации 19 работников российского постпредства в Брюсселе.

https://ria.ru/20220416/aktsiya-1783905866.html

https://ria.ru/20220411/rusofobiya-1782975826.html

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Акция протеста против антироссийской политики европейских властей в Москве В Москве у здания представительства ЕС прошла акция протеста против антироссийской политики европейских властей 2022-04-20T09:28 true PT0M20S

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Ольга Маркова

в мире, жозеп боррель, украина, европа, россия, вооруженные силы украины, офицеры россии, служба безопасности украины, москва, евросоюз