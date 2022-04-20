09:28 20.04.2022 (обновлено: 11:48 20.04.2022)
В Москве прошла акция протеста из-за антироссийской политики ЕС
В Москве у представительства ЕС прошла акция протеста против антироссийской политики
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. У здания представительства Евросоюза в Москве прошла акция протеста против антироссийской политики европейских властей, сообщил корреспондент РИА Новости.
В мероприятии приняли участие члены общественной организации "Офицеры России".
Они приурочили акцию к высылке из страны 18 европейских дипломатов за недружественные милитаристские высказывания верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
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"С одной стороны, Европа требует "мира и прекращения войны", а с другой — накачивает Украину вооружением, наемниками и профессиональными инструкторами, которые уже восемь лет ведут подготовку ВСУ на Яворовском и других военных полигонах. Представители спецслужб европейских стран обучают СБУ и ГУР Украины проведению диверсионной работы, в том числе против мирных украинцев, а также жителей Донбасса", — заявил полковник запаса Константин Кутуев.
Еще одна участница акции, заместитель председателя Московской общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Лидия Крюкова, напомнила европейцам, что именно Европа в 20-х годах прошлого столетия стала колыбелью фашизма.
"А сегодня дипломаты стран Евросоюза возрождают нацизм! Намеренно блокируют распространение в СМИ любой объективной информации о проведении спецоперации на Украине. Стравливают нации и народы! На государственном уровне европейские чиновники пропагандируют тотальную русофобию и расизм. Под эгидой Евросоюза Украина истребляет русский язык, сносит памятники Пушкину, Жукову, Суворову, Монумент славы Советской армии", — негодует бывшая узница фашистских концлагерей.