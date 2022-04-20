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В Москве прошла акция протеста из-за антироссийской политики ЕС - РИА Новости, 20.04.2022
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В Москве прошла акция протеста из-за антироссийской политики ЕС
В Москве прошла акция протеста из-за антироссийской политики ЕС - РИА Новости, 20.04.2022
В Москве прошла акция протеста из-за антироссийской политики ЕС
У здания представительства Евросоюза в Москве прошла акция протеста против антироссийской политики европейских властей, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T09:28
2022-04-20T11:48
в мире
жозеп боррель
украина
европа
россия
вооруженные силы украины
офицеры россии
служба безопасности украины
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. У здания представительства Евросоюза в Москве прошла акция протеста против антироссийской политики европейских властей, сообщил корреспондент РИА Новости.В мероприятии приняли участие члены общественной организации "Офицеры России".Они приурочили акцию к высылке из страны 18 европейских дипломатов за недружественные милитаристские высказывания верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.По мнению протестующих, именно Евросоюз стал архитектором и подстрекателем украинского нацизма, на руках которого кровь мирных жителей Донбасса и Украины."С одной стороны, Европа требует "мира и прекращения войны", а с другой — накачивает Украину вооружением, наемниками и профессиональными инструкторами, которые уже восемь лет ведут подготовку ВСУ на Яворовском и других военных полигонах. Представители спецслужб европейских стран обучают СБУ и ГУР Украины проведению диверсионной работы, в том числе против мирных украинцев, а также жителей Донбасса", — заявил полковник запаса Константин Кутуев.Еще одна участница акции, заместитель председателя Московской общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Лидия Крюкова, напомнила европейцам, что именно Европа в 20-х годах прошлого столетия стала колыбелью фашизма.В минувшую пятницу Россия объявила 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве персонами нон грата в ответ на недавнее решение ЕС лишить аккредитации 19 работников российского постпредства в Брюсселе.
https://ria.ru/20220416/aktsiya-1783905866.html
https://ria.ru/20220411/rusofobiya-1782975826.html
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Акция протеста против антироссийской политики европейских властей в Москве
В Москве у здания представительства ЕС прошла акция протеста против антироссийской политики европейских властей
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в мире, жозеп боррель, украина, европа, россия, вооруженные силы украины, офицеры россии, служба безопасности украины, москва, евросоюз
09:28 20.04.2022 (обновлено: 11:48 20.04.2022)
 
В Москве прошла акция протеста из-за антироссийской политики ЕС

В Москве у представительства ЕС прошла акция протеста против антироссийской политики

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. У здания представительства Евросоюза в Москве прошла акция протеста против антироссийской политики европейских властей, сообщил корреспондент РИА Новости.
В мероприятии приняли участие члены общественной организации "Офицеры России".
Они приурочили акцию к высылке из страны 18 европейских дипломатов за недружественные милитаристские высказывания верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
По мнению протестующих, именно Евросоюз стал архитектором и подстрекателем украинского нацизма, на руках которого кровь мирных жителей Донбасса и Украины.
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16 апреля, 18:47
Массовая акция и автопробег против русофобии прошли в Ливане
"С одной стороны, Европа требует "мира и прекращения войны", а с другой — накачивает Украину вооружением, наемниками и профессиональными инструкторами, которые уже восемь лет ведут подготовку ВСУ на Яворовском и других военных полигонах. Представители спецслужб европейских стран обучают СБУ и ГУР Украины проведению диверсионной работы, в том числе против мирных украинцев, а также жителей Донбасса", — заявил полковник запаса Константин Кутуев.
Еще одна участница акции, заместитель председателя Московской общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Лидия Крюкова, напомнила европейцам, что именно Европа в 20-х годах прошлого столетия стала колыбелью фашизма.

"А сегодня дипломаты стран Евросоюза возрождают нацизм! Намеренно блокируют распространение в СМИ любой объективной информации о проведении спецоперации на Украине. Стравливают нации и народы! На государственном уровне европейские чиновники пропагандируют тотальную русофобию и расизм. Под эгидой Евросоюза Украина истребляет русский язык, сносит памятники Пушкину, Жукову, Суворову, Монумент славы Советской армии", — негодует бывшая узница фашистских концлагерей.

В минувшую пятницу Россия объявила 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве персонами нон грата в ответ на недавнее решение ЕС лишить аккредитации 19 работников российского постпредства в Брюсселе.
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Сотни человек вышли на улицы Франкфурта-на-Майне против русофобииНесколько сотен человек поучаствовали в демонстрации против дискриминации русскоязычных жителей Германии в немецком Франкфурте-на-Майне.
 
В миреЖозеп БоррельУкраинаЕвропаРоссияВооруженные силы УкраиныОфицеры РоссииСлужба безопасности УкраиныМоскваЕвросоюз
 
 
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