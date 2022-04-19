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СК заинтересовался опубликованными в интернете оскорблениями маршала Жукова - РИА Новости, 19.04.2022
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СК заинтересовался опубликованными в интернете оскорблениями маршала Жукова
СК заинтересовался опубликованными в интернете оскорблениями маршала Жукова - РИА Новости, 19.04.2022
СК заинтересовался опубликованными в интернете оскорблениями маршала Жукова
Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин после обращения Государственного исторического музея (ГИМ) поручил проверить комментарии в... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:04
2022-04-19T15:04
россия
следственный комитет россии (ск рф)
георгий жуков
александр бастрыкин
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин после обращения Государственного исторического музея (ГИМ) поручил проверить комментарии в интернете, оскорбляющие маршала СССР Георгия Жукова, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Ранее пресс-служба ГИМ сообщила о направлении в СК РФ запроса о проведении проверки комментариев в интернете, оскорбляющих маршала и называющих музей "псевдоисторическим". По словам представителей пресс-службы, в "различных информационных источниках" 6 апреля было опубликовано "заявление пользователя" о Жукове как об "убийце в погонах" и мародере. Кроме того, в данной публикации ГИМ был назван "псевдоисторическим"."Председатель СК РФ поручил провести процессуальную проверку по обращению Государственного исторического музея в связи с опубликованием в сети интернет высказываний пользователя, оскорбляющих память маршала СССР Георгия Константиновича Жукова", - сказали в ведомстве.В СК РФ пояснили, что на персональной странице в одной из соцсетей автор опубликовал текст, оскорбляющий и порочащий память о выдающемся полководце и государственном деятеле Советского Союза Георгия Жукове. "Александр Бастрыкин поручил следователям дать процессуальную оценку указанному факту и по результатам проверки рассмотреть вопрос о привлечении лица к установленной законом ответственности", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220418/zhukov-1784165398.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), георгий жуков, александр бастрыкин, ссср, великая отечественная война (1941-1945), общество
15:04 19.04.2022
 
СК заинтересовался опубликованными в интернете оскорблениями маршала Жукова

Следователи проведут проверку комментариев в сети, оскорбляющих маршала Георгия Жукова

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПамятник маршалу Г. К. Жукову на Манежной площади после реставрации.
Памятник маршалу Г. К. Жукову на Манежной площади после реставрации. - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Памятник маршалу Г. К. Жукову на Манежной площади после реставрации.. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин после обращения Государственного исторического музея (ГИМ) поручил проверить комментарии в интернете, оскорбляющие маршала СССР Георгия Жукова, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Ранее пресс-служба ГИМ сообщила о направлении в СК РФ запроса о проведении проверки комментариев в интернете, оскорбляющих маршала и называющих музей "псевдоисторическим". По словам представителей пресс-службы, в "различных информационных источниках" 6 апреля было опубликовано "заявление пользователя" о Жукове как об "убийце в погонах" и мародере. Кроме того, в данной публикации ГИМ был назван "псевдоисторическим".
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 17:59
Исторический музей пожаловался на комментарий, оскорбивший маршала Жукова
"Председатель СК РФ поручил провести процессуальную проверку по обращению Государственного исторического музея в связи с опубликованием в сети интернет высказываний пользователя, оскорбляющих память маршала СССР Георгия Константиновича Жукова", - сказали в ведомстве.
В СК РФ пояснили, что на персональной странице в одной из соцсетей автор опубликовал текст, оскорбляющий и порочащий память о выдающемся полководце и государственном деятеле Советского Союза Георгия Жукове. "Александр Бастрыкин поручил следователям дать процессуальную оценку указанному факту и по результатам проверки рассмотреть вопрос о привлечении лица к установленной законом ответственности", - добавили в ведомстве.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Георгий ЖуковАлександр БастрыкинСССРВеликая Отечественная война (1941-1945)Общество
 
 
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