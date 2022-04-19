СК заинтересовался опубликованными в интернете оскорблениями маршала Жукова
Следователи проведут проверку комментариев в сети, оскорбляющих маршала Георгия Жукова
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПамятник маршалу Г. К. Жукову на Манежной площади после реставрации.
Памятник маршалу Г. К. Жукову на Манежной площади после реставрации.. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин после обращения Государственного исторического музея (ГИМ) поручил проверить комментарии в интернете, оскорбляющие маршала СССР Георгия Жукова, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Ранее пресс-служба ГИМ сообщила о направлении в СК РФ запроса о проведении проверки комментариев в интернете, оскорбляющих маршала и называющих музей "псевдоисторическим". По словам представителей пресс-службы, в "различных информационных источниках" 6 апреля было опубликовано "заявление пользователя" о Жукове как об "убийце в погонах" и мародере. Кроме того, в данной публикации ГИМ был назван "псевдоисторическим".
"Председатель СК РФ поручил провести процессуальную проверку по обращению Государственного исторического музея в связи с опубликованием в сети интернет высказываний пользователя, оскорбляющих память маршала СССР Георгия Константиновича Жукова", - сказали в ведомстве.
В СК РФ пояснили, что на персональной странице в одной из соцсетей автор опубликовал текст, оскорбляющий и порочащий память о выдающемся полководце и государственном деятеле Советского Союза Георгия Жукове. "Александр Бастрыкин поручил следователям дать процессуальную оценку указанному факту и по результатам проверки рассмотреть вопрос о привлечении лица к установленной законом ответственности", - добавили в ведомстве.