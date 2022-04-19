https://ria.ru/20220419/zhukov-1784311503.html

СК заинтересовался опубликованными в интернете оскорблениями маршала Жукова

СК заинтересовался опубликованными в интернете оскорблениями маршала Жукова - РИА Новости, 19.04.2022

СК заинтересовался опубликованными в интернете оскорблениями маршала Жукова

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин после обращения Государственного исторического музея (ГИМ) поручил проверить комментарии в... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:04

2022-04-19T15:04

2022-04-19T15:04

россия

следственный комитет россии (ск рф)

георгий жуков

александр бастрыкин

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин после обращения Государственного исторического музея (ГИМ) поручил проверить комментарии в интернете, оскорбляющие маршала СССР Георгия Жукова, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Ранее пресс-служба ГИМ сообщила о направлении в СК РФ запроса о проведении проверки комментариев в интернете, оскорбляющих маршала и называющих музей "псевдоисторическим". По словам представителей пресс-службы, в "различных информационных источниках" 6 апреля было опубликовано "заявление пользователя" о Жукове как об "убийце в погонах" и мародере. Кроме того, в данной публикации ГИМ был назван "псевдоисторическим"."Председатель СК РФ поручил провести процессуальную проверку по обращению Государственного исторического музея в связи с опубликованием в сети интернет высказываний пользователя, оскорбляющих память маршала СССР Георгия Константиновича Жукова", - сказали в ведомстве.В СК РФ пояснили, что на персональной странице в одной из соцсетей автор опубликовал текст, оскорбляющий и порочащий память о выдающемся полководце и государственном деятеле Советского Союза Георгия Жукове. "Александр Бастрыкин поручил следователям дать процессуальную оценку указанному факту и по результатам проверки рассмотреть вопрос о привлечении лица к установленной законом ответственности", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220418/zhukov-1784165398.html

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Екатерина Зайцева

россия, следственный комитет россии (ск рф), георгий жуков, александр бастрыкин, ссср, великая отечественная война (1941-1945), общество