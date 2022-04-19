https://ria.ru/20220419/vov-1784259024.html

Георгиевскую ленту могут приравнять к символам воинской славы

Георгиевскую ленту могут приравнять к символам воинской славы - РИА Новости, 19.04.2022

Георгиевскую ленту могут приравнять к символам воинской славы

Депутаты и сенаторы от "Единой России" предложили приравнять георгиевскую ленту к символам воинской славы и ввести уголовную и административную ответственность... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:47

2022-04-19T11:47

2022-04-19T11:47

общество

андрей турчак

донбасс

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Депутаты и сенаторы от "Единой России" предложили приравнять георгиевскую ленту к символам воинской славы и ввести уголовную и административную ответственность за ее публичное осквернение, соответствующий законопроект внесён в Госдуму, сообщила журналистам пресс-служба партии.Как рассказал один из авторов инициативы сенатор Андрей Турчак, документ регламентирует, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью, использование ленты в иных целях будет пресекаться законом."Мы неслучайно внесли этот законопроект именно сегодня, 19 апреля, в День единых действий в память о геноциде советского народа. Сейчас, во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса, в этом есть особенный символизм. Наши солдаты и офицеры 77 лет назад остановили геноцид советского народа, а сегодня русские воины спасают от геноцида жителей Донбасса. И делают это с георгиевскими лентами – символом нашей Победы, тогда и теперь", - отметил политик.

https://ria.ru/20220419/parad-1784237115.html

донбасс

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Мадина Моргоева

общество, андрей турчак, донбасс, великая отечественная война (1941-1945)