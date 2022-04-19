https://ria.ru/20220419/vkontakte-1784357831.html
Сервис "VK Работа" прекратит существование
Сервис "VK Работа" прекратит существование - РИА Новости, 19.04.2022
Сервис "VK Работа" прекратит существование
Сервис для поиска работы "VK Работа" прекратит существование, сообщает пресс-служба VK. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T18:17
2022-04-19T18:17
2022-04-19T18:44
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Сервис для поиска работы "VK Работа" прекратит существование, сообщает пресс-служба VK."Сервис VK Работа прекратит своё существование в ближайшее время, все обязательства перед клиентами и партнерами будут выполнены!", - говорится в сообщении.Команда "VK Работа" перейдет в другие системообразующие проекты и продукты VK, в том числе в "ВКонтакте", "VK Звонки" и "VK Видео".
https://ria.ru/20220412/vkontakte-1783171509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, вконтакте, медиа - общество, общество
18:17 19.04.2022 (обновлено: 18:44 19.04.2022)
Сервис "VK Работа" прекратит существование
Сервис "VK Работа" прекратит существование
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Сервис для поиска работы "VK Работа" прекратит существование, сообщает пресс-служба VK.
"Сервис VK Работа прекратит своё существование в ближайшее время, все обязательства перед клиентами и партнерами будут выполнены!", - говорится в сообщении.
Команда "VK Работа" перейдет в другие системообразующие проекты и продукты VK, в том числе в "ВКонтакте", "VK Звонки" и "VK Видео".