https://ria.ru/20220419/vkontakte-1784357831.html

Сервис "VK Работа" прекратит существование

Сервис "VK Работа" прекратит существование - РИА Новости, 19.04.2022

Сервис "VK Работа" прекратит существование

Сервис для поиска работы "VK Работа" прекратит существование, сообщает пресс-служба VK. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T18:17

2022-04-19T18:17

2022-04-19T18:44

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Сервис для поиска работы "VK Работа" прекратит существование, сообщает пресс-служба VK."Сервис VK Работа прекратит своё существование в ближайшее время, все обязательства перед клиентами и партнерами будут выполнены!", - говорится в сообщении.Команда "VK Работа" перейдет в другие системообразующие проекты и продукты VK, в том числе в "ВКонтакте", "VK Звонки" и "VK Видео".

https://ria.ru/20220412/vkontakte-1783171509.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

технологии, россия, вконтакте, медиа - общество, общество