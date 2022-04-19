https://ria.ru/20220419/ukraina-1784265693.html

Сдавшийся британский наемник призвал Зеленского отпустить Донбасс и Крым

Сдавшийся британский наемник призвал Зеленского отпустить Донбасс и Крым - РИА Новости, 19.04.2022

Сдавшийся британский наемник призвал Зеленского отпустить Донбасс и Крым

Сдавшийся британский наёмник призвал Владимира Зеленского отпустить Донбасс и Крым, заявив, что люди страдают. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:11

2022-04-19T12:11

2022-04-19T12:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

борис джонсон

виктор медведчук

оксана марченко

донбасс

россия

украина

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Сдавшийся британский наёмник призвал Владимира Зеленского отпустить Донбасс и Крым, заявив, что люди страдают.Ранее двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании Эйден Эслин и Шон Пиннер в эфире телеканала "Россия 1" обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, а жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к родственникам попавших в плен к военным ДНР и РФ граждан Британии с призывом обратиться к Лондону и обменять их на ее мужа.Министерство иностранных дел Великобритании не ответило на письменный запрос РИА Новости, в курсе ли ведомство относительно обращения британских поданных и как относится к предложению обменять их на Медведчука. По телефону пресс-службы отвечал автоответчик. В Великобритании 18 апреля был национальный выходной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/naemniki-1784224044.html

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россия

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, борис джонсон, виктор медведчук, оксана марченко, донбасс, россия, украина, признание днр и лнр в россии