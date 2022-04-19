https://ria.ru/20220419/ukraina-1784258312.html
Сдавшийся в плен британец обвинил Киев в том, что он бросил военных
Сдавшийся в плен британец обвинил Киев в том, что он бросил военных - РИА Новости, 19.04.2022
Сдавшийся в плен британец обвинил Киев в том, что он бросил военных
Британский наемник Эйден Эслин заявил, что сдался в плен, потому что правительство Украины бросило военных на произвол судьбы. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:44
2022-04-19T11:44
2022-04-19T15:28
обострение ситуации в днр и лнр
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признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 19 апр — РИА Новости. Британский наемник Эйден Эслин заявил, что сдался в плен, потому что правительство Украины бросило военных на произвол судьбы.Солдат отметил, что с пленными все в порядке. "С нами хорошо обращаются, у нас есть еда, вода, сигареты, у нас нет никаких поводов для беспокойства", — добавил Эслин.Наемник также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Вы должны знать, что вы бросили нас, не дали ни малейшей возможности покинуть Мариуполь", — подчеркнул он.На прошлой неделе Эслин и другой британский наемник — Шон Пиннер сдались после неудачной попытки прорыва 36-й бригады ВСУ в Мариуполе. В эфире телеканала "Россия 1" они обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на задержанного на Украине оппозиционного политика Виктора Медведчука.По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, Украина привлекла для боевых действий 6824 иностранных наемника из 63 государств. По состоянию на 17 апреля в стране осталось 4877 человек, остальные сбежали либо были убиты или взяты в плен.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220418/ukraina-1784149585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, донбасс, россия, twitter, признание днр и лнр в россии
11:44 19.04.2022 (обновлено: 15:28 19.04.2022)
Сдавшийся в плен британец обвинил Киев в том, что он бросил военных
Сдавшийся британский наемник Эйден Эслин обвинил Киев в том, что он бросил военных
ДОНЕЦК, 19 апр — РИА Новости.
Британский наемник Эйден Эслин заявил
, что сдался в плен, потому что правительство Украины бросило военных на произвол судьбы.
"Мы должны были покинуть Донбасс из-за сложившейся ситуации и передать регион в руки солдат ДНР и Российской Федерации", — сказал он в видеозаписи, опубликованной МВД Донецкой народной республики.
Солдат отметил, что с пленными все в порядке. "С нами хорошо обращаются, у нас есть еда, вода, сигареты, у нас нет никаких поводов для беспокойства", — добавил Эслин.
Наемник также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Вы должны знать, что вы бросили нас, не дали ни малейшей возможности покинуть Мариуполь", — подчеркнул он.
На прошлой неделе Эслин и другой британский наемник — Шон Пиннер сдались после неудачной попытки прорыва 36-й бригады ВСУ в Мариуполе
. В эфире телеканала "Россия 1" они обратились к премьер-министру Борису Джонсону
с просьбой оказать содействие в их обмене на задержанного на Украине оппозиционного политика Виктора Медведчука.
По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, Украина привлекла для боевых действий 6824 иностранных наемника из 63 государств. По состоянию на 17 апреля в стране осталось 4877 человек, остальные сбежали либо были убиты или взяты в плен.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.