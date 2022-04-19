https://ria.ru/20220419/ukraina-1784258312.html

Сдавшийся в плен британец обвинил Киев в том, что он бросил военных

Сдавшийся в плен британец обвинил Киев в том, что он бросил военных - РИА Новости, 19.04.2022

Сдавшийся в плен британец обвинил Киев в том, что он бросил военных

Британский наемник Эйден Эслин заявил, что сдался в плен, потому что правительство Украины бросило военных на произвол судьбы. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:44

2022-04-19T11:44

2022-04-19T15:28

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ДОНЕЦК, 19 апр — РИА Новости. Британский наемник Эйден Эслин заявил, что сдался в плен, потому что правительство Украины бросило военных на произвол судьбы.Солдат отметил, что с пленными все в порядке. "С нами хорошо обращаются, у нас есть еда, вода, сигареты, у нас нет никаких поводов для беспокойства", — добавил Эслин.Наемник также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Вы должны знать, что вы бросили нас, не дали ни малейшей возможности покинуть Мариуполь", — подчеркнул он.На прошлой неделе Эслин и другой британский наемник — Шон Пиннер сдались после неудачной попытки прорыва 36-й бригады ВСУ в Мариуполе. В эфире телеканала "Россия 1" они обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на задержанного на Украине оппозиционного политика Виктора Медведчука.По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, Украина привлекла для боевых действий 6824 иностранных наемника из 63 государств. По состоянию на 17 апреля в стране осталось 4877 человек, остальные сбежали либо были убиты или взяты в плен.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/ukraina-1784149585.html

https://ria.ru/20220419/naemniki-1784224044.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, украина, донбасс, россия, twitter, признание днр и лнр в россии