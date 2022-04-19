https://ria.ru/20220419/uchebniki-1784300620.html
Информация о спецоперации войдет в школьные учебники, заявил Кравцов
Информация о спецоперации войдет в школьные учебники, заявил Кравцов - РИА Новости, 19.04.2022
Информация о спецоперации войдет в школьные учебники, заявил Кравцов
События о специальной военной операции появятся в школьных учебниках, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом историческом школьном форуме "Сила -... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:17
2022-04-19T14:17
2022-04-19T14:17
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
сергей кравцов
великая отечественная война (1941-1945)
анзор музаев
украина
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. События о специальной военной операции появятся в школьных учебниках, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом историческом школьном форуме "Сила - в правде!"."Конечно, мы дополним учебники истории, программы по истории теми событиями, которые происходят сейчас, в том числе событиями, которые связаны со спецоперацией", - сказал Кравцов.Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что задания о ходе российской спецоперации на Украине в будущем появятся в ЕГЭ по истории.
https://ria.ru/20220419/istoriya-1784277935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), сергей кравцов, великая отечественная война (1941-1945), анзор музаев, украина, единый государственный экзамен (егэ)
Информация о спецоперации войдет в школьные учебники, заявил Кравцов
Кравцов: информация о российской спецоперации на Украине войдет в школьные учебники