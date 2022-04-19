https://ria.ru/20220419/uchebniki-1784300620.html

Информация о спецоперации войдет в школьные учебники, заявил Кравцов

Информация о спецоперации войдет в школьные учебники, заявил Кравцов - РИА Новости, 19.04.2022

Информация о спецоперации войдет в школьные учебники, заявил Кравцов

События о специальной военной операции появятся в школьных учебниках, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом историческом школьном форуме "Сила -... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:17

2022-04-19T14:17

2022-04-19T14:17

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

сергей кравцов

великая отечественная война (1941-1945)

анзор музаев

украина

единый государственный экзамен (егэ)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784287814_0:301:3072:2029_1920x0_80_0_0_9c4226705f5055895b87d3fc51707ae1.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. События о специальной военной операции появятся в школьных учебниках, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом историческом школьном форуме "Сила - в правде!"."Конечно, мы дополним учебники истории, программы по истории теми событиями, которые происходят сейчас, в том числе событиями, которые связаны со спецоперацией", - сказал Кравцов.Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что задания о ходе российской спецоперации на Украине в будущем появятся в ЕГЭ по истории.

https://ria.ru/20220419/istoriya-1784277935.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), сергей кравцов, великая отечественная война (1941-1945), анзор музаев, украина, единый государственный экзамен (егэ)