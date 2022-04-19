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Информация о спецоперации войдет в школьные учебники, заявил Кравцов - РИА Новости, 19.04.2022
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Информация о спецоперации войдет в школьные учебники, заявил Кравцов
Информация о спецоперации войдет в школьные учебники, заявил Кравцов - РИА Новости, 19.04.2022
Информация о спецоперации войдет в школьные учебники, заявил Кравцов
События о специальной военной операции появятся в школьных учебниках, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом историческом школьном форуме "Сила -... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:17
2022-04-19T14:17
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
сергей кравцов
великая отечественная война (1941-1945)
анзор музаев
украина
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. События о специальной военной операции появятся в школьных учебниках, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом историческом школьном форуме "Сила - в правде!"."Конечно, мы дополним учебники истории, программы по истории теми событиями, которые происходят сейчас, в том числе событиями, которые связаны со спецоперацией", - сказал Кравцов.Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что задания о ходе российской спецоперации на Украине в будущем появятся в ЕГЭ по истории.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), сергей кравцов, великая отечественная война (1941-1945), анзор музаев, украина, единый государственный экзамен (егэ)
14:17 19.04.2022
 
Информация о спецоперации войдет в школьные учебники, заявил Кравцов

Кравцов: информация о российской спецоперации на Украине войдет в школьные учебники

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов выступает на Первом Всероссийском школьном историческом форуме "Сила – в правде!"
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выступает на Первом Всероссийском школьном историческом форуме Сила – в правде! - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выступает на Первом Всероссийском школьном историческом форуме "Сила – в правде!"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. События о специальной военной операции появятся в школьных учебниках, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом историческом школьном форуме "Сила - в правде!".
"Конечно, мы дополним учебники истории, программы по истории теми событиями, которые происходят сейчас, в том числе событиями, которые связаны со спецоперацией", - сказал Кравцов.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что задания о ходе российской спецоперации на Украине в будущем появятся в ЕГЭ по истории.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Сергей КравцовВеликая Отечественная война (1941-1945)Анзор МузаевУкраинаЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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