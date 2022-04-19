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Объединенные Театр Сатиры и Театр Джигарханяна получат единое название - РИА Новости, 19.04.2022
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Культура
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Объединенные Театр Сатиры и Театр Джигарханяна получат единое название
Объединенные Театр Сатиры и Театр Джигарханяна получат единое название - РИА Новости, 19.04.2022
Объединенные Театр Сатиры и Театр Джигарханяна получат единое название
"Прогресс-сцена" Армена Джигарханяна и Театр Сатиры будут объединены под названием "Театр Сатиры", рассказал РИА Новости художественный руководитель Сергей... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T18:27
2022-04-19T18:27
культура
новости культуры
театр сатиры (москва)
московский драматический театр под руководством армена джигарханяна
театр
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. "Прогресс-сцена" Армена Джигарханяна и Театр Сатиры будут объединены под названием "Театр Сатиры", рассказал РИА Новости художественный руководитель Сергей Газаров.Показ этого спектакля — часть акции "Весна премьер", которая стартовала в середине марта. Постановка выполнена в жанре пластической драмы. Главная роль у Максима Аверина. Режиссер — Сергей Землянский.В декабре 2021 года Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна был реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры.
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новости культуры, театр сатиры (москва), московский драматический театр под руководством армена джигарханяна, театр
18:27 19.04.2022
 
Объединенные Театр Сатиры и Театр Джигарханяна получат единое название

Объединенные Театр Сатиры и Театр Джигарханяна через месяц получат единое название

© Фото : Zac AllanМосковский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна
Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Фото : Zac Allan
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. "Прогресс-сцена" Армена Джигарханяна и Театр Сатиры будут объединены под названием "Театр Сатиры", рассказал РИА Новости художественный руководитель Сергей Газаров.

"При этом сами сцены, все четыре, будут под своими названиями. Бумаги уже готовятся, где-то через месяц вступят в силу", — заявил он после премьеры постановки "Арбенин. Маскарад без слов".

Показ этого спектакля — часть акции "Весна премьер", которая стартовала в середине марта. Постановка выполнена в жанре пластической драмы. Главная роль у Максима Аверина. Режиссер — Сергей Землянский.
В декабре 2021 года Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна был реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры.
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