https://ria.ru/20220419/teatr-1784354703.html

Объединенные Театр Сатиры и Театр Джигарханяна получат единое название

Объединенные Театр Сатиры и Театр Джигарханяна получат единое название - РИА Новости, 19.04.2022

Объединенные Театр Сатиры и Театр Джигарханяна получат единое название

"Прогресс-сцена" Армена Джигарханяна и Театр Сатиры будут объединены под названием "Театр Сатиры", рассказал РИА Новости художественный руководитель Сергей... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T18:27

2022-04-19T18:27

2022-04-19T18:27

культура

новости культуры

театр сатиры (москва)

московский драматический театр под руководством армена джигарханяна

театр

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. "Прогресс-сцена" Армена Джигарханяна и Театр Сатиры будут объединены под названием "Театр Сатиры", рассказал РИА Новости художественный руководитель Сергей Газаров.Показ этого спектакля — часть акции "Весна премьер", которая стартовала в середине марта. Постановка выполнена в жанре пластической драмы. Главная роль у Максима Аверина. Режиссер — Сергей Землянский.В декабре 2021 года Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна был реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры.

https://ria.ru/20220414/bronnaya-1783491190.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр сатиры (москва), московский драматический театр под руководством армена джигарханяна, театр