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Объединенные Театр Сатиры и Театр Джигарханяна получат единое название
Объединенные Театр Сатиры и Театр Джигарханяна получат единое название - РИА Новости, 19.04.2022
Объединенные Театр Сатиры и Театр Джигарханяна получат единое название
"Прогресс-сцена" Армена Джигарханяна и Театр Сатиры будут объединены под названием "Театр Сатиры", рассказал РИА Новости художественный руководитель Сергей... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T18:27
2022-04-19T18:27
2022-04-19T18:27
культура
новости культуры
театр сатиры (москва)
московский драматический театр под руководством армена джигарханяна
театр
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. "Прогресс-сцена" Армена Джигарханяна и Театр Сатиры будут объединены под названием "Театр Сатиры", рассказал РИА Новости художественный руководитель Сергей Газаров.Показ этого спектакля — часть акции "Весна премьер", которая стартовала в середине марта. Постановка выполнена в жанре пластической драмы. Главная роль у Максима Аверина. Режиссер — Сергей Землянский.В декабре 2021 года Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна был реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр сатиры (москва), московский драматический театр под руководством армена джигарханяна, театр
Объединенные Театр Сатиры и Театр Джигарханяна получат единое название
Объединенные Театр Сатиры и Театр Джигарханяна через месяц получат единое название