https://ria.ru/20220317/premery-1778736565.html

Театр Сатиры анонсировал акцию "Весна премьер"

Театр Сатиры анонсировал акцию "Весна премьер" - РИА Новости, 17.03.2022

Театр Сатиры анонсировал акцию "Весна премьер"

Театр Сатиры анонсировал акцию "Весна премьер" – три новых постановки состоятся на сцене в марте, апреле и мае. В одной из них – "Арбенин. Маскарад без слов" –... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T20:18

2022-03-17T20:18

2022-03-17T20:18

культура

сергей газаров

александр ширвиндт

театр сатиры (москва)

театр

спектакль

максим аверин

алексей айги

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Театр Сатиры анонсировал акцию "Весна премьер" – три новых постановки состоятся на сцене в марте, апреле и мае. В одной из них – "Арбенин. Маскарад без слов" – впервые собраны артисты трупп двух объединенных театров, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.Откроется "Весна премьер" в середине марта показом спектакля "Балалайкин и Ко", уже завоевавшим интерес зрителей "Прогресс сцены Армена Джигарханяна", а теперь будет показана на основной сцене Театра Сатиры. Создатели – режиссер Сергей Газаров и художник Владимир Арефьев.На вторую половину апреля намечена премьера – "Арбенин. Маскарад без слов". Спектакль поставлен в жанре пластической драмы. Над постановкой работает хореограф и режиссер Сергей Землянский. В этой работе впервые собраны артисты двух трупп. Главные роли исполняют Максим Аверин, Зоя Бербер, Моряна Анттонен-Шостакова. Соавторами режиссера в этой работе выступают художник Максим Обрезков и композитор Павел Акимкин.Завершит театральную акцию в мае постановка Сергея Газарова "Дядя Жорж", основанная на двух чеховских пьесах – "Леший" и "Дядя Ваня". Режиссер видит эту историю, как соединение юмора и сатиры. Она о сегодняшнем культе безграничной любви человека к самому себе. Соавторами режиссера станут художник Александр Боровский и композитор Алексей Айги.В декабре 2021 года Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна был реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры. Художественным руководителем Театра Сатиры назначили Сергея Газарова - худрука театра "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна". Александр Ширвиндт, исполнявший обязанности худрука Театра Сатиры более 20 лет, стал президентом театра.

https://ria.ru/20220311/teatr-1775140056.html

https://ria.ru/20220310/nureev-1777302851.html

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2022

Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

сергей газаров, александр ширвиндт, театр сатиры (москва), театр, спектакль, максим аверин, алексей айги, федор лавров, зоя бербер, сергей чонишвили