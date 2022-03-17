https://ria.ru/20220317/premery-1778736565.html
Театр Сатиры анонсировал акцию "Весна премьер"
Театр Сатиры анонсировал акцию "Весна премьер" - РИА Новости, 17.03.2022
Театр Сатиры анонсировал акцию "Весна премьер"
Театр Сатиры анонсировал акцию "Весна премьер" – три новых постановки состоятся на сцене в марте, апреле и мае. В одной из них – "Арбенин. Маскарад без слов" –... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T20:18
2022-03-17T20:18
2022-03-17T20:18
культура
сергей газаров
александр ширвиндт
театр сатиры (москва)
театр
спектакль
максим аверин
алексей айги
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Театр Сатиры анонсировал акцию "Весна премьер" – три новых постановки состоятся на сцене в марте, апреле и мае. В одной из них – "Арбенин. Маскарад без слов" – впервые собраны артисты трупп двух объединенных театров, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.Откроется "Весна премьер" в середине марта показом спектакля "Балалайкин и Ко", уже завоевавшим интерес зрителей "Прогресс сцены Армена Джигарханяна", а теперь будет показана на основной сцене Театра Сатиры. Создатели – режиссер Сергей Газаров и художник Владимир Арефьев.На вторую половину апреля намечена премьера – "Арбенин. Маскарад без слов". Спектакль поставлен в жанре пластической драмы. Над постановкой работает хореограф и режиссер Сергей Землянский. В этой работе впервые собраны артисты двух трупп. Главные роли исполняют Максим Аверин, Зоя Бербер, Моряна Анттонен-Шостакова. Соавторами режиссера в этой работе выступают художник Максим Обрезков и композитор Павел Акимкин.Завершит театральную акцию в мае постановка Сергея Газарова "Дядя Жорж", основанная на двух чеховских пьесах – "Леший" и "Дядя Ваня". Режиссер видит эту историю, как соединение юмора и сатиры. Она о сегодняшнем культе безграничной любви человека к самому себе. Соавторами режиссера станут художник Александр Боровский и композитор Алексей Айги.В декабре 2021 года Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна был реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры. Художественным руководителем Театра Сатиры назначили Сергея Газарова - худрука театра "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна". Александр Ширвиндт, исполнявший обязанности худрука Театра Сатиры более 20 лет, стал президентом театра.
https://ria.ru/20220311/teatr-1775140056.html
https://ria.ru/20220310/nureev-1777302851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей газаров, александр ширвиндт, театр сатиры (москва), театр, спектакль, максим аверин, алексей айги, федор лавров, зоя бербер, сергей чонишвили
Театр Сатиры анонсировал акцию "Весна премьер"
В Театре Сатиры "Весна премьер": будут представлены новые спектакли в марте, апреле и мае
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Театр Сатиры анонсировал акцию "Весна премьер" – три новых постановки состоятся на сцене в марте, апреле и мае. В одной из них – "Арбенин. Маскарад без слов" – впервые собраны артисты трупп двух объединенных театров, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
"Театральная акция "Весна премьер в Театре Сатиры" символизирует новое репертуарное направление Театра Сатиры, а также те перемены и обновления, которые ждут театр в ближайшее время. Среди премьер — "Балалайкин и К" по роману М.Е. Салтыкова-Щедрина "Современная идиллия", пластический спектакль "Арбенин. Маскарад без слов" по пьесе М.Ю. Лермонтова и спектакль "Дядя Жорж", основанный на пьесах А.П. Чехова "Леший" и "Дядя Ваня", - говорится в сообщении.
Откроется "Весна премьер" в середине марта показом спектакля "Балалайкин и Ко", уже завоевавшим интерес зрителей "Прогресс сцены Армена Джигарханяна", а теперь будет показана на основной сцене Театра Сатиры. Создатели – режиссер Сергей Газаров и художник Владимир Арефьев.
На вторую половину апреля намечена премьера – "Арбенин. Маскарад без слов". Спектакль поставлен в жанре пластической драмы. Над постановкой работает хореограф и режиссер Сергей Землянский. В этой работе впервые собраны артисты двух трупп. Главные роли исполняют Максим Аверин, Зоя Бербер, Моряна Анттонен-Шостакова. Соавторами режиссера в этой работе выступают художник Максим Обрезков и композитор Павел Акимкин.
Завершит театральную акцию в мае постановка Сергея Газарова "Дядя Жорж", основанная на двух чеховских пьесах – "Леший" и "Дядя Ваня". Режиссер видит эту историю, как соединение юмора и сатиры. Она о сегодняшнем культе безграничной любви человека к самому себе. Соавторами режиссера станут художник Александр Боровский и композитор Алексей Айги.
В декабре 2021 года Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна был реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры. Художественным руководителем Театра Сатиры назначили Сергея Газарова - худрука театра "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна". Александр Ширвиндт, исполнявший обязанности худрука Театра Сатиры более 20 лет, стал президентом театра.