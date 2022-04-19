https://ria.ru/20220419/svyaz-1784219655.html

Минцифры предложило новые меры поддержки операторов связи

Минцифры предложило новые меры поддержки операторов связи - РИА Новости, 19.04.2022

Минцифры предложило новые меры поддержки операторов связи

Минцифры предлагает распространить инвестиционный налоговый вычет на операторов связи, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T08:22

2022-04-19T08:22

2022-04-19T10:51

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

налоги

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Минцифры предлагает распространить инвестиционный налоговый вычет на операторов связи, сообщается в Telegram-канале ведомства."Таким образом им могут вернуть часть налога на прибыль. Это поможет сохранить качество связи, не привлекая дополнительного финансирования", — говорится в публикации.При этом в Минцифры отметили, что необходимо сохранить инвестиции операторов в эксплуатацию и модернизацию сетей связи за счет региональных мер поддержки.Законы, предусматривающие инвестиционный налоговый вычет, приняты в 60 регионах, но инфраструктура операторов связи в них не предусмотрена, добавили в министерстве."Минцифры предлагает добавить 61 ОКВЭД "Деятельность в сфере телекоммуникаций" для того, чтобы распространить такую меру поддержки и на телеком", — заявили там.Письмо с этой инициативой ведомство направит в регионы.Инвестиционный налоговый вычет позволяет уменьшить сумму налога на прибыль на расходы, связанные с приобретением, изготовлением и модернизацией основных средств. Им могут воспользоваться плательщики налога на прибыль до 31 декабря 2027 года включительно, но такая возможность должна быть закреплена региональным законом.После начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад ввел новые санкции, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.Российские власти в этих условиях приняли меры, в том числе по поддержке компаний телеком-отрасли. Среди них, в частности: освобождение операторов мобильной связи от необходимости расширять покрытие LTE-сетями федеральных трасс и малых населенных пунктов; приостановка требования об увеличении на 15 процентов емкости хранения информации по "закону Яровой"; ввод механизма справедливой индексации тарифов с учетом роста потребительских цен; установление ставки по налогу на прибыль для операторов связи в три процента.

https://ria.ru/20220328/it-1780534646.html

https://ria.ru/20220330/superseti-1780860119.html

https://ria.ru/20220319/podderzhka-1778985225.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, налоги