Рейтинг@Mail.ru
Минцифры предложило новые меры поддержки операторов связи - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/svyaz-1784219655.html
Минцифры предложило новые меры поддержки операторов связи
Минцифры предложило новые меры поддержки операторов связи - РИА Новости, 19.04.2022
Минцифры предложило новые меры поддержки операторов связи
Минцифры предлагает распространить инвестиционный налоговый вычет на операторов связи, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T08:22
2022-04-19T10:51
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
налоги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_306:416:2921:1887_1920x0_80_0_0_cec5f1102b860c6ba2f63f3b6b2aca95.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Минцифры предлагает распространить инвестиционный налоговый вычет на операторов связи, сообщается в Telegram-канале ведомства."Таким образом им могут вернуть часть налога на прибыль. Это поможет сохранить качество связи, не привлекая дополнительного финансирования", — говорится в публикации.При этом в Минцифры отметили, что необходимо сохранить инвестиции операторов в эксплуатацию и модернизацию сетей связи за счет региональных мер поддержки.Законы, предусматривающие инвестиционный налоговый вычет, приняты в 60 регионах, но инфраструктура операторов связи в них не предусмотрена, добавили в министерстве."Минцифры предлагает добавить 61 ОКВЭД "Деятельность в сфере телекоммуникаций" для того, чтобы распространить такую меру поддержки и на телеком", — заявили там.Письмо с этой инициативой ведомство направит в регионы.Инвестиционный налоговый вычет позволяет уменьшить сумму налога на прибыль на расходы, связанные с приобретением, изготовлением и модернизацией основных средств. Им могут воспользоваться плательщики налога на прибыль до 31 декабря 2027 года включительно, но такая возможность должна быть закреплена региональным законом.После начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад ввел новые санкции, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.Российские власти в этих условиях приняли меры, в том числе по поддержке компаний телеком-отрасли. Среди них, в частности: освобождение операторов мобильной связи от необходимости расширять покрытие LTE-сетями федеральных трасс и малых населенных пунктов; приостановка требования об увеличении на 15 процентов емкости хранения информации по "закону Яровой"; ввод механизма справедливой индексации тарифов с учетом роста потребительских цен; установление ставки по налогу на прибыль для операторов связи в три процента.
https://ria.ru/20220328/it-1780534646.html
https://ria.ru/20220330/superseti-1780860119.html
https://ria.ru/20220319/podderzhka-1778985225.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_722:426:2669:1887_1920x0_80_0_0_429c17e9b7f540b920a7e8b597a539d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, налоги
08:22 19.04.2022 (обновлено: 10:51 19.04.2022)
 
Минцифры предложило новые меры поддержки операторов связи

Минцифры предложило распространить инвестиционный налоговый вычет на операторов связи

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина идет по одной из улиц в Москве
Мужчина идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Минцифры предлагает распространить инвестиционный налоговый вычет на операторов связи, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Таким образом им могут вернуть часть налога на прибыль. Это поможет сохранить качество связи, не привлекая дополнительного финансирования", — говорится в публикации.
При этом в Минцифры отметили, что необходимо сохранить инвестиции операторов в эксплуатацию и модернизацию сетей связи за счет региональных мер поддержки.
Законы, предусматривающие инвестиционный налоговый вычет, приняты в 60 регионах, но инфраструктура операторов связи в них не предусмотрена, добавили в министерстве.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 17:50
Минцифры предложило расширить поддержку IT-отрасли
"Минцифры предлагает добавить 61 ОКВЭД "Деятельность в сфере телекоммуникаций" для того, чтобы распространить такую меру поддержки и на телеком", — заявили там.
Письмо с этой инициативой ведомство направит в регионы.
Инвестиционный налоговый вычет позволяет уменьшить сумму налога на прибыль на расходы, связанные с приобретением, изготовлением и модернизацией основных средств. Им могут воспользоваться плательщики налога на прибыль до 31 декабря 2027 года включительно, но такая возможность должна быть закреплена региональным законом.
Монтаж вышек сотовой связи в Томской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 13:48
Минцифры упростило запуск "суперсетей" в России
После начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад ввел новые санкции, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.
Российские власти в этих условиях приняли меры, в том числе по поддержке компаний телеком-отрасли. Среди них, в частности: освобождение операторов мобильной связи от необходимости расширять покрытие LTE-сетями федеральных трасс и малых населенных пунктов; приостановка требования об увеличении на 15 процентов емкости хранения информации по "закону Яровой"; ввод механизма справедливой индексации тарифов с учетом роста потребительских цен; установление ставки по налогу на прибыль для операторов связи в три процента.
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 10:29
Правительство утвердило меры поддержки телеком-отрасли
 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)РоссияНалоги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала