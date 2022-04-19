https://ria.ru/20220419/sud-1784226191.html

В Хабаровске арестовали бывшего замглавы Минвостока

В Хабаровске арестовали бывшего замглавы Минвостока - РИА Новости, 19.04.2022

В Хабаровске арестовали бывшего замглавы Минвостока

Бывший замглавы Минвостока Александр Крутиков арестован на два месяца по делу о превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в Центральном районном... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T09:27

2022-04-19T09:27

2022-04-19T10:21

происшествия

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 19 апр - РИА Новости. Бывший замглавы Минвостока Александр Крутиков арестован на два месяца по делу о превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Хабаровска."Александру Крутикову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 7 апреля по делу о превышении должностных полномочий - пункт "в", часть 3 ст. 286 УК РФ. Арестован до 5 июня", - сказала собеседница агентства.В соцсетях ранее появилась информация, что арест Крутикова якобы связан с уголовным делом хабаровского лесопромышленника Александра Пудовкина.Крутиков родился в 1987 году в городе Одинцово Московской области. Осенью 2014 года Александр Крутиков стал заместителем директора департамента территориального и социально-экономического развития Минвостокразвития России. В декабре 2015 года назначен директором департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов, а в октябре 2016 года получил должность заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока. Когда в 2019 году в сферу ответственности Минвостокразвития РФ вошло и развитие Арктики, Крутиков стал курировать это направление, получив должность первого замминистра. В январе 2021 года уволен из министерства по собственному желанию. С августа 2021 года – генеральный директор управляющей компании "Корпорация "Рыба.РФ", председатель наблюдательного совета инвестиционного товарищества "Корпорация "Рыба.РФ".

https://ria.ru/20220418/korruptsiya-1784067293.html

хабаровский край

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, хабаровский край