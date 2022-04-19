https://ria.ru/20220419/sud-1784226191.html
В Хабаровске арестовали бывшего замглавы Минвостока
В Хабаровске арестовали бывшего замглавы Минвостока - РИА Новости, 19.04.2022
В Хабаровске арестовали бывшего замглавы Минвостока
Бывший замглавы Минвостока Александр Крутиков арестован на два месяца по делу о превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в Центральном районном... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T09:27
2022-04-19T09:27
2022-04-19T10:21
происшествия
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 19 апр - РИА Новости. Бывший замглавы Минвостока Александр Крутиков арестован на два месяца по делу о превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Хабаровска."Александру Крутикову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 7 апреля по делу о превышении должностных полномочий - пункт "в", часть 3 ст. 286 УК РФ. Арестован до 5 июня", - сказала собеседница агентства.В соцсетях ранее появилась информация, что арест Крутикова якобы связан с уголовным делом хабаровского лесопромышленника Александра Пудовкина.Крутиков родился в 1987 году в городе Одинцово Московской области. Осенью 2014 года Александр Крутиков стал заместителем директора департамента территориального и социально-экономического развития Минвостокразвития России. В декабре 2015 года назначен директором департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов, а в октябре 2016 года получил должность заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока. Когда в 2019 году в сферу ответственности Минвостокразвития РФ вошло и развитие Арктики, Крутиков стал курировать это направление, получив должность первого замминистра. В январе 2021 года уволен из министерства по собственному желанию. С августа 2021 года – генеральный директор управляющей компании "Корпорация "Рыба.РФ", председатель наблюдательного совета инвестиционного товарищества "Корпорация "Рыба.РФ".
https://ria.ru/20220418/korruptsiya-1784067293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, хабаровский край
09:27 19.04.2022 (обновлено: 10:21 19.04.2022)
В Хабаровске арестовали бывшего замглавы Минвостока
Суд в Хабаровске арестовал бывшего замглавы Минвостока Крутикова на два месяца
ХАБАРОВСК, 19 апр - РИА Новости. Бывший замглавы Минвостока Александр Крутиков арестован на два месяца по делу о превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Хабаровска.
"Александру Крутикову
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 7 апреля по делу о превышении должностных полномочий - пункт "в", часть 3 ст. 286 УК РФ. Арестован до 5 июня", - сказала собеседница агентства.
В соцсетях ранее появилась информация, что арест Крутикова якобы связан с уголовным делом хабаровского лесопромышленника Александра Пудовкина.
Крутиков родился в 1987 году в городе Одинцово Московской области. Осенью 2014 года Александр Крутиков стал заместителем директора департамента территориального и социально-экономического развития Минвостокразвития России. В декабре 2015 года назначен директором департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов, а в октябре 2016 года получил должность заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока. Когда в 2019 году в сферу ответственности Минвостокразвития РФ вошло и развитие Арктики, Крутиков стал курировать это направление, получив должность первого замминистра. В январе 2021 года уволен из министерства по собственному желанию. С августа 2021 года – генеральный директор управляющей компании "Корпорация "Рыба.РФ", председатель наблюдательного совета инвестиционного товарищества "Корпорация "Рыба.РФ".