https://ria.ru/20220419/ssha-1784274997.html

США намерены воевать до последнего украинца, заявил Шойгу

США намерены воевать до последнего украинца, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.04.2022

США намерены воевать до последнего украинца, заявил Шойгу

Вашингтон и подконтрольные ему западные страны делают все, чтобы затянуть спецоперацию ВС РФ, они намерены воевать "до последнего украинца", заявил министр... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:40

2022-04-19T12:40

2022-04-19T12:40

вооруженные силы рф

безопасность

сергей шойгу

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вашингтон и подконтрольные ему западные страны делают все, чтобы затянуть спецоперацию ВС РФ, они намерены воевать "до последнего украинца", заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства."США и подконтрольные западные страны делают всё, чтобы максимально затянуть специальную военную операцию. Нарастающие объёмы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать "до последнего украинца", - сказал министр.При этом, по его оценке, действия российских войск и качество применяемого вооружения ещё раз показывают правильность определённых военно-политическим руководством страны приоритетов строительства ВС РФ.

https://ria.ru/20220419/oborona-1784272753.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы рф, безопасность, сергей шойгу