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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о новой фазе спецоперации

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о новой фазе спецоперации - РИА Новости, 19.04.2022

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о новой фазе спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос журналистов о подробностях новой фазы спецоперации на Украине. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:08

2022-04-19T13:08

2022-04-19T13:08

обострение ситуации в днр и лнр

сергей лавров

владимир путин

донбасс

украина

россия

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос журналистов о подробностях новой фазы спецоперации на Украине.Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации на Украине."Опять же - в министерство обороны (России). Но я хочу вам напомнить, что о новой фазе спецоперации уже говорил представитель министерства обороны", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу уточнить, в чем конкретно будет заключаться новый этап спецоперации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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