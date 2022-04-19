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В Петербурге могут заменить ушедшие бренды продукцией местных дизайнеров - РИА Новости, 19.04.2022
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В Петербурге могут заменить ушедшие бренды продукцией местных дизайнеров
В Петербурге могут заменить ушедшие бренды продукцией местных дизайнеров - РИА Новости, 19.04.2022
В Петербурге могут заменить ушедшие бренды продукцией местных дизайнеров
Власти Санкт-Петербурга предложили заместить ушедшие иностранные бренды одежды продукцией местных дизайнеров, сообщил председатель комитета по промышленной... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:10
2022-04-19T15:15
санкт-петербург
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
экономика
стиль жизни
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга предложили заместить ушедшие иностранные бренды одежды продукцией местных дизайнеров, сообщил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик на заседании городского правительства."Этими коллекциями мы в кратчайшее время можем заместить импортные под брендом "Сделано в Санкт-Петербурге" в крупнейших торговых сетях и поставить такой вопрос на системные рельсы", - добавил глава комитета.Соловейчик назвал Петербург "колыбелью легкой промышленности"."Санкт-Петербург исторически был колыбелью легкой промышленности, ну и наличие музеев, театров и прочих культурных институций формирует у нас класс креативных дизайнеров", - сказал он.
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санкт-петербург, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, экономика, стиль жизни, новости культуры
15:10 19.04.2022 (обновлено: 15:15 19.04.2022)
 
В Петербурге могут заменить ушедшие бренды продукцией местных дизайнеров

Ушедшие зарубежные бренды могут заменить в Петербурге продукцией местных дизайнеров

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВид со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге
Вид со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Вид со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга предложили заместить ушедшие иностранные бренды одежды продукцией местных дизайнеров, сообщил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик на заседании городского правительства.
"Некоторые большие магазины пошли и без нашей поддержки по пути отбора для себя дизайнеров с их коллекциями для размещения на площадях, выпавших из оборота ввиду ухода иностранных торговых организаций. Но мы решили стать некоторым катализатором этого процесса и собрали перечень тех помещений, освободившихся в торговых центрах, тех дизайнеров, которые готовы развиваться и готовы замещать эти места. Сейчас вопрос о тех мерах поддержки для того, чтобы мы совместили выбывшие помещения и дизайнеров с их коллекциями", - сказал он.
"Этими коллекциями мы в кратчайшее время можем заместить импортные под брендом "Сделано в Санкт-Петербурге" в крупнейших торговых сетях и поставить такой вопрос на системные рельсы", - добавил глава комитета.
Соловейчик назвал Петербург "колыбелью легкой промышленности".
"Санкт-Петербург исторически был колыбелью легкой промышленности, ну и наличие музеев, театров и прочих культурных институций формирует у нас класс креативных дизайнеров", - сказал он.
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