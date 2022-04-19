https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784312431.html
В Петербурге могут заменить ушедшие бренды продукцией местных дизайнеров
В Петербурге могут заменить ушедшие бренды продукцией местных дизайнеров - РИА Новости, 19.04.2022
В Петербурге могут заменить ушедшие бренды продукцией местных дизайнеров
Власти Санкт-Петербурга предложили заместить ушедшие иностранные бренды одежды продукцией местных дизайнеров, сообщил председатель комитета по промышленной... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:10
2022-04-19T15:10
2022-04-19T15:15
санкт-петербург
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
экономика
стиль жизни
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748918969_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_f9a304209368b4a6debee3245f8dbb27.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга предложили заместить ушедшие иностранные бренды одежды продукцией местных дизайнеров, сообщил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик на заседании городского правительства."Этими коллекциями мы в кратчайшее время можем заместить импортные под брендом "Сделано в Санкт-Петербурге" в крупнейших торговых сетях и поставить такой вопрос на системные рельсы", - добавил глава комитета.Соловейчик назвал Петербург "колыбелью легкой промышленности"."Санкт-Петербург исторически был колыбелью легкой промышленности, ну и наличие музеев, театров и прочих культурных институций формирует у нас класс креативных дизайнеров", - сказал он.
https://ria.ru/20220414/iran-1783517968.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748918969_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_618616ab2b246aec4f19599a1cd029ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, экономика, стиль жизни, новости культуры
15:10 19.04.2022 (обновлено: 15:15 19.04.2022)
В Петербурге могут заменить ушедшие бренды продукцией местных дизайнеров
Ушедшие зарубежные бренды могут заменить в Петербурге продукцией местных дизайнеров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга предложили заместить ушедшие иностранные бренды одежды продукцией местных дизайнеров, сообщил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик на заседании городского правительства.
"Некоторые большие магазины пошли и без нашей поддержки по пути отбора для себя дизайнеров с их коллекциями для размещения на площадях, выпавших из оборота ввиду ухода иностранных торговых организаций. Но мы решили стать некоторым катализатором этого процесса и собрали перечень тех помещений, освободившихся в торговых центрах, тех дизайнеров, которые готовы развиваться и готовы замещать эти места. Сейчас вопрос о тех мерах поддержки для того, чтобы мы совместили выбывшие помещения и дизайнеров с их коллекциями", - сказал он.
"Этими коллекциями мы в кратчайшее время можем заместить импортные под брендом "Сделано в Санкт-Петербурге" в крупнейших торговых сетях и поставить такой вопрос на системные рельсы", - добавил глава комитета.
Соловейчик назвал Петербург
"колыбелью легкой промышленности".
"Санкт-Петербург исторически был колыбелью легкой промышленности, ну и наличие музеев, театров и прочих культурных институций формирует у нас класс креативных дизайнеров", - сказал он.