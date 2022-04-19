В Петербурге могут заменить ушедшие бренды продукцией местных дизайнеров

"Некоторые большие магазины пошли и без нашей поддержки по пути отбора для себя дизайнеров с их коллекциями для размещения на площадях, выпавших из оборота ввиду ухода иностранных торговых организаций. Но мы решили стать некоторым катализатором этого процесса и собрали перечень тех помещений, освободившихся в торговых центрах, тех дизайнеров, которые готовы развиваться и готовы замещать эти места. Сейчас вопрос о тех мерах поддержки для того, чтобы мы совместили выбывшие помещения и дизайнеров с их коллекциями", - сказал он.