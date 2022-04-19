https://ria.ru/20220419/rabota-1784208208.html
Эксперт рассказал, сколько платят работникам уходящих компаний
Эксперт рассказал, сколько платят работникам уходящих компаний - РИА Новости, 19.04.2022
Эксперт рассказал, сколько платят работникам уходящих компаний
Бизнес, покидающий российский рынок из-за санкций, ведет себя с работниками по-разному. Одни отправили людей по домам и платят им полную зарплату до конца мая,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T03:15
2022-04-19T03:15
2022-04-19T03:15
экономика
общество
россия
bgp litigation
анна иванова
работа
зарплата
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Бизнес, покидающий российский рынок из-за санкций, ведет себя с работниками по-разному. Одни отправили людей по домам и платят им полную зарплату до конца мая, другие также сохранили зарплату, но требуют присутствия на рабочем месте. Третьи пытаются сэкономить на выплатах, отправляя работников в простой с потерей в зарплате, рассказала агентству “Прайм” адвокат, партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова.Такие представители бизнеса рискуют потратить больше, поскольку в случае судебного проигрыша вынуждены будут доплатить работникам до средней зарплаты, причем с процентами, считает Иванова.Напротив, другие компании решили заплатить очень высокие выходные пособия тем, кого срочно увольняют. По их мнению, это будет выгоднее, нежели затягивать и брать на себя риски, предположила эксперт.
https://ria.ru/20220412/sanktsii-1782969068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, общество, россия, bgp litigation, анна иванова, работа, зарплата, санкции в отношении россии
Эксперт рассказал, сколько платят работникам уходящих компаний
Юрист Иванова: некоторые из покидающих Россию компаний платят полную зарплату до конца мая