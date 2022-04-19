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Эксперт рассказал, сколько платят работникам уходящих компаний - РИА Новости, 19.04.2022
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Эксперт рассказал, сколько платят работникам уходящих компаний
Эксперт рассказал, сколько платят работникам уходящих компаний - РИА Новости, 19.04.2022
Эксперт рассказал, сколько платят работникам уходящих компаний
Бизнес, покидающий российский рынок из-за санкций, ведет себя с работниками по-разному. Одни отправили людей по домам и платят им полную зарплату до конца мая,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T03:15
2022-04-19T03:15
экономика
общество
россия
bgp litigation
анна иванова
работа
зарплата
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Бизнес, покидающий российский рынок из-за санкций, ведет себя с работниками по-разному. Одни отправили людей по домам и платят им полную зарплату до конца мая, другие также сохранили зарплату, но требуют присутствия на рабочем месте. Третьи пытаются сэкономить на выплатах, отправляя работников в простой с потерей в зарплате, рассказала агентству “Прайм” адвокат, партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова.Такие представители бизнеса рискуют потратить больше, поскольку в случае судебного проигрыша вынуждены будут доплатить работникам до средней зарплаты, причем с процентами, считает Иванова.Напротив, другие компании решили заплатить очень высокие выходные пособия тем, кого срочно увольняют. По их мнению, это будет выгоднее, нежели затягивать и брать на себя риски, предположила эксперт.
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Григорий Ивашкин
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экономика, общество, россия, bgp litigation, анна иванова, работа, зарплата, санкции в отношении россии
03:15 19.04.2022
 
Эксперт рассказал, сколько платят работникам уходящих компаний

Юрист Иванова: некоторые из покидающих Россию компаний платят полную зарплату до конца мая

© Depositphotos / mustang.marshal@gmail.comРабота
Работа - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Depositphotos / mustang.marshal@gmail.com
Работа. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Бизнес, покидающий российский рынок из-за санкций, ведет себя с работниками по-разному. Одни отправили людей по домам и платят им полную зарплату до конца мая, другие также сохранили зарплату, но требуют присутствия на рабочем месте. Третьи пытаются сэкономить на выплатах, отправляя работников в простой с потерей в зарплате, рассказала агентству “Прайм” адвокат, партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова.
“Такие компании привлекают внимание регулятора, а также имеют риски трудовых споров с работниками. Риски возрастают при наличии в компании активных профсоюзов”, — отмечает юрист.
Такие представители бизнеса рискуют потратить больше, поскольку в случае судебного проигрыша вынуждены будут доплатить работникам до средней зарплаты, причем с процентами, считает Иванова.
Напротив, другие компании решили заплатить очень высокие выходные пособия тем, кого срочно увольняют. По их мнению, это будет выгоднее, нежели затягивать и брать на себя риски, предположила эксперт.
Интернет-магазин ASOS - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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ЭкономикаОбществоРоссияBGP LitigationАнна ИвановаРаботаЗарплатаСанкции в отношении России
 
 
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