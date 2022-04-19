Володин предложил обсудить с Кравцовым вопрос исторического просвещения
Володин предложил обсудить с Кравцовым вопрос исторического просвещения с первого класса
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить в палату парламента министра просвещения РФ Сергея Кравцова для обсуждения формата уроков по историческому просвещению с первого класса.
Ранее Кравцов заявил, что изучение истории в российских школах начнется с первого класса. Сейчас школьники начинают изучать этот предмет с пятого класса. Позднее министр пояснил, что это будут не обязательные уроки истории, а историческое просвещение.
"Что будут преподавать, как будут преподавать - необходимо обсуждать. Но форма такая министром принята, исходя из того, что мы с вами говорили о необходимости более глубокого знания своей истории... Давайте приглашать министра и тех, кто этими вопросами будет заниматься. Нам это небезразлично", - сказал Володин на пленарном заседании во вторник.
Парламентарий подчеркнул, что сегодня Великая Отечественная война изучается в 10-м - 11-м классе, когда школьники готовятся к Единому государственному экзамену. "Этого времени недостаточно. Как и другим историческим моментам, этому нужно уделять время", - добавил он.
Володин напомнил, что ранее депутаты обратились к Кравцову с просьбой пересмотреть подходы преподавания истории в школе. По его словам, такую инициативу министр поддержал.