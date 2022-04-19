https://ria.ru/20220419/prosveschenie-1784313342.html

Володин предложил обсудить с Кравцовым вопрос исторического просвещения

Володин предложил обсудить с Кравцовым вопрос исторического просвещения - РИА Новости, 19.04.2022

Володин предложил обсудить с Кравцовым вопрос исторического просвещения

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить в палату парламента министра просвещения РФ Сергея Кравцова для обсуждения формата уроков по... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:16

2022-04-19T15:16

2022-04-19T15:16

общество

госдума рф

вячеслав володин

сергей кравцов

великая отечественная война (1941-1945)

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить в палату парламента министра просвещения РФ Сергея Кравцова для обсуждения формата уроков по историческому просвещению с первого класса.Ранее Кравцов заявил, что изучение истории в российских школах начнется с первого класса. Сейчас школьники начинают изучать этот предмет с пятого класса. Позднее министр пояснил, что это будут не обязательные уроки истории, а историческое просвещение."Что будут преподавать, как будут преподавать - необходимо обсуждать. Но форма такая министром принята, исходя из того, что мы с вами говорили о необходимости более глубокого знания своей истории... Давайте приглашать министра и тех, кто этими вопросами будет заниматься. Нам это небезразлично", - сказал Володин на пленарном заседании во вторник.Парламентарий подчеркнул, что сегодня Великая Отечественная война изучается в 10-м - 11-м классе, когда школьники готовятся к Единому государственному экзамену. "Этого времени недостаточно. Как и другим историческим моментам, этому нужно уделять время", - добавил он.Володин напомнил, что ранее депутаты обратились к Кравцову с просьбой пересмотреть подходы преподавания истории в школе. По его словам, такую инициативу министр поддержал.

https://ria.ru/20220419/istoriya-1784277935.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, госдума рф, вячеслав володин, сергей кравцов, великая отечественная война (1941-1945), министерство просвещения россии (минпросвещения россии)