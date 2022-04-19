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Володин предложил обсудить с Кравцовым вопрос исторического просвещения - РИА Новости, 19.04.2022
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Володин предложил обсудить с Кравцовым вопрос исторического просвещения
Володин предложил обсудить с Кравцовым вопрос исторического просвещения - РИА Новости, 19.04.2022
Володин предложил обсудить с Кравцовым вопрос исторического просвещения
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить в палату парламента министра просвещения РФ Сергея Кравцова для обсуждения формата уроков по... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:16
2022-04-19T15:16
общество
госдума рф
вячеслав володин
сергей кравцов
великая отечественная война (1941-1945)
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить в палату парламента министра просвещения РФ Сергея Кравцова для обсуждения формата уроков по историческому просвещению с первого класса.Ранее Кравцов заявил, что изучение истории в российских школах начнется с первого класса. Сейчас школьники начинают изучать этот предмет с пятого класса. Позднее министр пояснил, что это будут не обязательные уроки истории, а историческое просвещение."Что будут преподавать, как будут преподавать - необходимо обсуждать. Но форма такая министром принята, исходя из того, что мы с вами говорили о необходимости более глубокого знания своей истории... Давайте приглашать министра и тех, кто этими вопросами будет заниматься. Нам это небезразлично", - сказал Володин на пленарном заседании во вторник.Парламентарий подчеркнул, что сегодня Великая Отечественная война изучается в 10-м - 11-м классе, когда школьники готовятся к Единому государственному экзамену. "Этого времени недостаточно. Как и другим историческим моментам, этому нужно уделять время", - добавил он.Володин напомнил, что ранее депутаты обратились к Кравцову с просьбой пересмотреть подходы преподавания истории в школе. По его словам, такую инициативу министр поддержал.
https://ria.ru/20220419/istoriya-1784277935.html
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общество, госдума рф, вячеслав володин, сергей кравцов, великая отечественная война (1941-1945), министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
15:16 19.04.2022
 
Володин предложил обсудить с Кравцовым вопрос исторического просвещения

Володин предложил обсудить с Кравцовым вопрос исторического просвещения с первого класса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить в палату парламента министра просвещения РФ Сергея Кравцова для обсуждения формата уроков по историческому просвещению с первого класса.
Ранее Кравцов заявил, что изучение истории в российских школах начнется с первого класса. Сейчас школьники начинают изучать этот предмет с пятого класса. Позднее министр пояснил, что это будут не обязательные уроки истории, а историческое просвещение.
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"Что будут преподавать, как будут преподавать - необходимо обсуждать. Но форма такая министром принята, исходя из того, что мы с вами говорили о необходимости более глубокого знания своей истории... Давайте приглашать министра и тех, кто этими вопросами будет заниматься. Нам это небезразлично", - сказал Володин на пленарном заседании во вторник.
Парламентарий подчеркнул, что сегодня Великая Отечественная война изучается в 10-м - 11-м классе, когда школьники готовятся к Единому государственному экзамену. "Этого времени недостаточно. Как и другим историческим моментам, этому нужно уделять время", - добавил он.
Володин напомнил, что ранее депутаты обратились к Кравцову с просьбой пересмотреть подходы преподавания истории в школе. По его словам, такую инициативу министр поддержал.
 
ОбществоГосдума РФВячеслав ВолодинСергей КравцовВеликая Отечественная война (1941-1945)Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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