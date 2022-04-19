https://ria.ru/20220419/pomosch-1784394981.html

США намерены объявить о новом пакете военной помощи Украине, пишут СМИ

США намерены объявить о новом пакете военной помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 20.04.2022

США намерены объявить о новом пакете военной помощи Украине, пишут СМИ

Телеканал NBC сообщает со ссылкой на неназванных представителей американской администрации, что США на текущей неделе намерены объявить о выделении нового... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-19T23:52

2022-04-19T23:52

2022-04-20T00:02

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Телеканал NBC сообщает со ссылкой на неназванных представителей американской администрации, что США на текущей неделе намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине объемом в сотни миллионов долларов.Согласно этим данным, новый пакет помощи будет аналогичным по размеру с предыдущим, в рамках которого США обязались предоставить Киеву вооружения на 800 миллионов долларов. Ожидается, что, среди прочего, в новый пакет войдут артиллерийские орудия и "десятки тысяч артиллерийских боеприпасов". О новых поставках в американской администрации рассчитывают объявить в ближайшие дни.Кроме того, как утверждается, США готовятся ввести новый пакет санкций в отношении России. Между тем, согласно информации источников телеканала, неясно, будут ли новые санкции введены уже на текущей неделе.Министр обороны России Сергей Шойгу заявил во вторник, что США и подконтрольные им западные страны делают все, чтобы затянуть российскую спецоперацию на Украине. По его словам, нарастающие объемы поставок вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать "до последнего украинца".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/oruzhie-1784388122.html

https://ria.ru/20220418/bayden-1784206821.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, украина