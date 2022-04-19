https://ria.ru/20220419/podderzhka-1784235492.html

Региональные меры поддержки открылись на МСП.РФ в Ульяновске и Хабаровске

Региональные меры поддержки открылись на МСП.РФ в Ульяновске и Хабаровске - РИА Новости, 19.04.2022

Региональные меры поддержки открылись на МСП.РФ в Ульяновске и Хабаровске

Предприниматели Хабаровского края и Ульяновской области получили доступ к шести региональным мерам поддержки на Цифровой платформе МСП.РФ в дополнение к 17... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:14

2022-04-19T10:14

2022-04-19T10:16

корпорация мсп

экономика

ульяновск

хабаровск

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Предприниматели Хабаровского края и Ульяновской области получили доступ к шести региональным мерам поддержки на Цифровой платформе МСП.РФ в дополнение к 17 федеральным сервисам помощи малому и среднему бизнесу, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Предприниматели Хабаровского края теперь могут воспользоваться услугами финансирования сертификации продукции/услуг, финансирования содействия в дистанционной (электронной) торговле, а также финансирования размещения на электронных торговых площадках. Воспользоваться региональными мерами поддержки могут предприниматели, зарегистрированные на территории края не менее одного года.Ульяновская область в числе своих региональных услуг на Цифровой платформе МСП.РФ предлагает самозанятым и начинающим предпринимателям подбор оптимальной системы налогообложения и организационно-правовой формы для бизнеса, а также бесплатное обучение для повышения предпринимательских компетенций, говорится в сообщении.Подключение новых регионов и мер поддержки к Цифровой платформе МСП.РФ сделает их более удобными и доступными для предпринимателей, комментирует генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Всем без исключения предпринимателям, без региональной привязки, в режиме 24/7 доступны 17 федеральных сервисов. В их числе "Производственная кооперация и сбыт" для поиска новых заказчиков и поставщиков, "Покупка ПО со скидкой 50%" для приобретения отечественных программ за полцены, "Расчет рейтинга бизнеса" для оценки компании и получения рекомендаций по мерам поддержки, а также "Льготный лизинг оборудования" по ставке 6% для российского и 8% для иностранного оборудования, "Конструктор документов" и "Сервис 360°" для обратной связи и другие.Цифровая платформа МСП.РФ разработана Минэкономразвития РФ совместно с Корпорацией МСП. Она функционирует и развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20220418/msp-1783987248.html

ульяновск

хабаровск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, экономика, ульяновск, хабаровск