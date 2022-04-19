https://ria.ru/20220419/podderzhka-1784235492.html
Региональные меры поддержки открылись на МСП.РФ в Ульяновске и Хабаровске
Региональные меры поддержки открылись на МСП.РФ в Ульяновске и Хабаровске - РИА Новости, 19.04.2022
Региональные меры поддержки открылись на МСП.РФ в Ульяновске и Хабаровске
Предприниматели Хабаровского края и Ульяновской области получили доступ к шести региональным мерам поддержки на Цифровой платформе МСП.РФ в дополнение к 17... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:14
2022-04-19T10:14
2022-04-19T10:16
корпорация мсп
экономика
ульяновск
хабаровск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488265_0:446:2048:1598_1920x0_80_0_0_6d8b52bde7fb7ec9a377ca8ba2f6fa01.jpg
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Предприниматели Хабаровского края и Ульяновской области получили доступ к шести региональным мерам поддержки на Цифровой платформе МСП.РФ в дополнение к 17 федеральным сервисам помощи малому и среднему бизнесу, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Предприниматели Хабаровского края теперь могут воспользоваться услугами финансирования сертификации продукции/услуг, финансирования содействия в дистанционной (электронной) торговле, а также финансирования размещения на электронных торговых площадках. Воспользоваться региональными мерами поддержки могут предприниматели, зарегистрированные на территории края не менее одного года.Ульяновская область в числе своих региональных услуг на Цифровой платформе МСП.РФ предлагает самозанятым и начинающим предпринимателям подбор оптимальной системы налогообложения и организационно-правовой формы для бизнеса, а также бесплатное обучение для повышения предпринимательских компетенций, говорится в сообщении.Подключение новых регионов и мер поддержки к Цифровой платформе МСП.РФ сделает их более удобными и доступными для предпринимателей, комментирует генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Всем без исключения предпринимателям, без региональной привязки, в режиме 24/7 доступны 17 федеральных сервисов. В их числе "Производственная кооперация и сбыт" для поиска новых заказчиков и поставщиков, "Покупка ПО со скидкой 50%" для приобретения отечественных программ за полцены, "Расчет рейтинга бизнеса" для оценки компании и получения рекомендаций по мерам поддержки, а также "Льготный лизинг оборудования" по ставке 6% для российского и 8% для иностранного оборудования, "Конструктор документов" и "Сервис 360°" для обратной связи и другие.Цифровая платформа МСП.РФ разработана Минэкономразвития РФ совместно с Корпорацией МСП. Она функционирует и развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20220418/msp-1783987248.html
ульяновск
хабаровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488265_0:423:2048:1959_1920x0_80_0_0_a7819d064956ddf38cfcd3116d0dbaa2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, экономика, ульяновск, хабаровск
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости
. Предприниматели Хабаровского края и Ульяновской области получили доступ к шести региональным мерам поддержки на Цифровой платформе МСП.РФ
в дополнение к 17 федеральным сервисам помощи малому и среднему бизнесу, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Предприниматели Хабаровского края теперь могут воспользоваться услугами финансирования сертификации продукции/услуг, финансирования содействия в дистанционной (электронной) торговле, а также финансирования размещения на электронных торговых площадках. Воспользоваться региональными мерами поддержки могут предприниматели, зарегистрированные на территории края не менее одного года.
Ульяновская область в числе своих региональных услуг на Цифровой платформе МСП.РФ предлагает самозанятым и начинающим предпринимателям подбор оптимальной системы налогообложения и организационно-правовой формы для бизнеса, а также бесплатное обучение для повышения предпринимательских компетенций, говорится в сообщении.
Подключение новых регионов и мер поддержки к Цифровой платформе МСП.РФ сделает их более удобными и доступными для предпринимателей, комментирует генеральный директор Корпорации МСП
Александр Исаевич.
"Местные предприниматели теперь могут на одной площадке воспользоваться как федеральными сервисами, так и мерами поддержки региона, количество которых будет постепенно увеличиваться. Это позволит бизнесу тратить меньше ресурсов и времени на их получение, а властям — повышать эффективность предлагаемых услуг", - приводит пресс-служба слова главы корпорации.
Всем без исключения предпринимателям, без региональной привязки, в режиме 24/7 доступны 17 федеральных сервисов. В их числе "Производственная кооперация и сбыт" для поиска новых заказчиков и поставщиков, "Покупка ПО со скидкой 50%" для приобретения отечественных программ за полцены, "Расчет рейтинга бизнеса" для оценки компании и получения рекомендаций по мерам поддержки, а также "Льготный лизинг оборудования" по ставке 6% для российского и 8% для иностранного оборудования, "Конструктор документов" и "Сервис 360°" для обратной связи и другие.
Цифровая платформа МСП.РФ разработана Минэкономразвития РФ совместно с Корпорацией МСП. Она функционирует и развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.