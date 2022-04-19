https://ria.ru/20220419/peru-1784218900.html
В Перу около Мачу-Пикчу из-за забастовки рабочих застряли туристы
В Перу около Мачу-Пикчу из-за забастовки рабочих застряли туристы - РИА Новости, 19.04.2022
В Перу около Мачу-Пикчу из-за забастовки рабочих застряли туристы
Железная дорога по маршруту Куско — Мачу-Пикчу в Перу не функционирует из-за блокировки путей рабочими, сообщила радиостанция RPP. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:42
2022-04-19T11:42
2022-04-19T11:44
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МЕХИКО, 19 апр — РИА Новости. Железная дорога по маршруту Куско — Мачу-Пикчу в Перу не функционирует из-за блокировки путей рабочими, сообщила радиостанция RPP."Движение поездов из Ольянтайтамбо в Мачу-Пикчу и обратно было приостановлено из-за того, что протестующие разместили различные предметы на железнодорожной ветке, чтобы перекрыть проезд в рамках 48-часовой забастовки", — говорится на сайте издания.На станции Ольянтайтамбо скопились застрявшие туристы, часть из них пыталась попасть в древний город инков, другая — возвращалась в Куско.Демонстрация рабочих в Куско началась перед приездом в региона президента Педро Кастильо. Протестующие требуют от правительства снизить рекордный рост цен на продукты питания — инфляция в марте стала самой высокой за 26 лет.Мачу-Пикчу называют "потерянным городом инков". Достопримечательность включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, перу, куско (город), юнеско, новости - туризм, достопримечательности
11:42 19.04.2022 (обновлено: 11:44 19.04.2022)
В Перу около Мачу-Пикчу из-за забастовки рабочих застряли туристы
В Перу на железной дороге в Мачу-Пикчу из-за забастовки рабочих застряли туристы
МЕХИКО, 19 апр — РИА Новости. Железная дорога по маршруту Куско — Мачу-Пикчу в Перу не функционирует из-за блокировки путей рабочими, сообщила радиостанция RPP.
"Движение поездов из Ольянтайтамбо в Мачу-Пикчу и обратно было приостановлено из-за того, что протестующие разместили различные предметы на железнодорожной ветке, чтобы перекрыть проезд в рамках 48-часовой забастовки", — говорится на сайте издания.
На станции Ольянтайтамбо скопились застрявшие туристы, часть из них пыталась попасть в древний город инков, другая — возвращалась в Куско.
Демонстрация рабочих в Куско началась перед приездом в региона президента Педро Кастильо. Протестующие требуют от правительства снизить рекордный рост цен на продукты питания — инфляция в марте стала самой высокой за 26 лет.
Мачу-Пикчу называют "потерянным городом инков". Достопримечательность включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.