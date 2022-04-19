https://ria.ru/20220419/peru-1784218900.html

В Перу около Мачу-Пикчу из-за забастовки рабочих застряли туристы

В Перу около Мачу-Пикчу из-за забастовки рабочих застряли туристы - РИА Новости, 19.04.2022

В Перу около Мачу-Пикчу из-за забастовки рабочих застряли туристы

Железная дорога по маршруту Куско — Мачу-Пикчу в Перу не функционирует из-за блокировки путей рабочими, сообщила радиостанция RPP. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:42

2022-04-19T11:42

2022-04-19T11:44

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МЕХИКО, 19 апр — РИА Новости. Железная дорога по маршруту Куско — Мачу-Пикчу в Перу не функционирует из-за блокировки путей рабочими, сообщила радиостанция RPP."Движение поездов из Ольянтайтамбо в Мачу-Пикчу и обратно было приостановлено из-за того, что протестующие разместили различные предметы на железнодорожной ветке, чтобы перекрыть проезд в рамках 48-часовой забастовки", — говорится на сайте издания.На станции Ольянтайтамбо скопились застрявшие туристы, часть из них пыталась попасть в древний город инков, другая — возвращалась в Куско.Демонстрация рабочих в Куско началась перед приездом в региона президента Педро Кастильо. Протестующие требуют от правительства снизить рекордный рост цен на продукты питания — инфляция в марте стала самой высокой за 26 лет.Мачу-Пикчу называют "потерянным городом инков". Достопримечательность включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20220418/yunesko-1783703300.html

перу

куско (город)

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, перу, куско (город), юнеско, новости - туризм, достопримечательности