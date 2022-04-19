16:28 19.04.2022 (обновлено: 19:30 19.04.2022)
Путин и Пашинян проводят переговоры в Ново-Огарево
Президент России Путин и премьер Армении Пашинян проводят переговоры в Ново-Огарево
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В подмосковной резиденции Ново-Огарево проходит встреча Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил корреспондент РИА Новости.
Политики беседуют, сидя в креслах за небольшим круглым столом.
Перед началом переговоров Путин отметил, что планирует обсудить с Пашиняном в том числе вопросы безопасности в Нагорном Карабахе.
"Мы с вами постоянно в контакте. Не знаю, каждую неделю или каждые десять дней точно говорим по телефону. Да и встречи регулярные, несмотря на пандемийный период", — добавил российский лидер.
"Этот визит имеет не только практическое, но и символичное значение, потому что приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между нашими странам и показывает, что отношения между нашими странами находятся на очень высоком уровне", — добавил Пашинян.
По информации пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, во время визита планируется подписание пакета двусторонних документов.
Кроме того, у Пашиняна на 20 апреля назначены встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным, спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Также ожидается визит в Нижний Новгород.