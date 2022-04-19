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Путин и Пашинян проводят переговоры в Ново-Огарево - РИА Новости, 19.04.2022
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Путин и Пашинян проводят переговоры в Ново-Огарево
Путин и Пашинян проводят переговоры в Ново-Огарево - РИА Новости, 19.04.2022
Путин и Пашинян проводят переговоры в Ново-Огарево
В подмосковной резиденции Ново-Огарево проходит встреча Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:28
2022-04-19T19:30
россия
армения
владимир путин
никол пашинян
в мире
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В подмосковной резиденции Ново-Огарево проходит встреча Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил корреспондент РИА Новости.Политики беседуют, сидя в креслах за небольшим круглым столом.Перед началом переговоров Путин отметил, что планирует обсудить с Пашиняном в том числе вопросы безопасности в Нагорном Карабахе.В свою очередь, премьер Армении заявил, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе. Он подчеркнул, что рассчитывает на результативную встречу.По информации пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, во время визита планируется подписание пакета двусторонних документов.Кроме того, у Пашиняна на 20 апреля назначены встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным, спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Также ожидается визит в Нижний Новгород.
https://ria.ru/20220419/pashinyan-1784274057.html
https://ria.ru/20220403/armeniya-1781527807.html
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россия, армения, владимир путин, никол пашинян, в мире
16:28 19.04.2022 (обновлено: 19:30 19.04.2022)
 
Путин и Пашинян проводят переговоры в Ново-Огарево

Президент России Путин и премьер Армении Пашинян проводят переговоры в Ново-Огарево

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В подмосковной резиденции Ново-Огарево проходит встреча Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил корреспондент РИА Новости.
Политики беседуют, сидя в креслах за небольшим круглым столом.
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Перед началом переговоров Путин отметил, что планирует обсудить с Пашиняном в том числе вопросы безопасности в Нагорном Карабахе.

"Мы с вами постоянно в контакте. Не знаю, каждую неделю или каждые десять дней точно говорим по телефону. Да и встречи регулярные, несмотря на пандемийный период", — добавил российский лидер.

В свою очередь, премьер Армении заявил, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе. Он подчеркнул, что рассчитывает на результативную встречу.

"Этот визит имеет не только практическое, но и символичное значение, потому что приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между нашими странам и показывает, что отношения между нашими странами находятся на очень высоком уровне", — добавил Пашинян.

По информации пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, во время визита планируется подписание пакета двусторонних документов.
Кроме того, у Пашиняна на 20 апреля назначены встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным, спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Также ожидается визит в Нижний Новгород.
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