https://ria.ru/20220419/peregovory-1784334452.html

Путин и Пашинян проводят переговоры в Ново-Огарево

Путин и Пашинян проводят переговоры в Ново-Огарево - РИА Новости, 19.04.2022

Путин и Пашинян проводят переговоры в Ново-Огарево

В подмосковной резиденции Ново-Огарево проходит встреча Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:28

2022-04-19T16:28

2022-04-19T19:30

россия

армения

владимир путин

никол пашинян

в мире

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В подмосковной резиденции Ново-Огарево проходит встреча Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил корреспондент РИА Новости.Политики беседуют, сидя в креслах за небольшим круглым столом.Перед началом переговоров Путин отметил, что планирует обсудить с Пашиняном в том числе вопросы безопасности в Нагорном Карабахе.В свою очередь, премьер Армении заявил, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе. Он подчеркнул, что рассчитывает на результативную встречу.По информации пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, во время визита планируется подписание пакета двусторонних документов.Кроме того, у Пашиняна на 20 апреля назначены встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным, спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Также ожидается визит в Нижний Новгород.

https://ria.ru/20220419/pashinyan-1784274057.html

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Кирилл Волков

россия, армения, владимир путин, никол пашинян, в мире