https://ria.ru/20220419/paskha-1784313598.html

РПЦ предостерегла от нанесения на куличи символов в поддержку спецоперации

РПЦ предостерегла от нанесения на куличи символов в поддержку спецоперации - РИА Новости, 19.04.2022

РПЦ предостерегла от нанесения на куличи символов в поддержку спецоперации

Нанесение на куличи нехристианских символов, в том числе символов в поддержку спецоперации на Украине, не может быть поддержано Церковью, такие куличи нельзя... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:16

2022-04-19T15:16

2022-04-19T15:16

религия

пасха

вахтанг кипшидзе

россия

русская православная церковь

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Нанесение на куличи нехристианских символов, в том числе символов в поддержку спецоперации на Украине, не может быть поддержано Церковью, такие куличи нельзя освящать в храмах, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Пасху в этом году в Русской православной церкви встретят 24 апреля. Ранее владелец одного из супермаркетов Шадринска в Курганской области сообщил РИА Новости, что в городе начали продавать пасхальные куличи с буквой "Z", ставшей неофициальным символом поддержки российской спецоперации на Украине. По его словам, во время Первой мировой войны "когда у страны наступали трудные времена, а праздник Пасхи был значимым для Отечества, на куличах, на яйцах возникали сюжеты, связанные с этой войной, различные воинские атрибуты"."Мы со своей стороны поддерживаем инициативы, направленные на поддержку армии. <…> Но вместе с тем я считаю, что христианская символика является самодостаточной, и пасхальные куличи и яйца несут в себе именно христианскую символику, которая является в течение долгого времени неизменной. Я не думаю, что нанесение той или иной символики на куличи является уместным, и, наверное, их освящение в храмах не может быть поддержано", - сказал Кипшидзе в МИА "Россия сегодня" на пресс-конференции, посвященной подготовке к Пасхе.При этом он отметил, что любое "нецерковное хлебобулочное изделие", на котором используется какая-то символика, может быть нецерковной формой поддержки армии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220418/paskha-1784063287.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пасха, вахтанг кипшидзе, россия, русская православная церковь, украина, вооруженные силы рф