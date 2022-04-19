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В Курганской области начали продавать куличи с буквой Z - РИА Новости, 19.04.2022
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В Курганской области начали продавать куличи с буквой Z
В Курганской области начали продавать куличи с буквой Z - РИА Новости, 19.04.2022
В Курганской области начали продавать куличи с буквой Z
Пасхальные куличи с буквой Z начали продавать в супермаркете города Шадринска Курганской области в поддержку спецоперации под демилитаризации Украины, сообщил... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:03
2022-04-19T13:03
украина
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донбасс
религия
кулич
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр – РИА Новости. Пасхальные куличи с буквой Z начали продавать в супермаркете города Шадринска Курганской области в поддержку спецоперации под демилитаризации Украины, сообщил РИА Новости владелец супермаркета "Чайка" Анатолий Педошенко.Буква "Z" стала неофициальным символом поддержки специальной военной операции, которую проводит Россия на Украине."Сегодня первый день, как поступили в продажу куличи с символикой Z… Мы каждый год в Пасху продаем около 3 тысяч куличей, надеемся, что в этом году продадим больше. Но не думаю, что будет какой-то массовый, ажиотажный спрос… Ситуация такая: если мы обратимся к истории Первой мировой войны, то… когда у страны наступали трудные времена, а праздник Пасхи был значимым для Отечества, и тогда на куличах, на яйцах возникали сюжеты, связанные с этой войной, различные воинские атрибуты. Это делалось для того, чтобы… поддержать солдат", - сказал собеседник агентства.По его мнению, военные должны понимать, что в тылу их поддерживают. "Мы не преследуем какую-то коммерческую составляющую по повышению продажи этих куличей... Мы поддерживаем наших ребят", - добавил Педошенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220418/znak-1784150800.html
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украина, россия, донбасс, религия, кулич, общество, в мире
13:03 19.04.2022
 
В Курганской области начали продавать куличи с буквой Z

Пасхальные куличи с буквой Z начали продавать в супермаркете в Курганской области

Куличи с буквой Z в Курганской области
Куличи с буквой Z в Курганской области
Куличи с буквой Z в Курганской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр – РИА Новости. Пасхальные куличи с буквой Z начали продавать в супермаркете города Шадринска Курганской области в поддержку спецоперации под демилитаризации Украины, сообщил РИА Новости владелец супермаркета "Чайка" Анатолий Педошенко.
Буква "Z" стала неофициальным символом поддержки специальной военной операции, которую проводит Россия на Украине.
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"Сегодня первый день, как поступили в продажу куличи с символикой Z… Мы каждый год в Пасху продаем около 3 тысяч куличей, надеемся, что в этом году продадим больше. Но не думаю, что будет какой-то массовый, ажиотажный спрос… Ситуация такая: если мы обратимся к истории Первой мировой войны, то… когда у страны наступали трудные времена, а праздник Пасхи был значимым для Отечества, и тогда на куличах, на яйцах возникали сюжеты, связанные с этой войной, различные воинские атрибуты. Это делалось для того, чтобы… поддержать солдат", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, военные должны понимать, что в тылу их поддерживают. "Мы не преследуем какую-то коммерческую составляющую по повышению продажи этих куличей... Мы поддерживаем наших ребят", - добавил Педошенко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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