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В Кремле сообщат о приглашениях иностранных лидеров на парад Победы
В Кремле сообщат о приглашениях иностранных лидеров на парад Победы - РИА Новости, 19.04.2022
В Кремле сообщат о приглашениях иностранных лидеров на парад Победы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить, кто из иностранных лидеров будет приглашен на парад Победы в этом году. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:41
2022-04-19T12:41
2022-04-19T12:41
день победы
общество
россия
владимир путин
дмитрий песков
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить, кто из иностранных лидеров будет приглашен на парад Победы в этом году."Вы знаете, что набор приглашенных варьировался из года в год. Что касается этого года, мы своевременно вам сообщим, если кто-то будет присутствовать", - сказал Песков журналистам на вопрос, кого из иностранных пригласят на парад в этом году.
https://ria.ru/20220405/pobeda-1781888314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день победы, общество, россия, владимир путин, дмитрий песков, великая отечественная война (1941-1945)
В Кремле сообщат о приглашениях иностранных лидеров на парад Победы
Песков пообещал сообщить о приглашениях иностранных лидеров на парад Победы