https://ria.ru/20220419/parad-1784275420.html

В Кремле сообщат о приглашениях иностранных лидеров на парад Победы

В Кремле сообщат о приглашениях иностранных лидеров на парад Победы - РИА Новости, 19.04.2022

В Кремле сообщат о приглашениях иностранных лидеров на парад Победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить, кто из иностранных лидеров будет приглашен на парад Победы в этом году. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:41

2022-04-19T12:41

2022-04-19T12:41

день победы

общество

россия

владимир путин

дмитрий песков

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить, кто из иностранных лидеров будет приглашен на парад Победы в этом году."Вы знаете, что набор приглашенных варьировался из года в год. Что касается этого года, мы своевременно вам сообщим, если кто-то будет присутствовать", - сказал Песков журналистам на вопрос, кого из иностранных пригласят на парад в этом году.

https://ria.ru/20220405/pobeda-1781888314.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

день победы, общество, россия, владимир путин, дмитрий песков, великая отечественная война (1941-1945)