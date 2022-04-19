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В Кремле сообщат о приглашениях иностранных лидеров на парад Победы - РИА Новости, 19.04.2022
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В Кремле сообщат о приглашениях иностранных лидеров на парад Победы
В Кремле сообщат о приглашениях иностранных лидеров на парад Победы - РИА Новости, 19.04.2022
В Кремле сообщат о приглашениях иностранных лидеров на парад Победы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить, кто из иностранных лидеров будет приглашен на парад Победы в этом году. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:41
2022-04-19T12:41
день победы
общество
россия
владимир путин
дмитрий песков
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить, кто из иностранных лидеров будет приглашен на парад Победы в этом году."Вы знаете, что набор приглашенных варьировался из года в год. Что касается этого года, мы своевременно вам сообщим, если кто-то будет присутствовать", - сказал Песков журналистам на вопрос, кого из иностранных пригласят на парад в этом году.
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день победы, общество, россия, владимир путин, дмитрий песков, великая отечественная война (1941-1945)
12:41 19.04.2022
 
В Кремле сообщат о приглашениях иностранных лидеров на парад Победы

Песков пообещал сообщить о приглашениях иностранных лидеров на парад Победы

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон возлагают в День Победы цветы на Аллее городов-героев у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон возлагают в День Победы цветы на Аллее городов-героев у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон возлагают в День Победы цветы на Аллее городов-героев у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить, кто из иностранных лидеров будет приглашен на парад Победы в этом году.
"Вы знаете, что набор приглашенных варьировался из года в год. Что касается этого года, мы своевременно вам сообщим, если кто-то будет присутствовать", - сказал Песков журналистам на вопрос, кого из иностранных пригласят на парад в этом году.
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 14:11
Россия отпразднует День Победы как обычно, подчеркнули в Кремле
 
День ПобедыОбществоРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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