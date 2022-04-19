https://ria.ru/20220419/otnosheniya-1784344640.html

Алиев заявил о поворотной точке в нормализации отношений с Арменией

Алиев заявил о поворотной точке в нормализации отношений с Арменией - РИА Новости, 19.04.2022

Алиев заявил о поворотной точке в нормализации отношений с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал поворотной точкой принятие Ереваном выдвинутых Баку пяти принципов для нормализации отношений между двумя странами, РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T17:13

2022-04-19T17:13

2022-04-19T17:13

в мире

никол пашинян

шарль мишель

ереван

азербайджан

армения

евросовет

ильхам алиев

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БАКУ, 19 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал поворотной точкой принятие Ереваном выдвинутых Баку пяти принципов для нормализации отношений между двумя странами,"В целом, считаю итоги встречи в Брюсселе (трехсторонняя встреча между Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Евросовета Шарлем Мишелем от 6 апреля – ред.) положительными. Я заявил об этом общественности 12 апреля. На следующий день премьер-министр Армении также открыто говорил о процессе нормализации и принятии Арменией пяти принципов, выдвинутых Азербайджаном. Это действительно еще один поворотный момент в процессе. Думаю, что это положительные комментарии", - заявил Алиев в ходе встречи со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром.По его словам, теперь после этого официального заявления обеих сторон Баку и Ереван должны доказать серьезность своих намерений за столом.Лидер Азербайджана еще раз подтвердил готовность своей страны начать работу над созданием пограничных комиссий и рабочих групп по мирному соглашению."Важно, чтобы мы продолжали этот прогресс, и чтобы обе стороны соблюдали соглашения", - подчеркнул Алиев.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220329/spor-1780615229.html

https://ria.ru/20220327/azerbaydzhan-1780356361.html

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армения

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, никол пашинян, шарль мишель, ереван, азербайджан, армения, евросовет, ильхам алиев