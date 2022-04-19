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Алиев заявил о поворотной точке в нормализации отношений с Арменией - РИА Новости, 19.04.2022
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Алиев заявил о поворотной точке в нормализации отношений с Арменией
Алиев заявил о поворотной точке в нормализации отношений с Арменией - РИА Новости, 19.04.2022
Алиев заявил о поворотной точке в нормализации отношений с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал поворотной точкой принятие Ереваном выдвинутых Баку пяти принципов для нормализации отношений между двумя странами, РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:13
2022-04-19T17:13
в мире
никол пашинян
шарль мишель
ереван
азербайджан
армения
евросовет
ильхам алиев
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БАКУ, 19 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал поворотной точкой принятие Ереваном выдвинутых Баку пяти принципов для нормализации отношений между двумя странами,"В целом, считаю итоги встречи в Брюсселе (трехсторонняя встреча между Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Евросовета Шарлем Мишелем от 6 апреля – ред.) положительными. Я заявил об этом общественности 12 апреля. На следующий день премьер-министр Армении также открыто говорил о процессе нормализации и принятии Арменией пяти принципов, выдвинутых Азербайджаном. Это действительно еще один поворотный момент в процессе. Думаю, что это положительные комментарии", - заявил Алиев в ходе встречи со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром.По его словам, теперь после этого официального заявления обеих сторон Баку и Ереван должны доказать серьезность своих намерений за столом.Лидер Азербайджана еще раз подтвердил готовность своей страны начать работу над созданием пограничных комиссий и рабочих групп по мирному соглашению."Важно, чтобы мы продолжали этот прогресс, и чтобы обе стороны соблюдали соглашения", - подчеркнул Алиев.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220329/spor-1780615229.html
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в мире, никол пашинян, шарль мишель, ереван, азербайджан, армения, евросовет, ильхам алиев
17:13 19.04.2022
 
Алиев заявил о поворотной точке в нормализации отношений с Арменией

Президент Азербайджана Алиев заявил о поворотной точке в нормализации отношений с Арменией

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 19 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал поворотной точкой принятие Ереваном выдвинутых Баку пяти принципов для нормализации отношений между двумя странами,
"В целом, считаю итоги встречи в Брюсселе (трехсторонняя встреча между Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Евросовета Шарлем Мишелем от 6 апреля – ред.) положительными. Я заявил об этом общественности 12 апреля. На следующий день премьер-министр Армении также открыто говорил о процессе нормализации и принятии Арменией пяти принципов, выдвинутых Азербайджаном. Это действительно еще один поворотный момент в процессе. Думаю, что это положительные комментарии", - заявил Алиев в ходе встречи со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром.
Спикер парламента Азербайджана Сагиба Гафарова - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 10:44Ситуация в Нагорном Карабахе
Главы парламентов Азербайджана и Армении поспорили из-за Карабаха
По его словам, теперь после этого официального заявления обеих сторон Баку и Ереван должны доказать серьезность своих намерений за столом.
Лидер Азербайджана еще раз подтвердил готовность своей страны начать работу над созданием пограничных комиссий и рабочих групп по мирному соглашению.
"Важно, чтобы мы продолжали этот прогресс, и чтобы обе стороны соблюдали соглашения", - подчеркнул Алиев.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Военнослужащий азербайджанской армии - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
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Азербайджан отвел подразделения из района Фурух в Карабахе
 
В миреНикол ПашинянШарль МишельЕреванАзербайджанАрменияЕвросоветИльхам Алиев
 
 
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