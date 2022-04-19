Алиев заявил о поворотной точке в нормализации отношений с Арменией
Президент Азербайджана Алиев заявил о поворотной точке в нормализации отношений с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 19 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал поворотной точкой принятие Ереваном выдвинутых Баку пяти принципов для нормализации отношений между двумя странами,
"В целом, считаю итоги встречи в Брюсселе (трехсторонняя встреча между Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Евросовета Шарлем Мишелем от 6 апреля – ред.) положительными. Я заявил об этом общественности 12 апреля. На следующий день премьер-министр Армении также открыто говорил о процессе нормализации и принятии Арменией пяти принципов, выдвинутых Азербайджаном. Это действительно еще один поворотный момент в процессе. Думаю, что это положительные комментарии", - заявил Алиев в ходе встречи со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром.
Лидер Азербайджана еще раз подтвердил готовность своей страны начать работу над созданием пограничных комиссий и рабочих групп по мирному соглашению.
"Важно, чтобы мы продолжали этот прогресс, и чтобы обе стороны соблюдали соглашения", - подчеркнул Алиев.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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