23:03 19.04.2022 (обновлено: 23:39 19.04.2022)
США не могут отследить, куда попадает отправленное Киеву оружие, пишут СМИ
CNN: США не могут до конца отследить, куда именно попадает отправленное Киеву вооружение
© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе в США
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе в США. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вашингтону очень сложно отследить, куда именно попадает отправленное Киеву вооружение, сообщил CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.
"У США есть немного способов отследить значительные поставки противотанкового, зенитного и другого вооружения, которые они отправили через границу на Украину", — отметил телеканал.
По словам источника в военном ведомстве, угроза состоит заключается в том, что спустя какое-то время часть этого оружия "может оказаться в руках других вооруженных сил и ополченцев, которых США не собиралась вооружать".
"У нас есть уверенность на короткое время, но когда оно (вооружение - ред.) попадает в туман войны, у нас ее почти нет... Оно падает в большую черную дыру, и через короткий промежуток времени у вас почти нет понимания (того, где находится вооружение - ред.)", - сообщил телеканалу один из собеседников.
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Как отмечает CNN, американские военные не находятся на местах боевых действий, поэтому зависят от информации, предоставляемой правительством Украины. При этом официальные лица признают, что Киев заинтересован в том, чтобы предоставлять только те данные, которые подкрепят аргументы в пользу поставок.
В утвержденный властями США на прошлой неделе очередной пакет военной помощи Украине вошли артиллерийские орудия, наряду с бронетранспортерами, вертолетами, барражирующими боеприпасами и безэкипажными судами.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вашингтон и подконтрольные ему западные страны делают все, чтобы затянуть спецоперацию и намерены воевать "до последнего украинца".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.