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США не могут отследить, куда попадает отправленное Киеву оружие, пишут СМИ - РИА Новости, 19.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/oruzhie-1784388122.html
США не могут отследить, куда попадает отправленное Киеву оружие, пишут СМИ
США не могут отследить, куда попадает отправленное Киеву оружие, пишут СМИ - РИА Новости, 19.04.2022
США не могут отследить, куда попадает отправленное Киеву оружие, пишут СМИ
Вашингтону очень сложно отследить, куда именно попадает отправленное Киеву вооружение, сообщил CNN со ссылкой на источники в Пентагоне. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T23:03
2022-04-19T23:39
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
сша
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вашингтону очень сложно отследить, куда именно попадает отправленное Киеву вооружение, сообщил CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.По словам источника в военном ведомстве, угроза состоит заключается в том, что спустя какое-то время часть этого оружия "может оказаться в руках других вооруженных сил и ополченцев, которых США не собиралась вооружать"."У нас есть уверенность на короткое время, но когда оно (вооружение - ред.) попадает в туман войны, у нас ее почти нет... Оно падает в большую черную дыру, и через короткий промежуток времени у вас почти нет понимания (того, где находится вооружение - ред.)", - сообщил телеканалу один из собеседников.Как отмечает CNN, американские военные не находятся на местах боевых действий, поэтому зависят от информации, предоставляемой правительством Украины. При этом официальные лица признают, что Киев заинтересован в том, чтобы предоставлять только те данные, которые подкрепят аргументы в пользу поставок.В утвержденный властями США на прошлой неделе очередной пакет военной помощи Украине вошли артиллерийские орудия, наряду с бронетранспортерами, вертолетами, барражирующими боеприпасами и безэкипажными судами.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вашингтон и подконтрольные ему западные страны делают все, чтобы затянуть спецоперацию и намерены воевать "до последнего украинца".Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220418/bayden-1784206821.html
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украина, россия, сша, в мире, ситуация в днр и лнр
23:03 19.04.2022 (обновлено: 23:39 19.04.2022)
 
США не могут отследить, куда попадает отправленное Киеву оружие, пишут СМИ

CNN: США не могут до конца отследить, куда именно попадает отправленное Киеву вооружение

© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе в США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе в США - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе в США. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вашингтону очень сложно отследить, куда именно попадает отправленное Киеву вооружение, сообщил CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

США есть немного способов отследить значительные поставки противотанкового, зенитного и другого вооружения, которые они отправили через границу на Украину", — отметил телеканал.

По словам источника в военном ведомстве, угроза состоит заключается в том, что спустя какое-то время часть этого оружия "может оказаться в руках других вооруженных сил и ополченцев, которых США не собиралась вооружать".
"У нас есть уверенность на короткое время, но когда оно (вооружение - ред.) попадает в туман войны, у нас ее почти нет... Оно падает в большую черную дыру, и через короткий промежуток времени у вас почти нет понимания (того, где находится вооружение - ред.)", - сообщил телеканалу один из собеседников.
Американский президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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Байден не намерен отправлять войска на Украину, заявила Псаки
Как отмечает CNN, американские военные не находятся на местах боевых действий, поэтому зависят от информации, предоставляемой правительством Украины. При этом официальные лица признают, что Киев заинтересован в том, чтобы предоставлять только те данные, которые подкрепят аргументы в пользу поставок.
В утвержденный властями США на прошлой неделе очередной пакет военной помощи Украине вошли артиллерийские орудия, наряду с бронетранспортерами, вертолетами, барражирующими боеприпасами и безэкипажными судами.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вашингтон и подконтрольные ему западные страны делают все, чтобы затянуть спецоперацию и намерены воевать "до последнего украинца".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военная помощь Украине из США - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 21:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пентагон отправит семь самолетов с военной помощью Киеву в ближайшие сутки
 
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