https://ria.ru/20220419/oruzhie-1784388122.html

США не могут отследить, куда попадает отправленное Киеву оружие, пишут СМИ

США не могут отследить, куда попадает отправленное Киеву оружие, пишут СМИ - РИА Новости, 19.04.2022

США не могут отследить, куда попадает отправленное Киеву оружие, пишут СМИ

Вашингтону очень сложно отследить, куда именно попадает отправленное Киеву вооружение, сообщил CNN со ссылкой на источники в Пентагоне. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T23:03

2022-04-19T23:03

2022-04-19T23:39

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вашингтону очень сложно отследить, куда именно попадает отправленное Киеву вооружение, сообщил CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.По словам источника в военном ведомстве, угроза состоит заключается в том, что спустя какое-то время часть этого оружия "может оказаться в руках других вооруженных сил и ополченцев, которых США не собиралась вооружать"."У нас есть уверенность на короткое время, но когда оно (вооружение - ред.) попадает в туман войны, у нас ее почти нет... Оно падает в большую черную дыру, и через короткий промежуток времени у вас почти нет понимания (того, где находится вооружение - ред.)", - сообщил телеканалу один из собеседников.Как отмечает CNN, американские военные не находятся на местах боевых действий, поэтому зависят от информации, предоставляемой правительством Украины. При этом официальные лица признают, что Киев заинтересован в том, чтобы предоставлять только те данные, которые подкрепят аргументы в пользу поставок.В утвержденный властями США на прошлой неделе очередной пакет военной помощи Украине вошли артиллерийские орудия, наряду с бронетранспортерами, вертолетами, барражирующими боеприпасами и безэкипажными судами.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вашингтон и подконтрольные ему западные страны делают все, чтобы затянуть спецоперацию и намерены воевать "до последнего украинца".Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/bayden-1784206821.html

https://ria.ru/20220419/pomosch-1784382745.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, россия, сша, в мире, ситуация в днр и лнр