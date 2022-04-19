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Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку - РИА Новости, 19.04.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку

Украинские войска за 20 минут обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Александровка в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:01

2022-04-19T14:01

2022-04-19T14:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

владимир путин

петровский район

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Александровка в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра и четыре мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 миллиметра; 13.20 (совпадает с мск) – насаленный пункт Марьинка – населенный пункт Александровка: выпущено 4 мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о пяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, владимир путин, петровский район, сцкк