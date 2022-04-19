https://ria.ru/20220419/obstrel-1784259228.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 19.04.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска за пять минут обстреляли Петровский район Донецка и город Ясиноватая в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:47

2022-04-19T11:47

2022-04-19T12:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

донецк (днр)

владимир путин

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 19 апр – РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Петровский район Донецка и город Ясиноватая в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:20 – Красногоровка – Донецк (Петровский район), выпущено четыре снаряда калибром 122 мм, 11:25 - Авдеевка – Ясиноватая: выпущено четыре ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донецк (днр), владимир путин, ясиноватая