https://ria.ru/20220419/oae-1784227641.html
Власти ОАЭ изменили сроки действия виз для туристов
Власти ОАЭ изменили сроки действия виз для туристов - РИА Новости, 19.04.2022
Власти ОАЭ изменили сроки действия виз для туристов
Власти ОАЭ упростили визовый режим для туристов тех стран, которые имеют право на получение визы в аэропорту прибытия, сообщил информационный офис правительства РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:55
2022-04-19T11:55
2022-04-19T11:55
туризм
туризм
новости - туризм
оаэ
сша
великобритания
россия
визы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/18/1559881813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1768d556f7e957004269b8ba44a6f995.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Власти ОАЭ упростили визовый режим для туристов тех стран, которые имеют право на получение визы в аэропорту прибытия, сообщил информационный офис правительства ОАЭ в Twitter.Срок действия разрешений на въезд увеличен в два раза — до 60 дней. Они могут быть как однократными, так и многократными. Гости имеют право продлить их на аналогичный период.Турвизы на 60 дней будут выдаваться и тем, кто хочет искать работу в ОАЭ, чтобы за это время гость получил представление о стране и рынке вакансий.До принятия этого решения путешественники из многих стран, в частности, США и Великобритании, пользовались тридцатидневными разрешениями на въезд. После этого иностранцы в течение девяти дней должны были покинуть страну.Таким образом, россияне имеют право на получение бесплатных виз при въезде в ОАЭ и могут находиться на территории страны с целью туризма до 90 дней в 180-дневный период.После того как коронавирус пошел на убыль, поток туристов в ОАЭ стремительно возрос. Управление аэропортов Дубая прогнозирует, что в этом году около 60 миллионов путешественников воспользуются услугами воздушных гаваней экономической столицы ОАЭ.
https://ria.ru/20220419/puteshestviya-1784051758.html
https://ria.ru/20220416/sakhalin-1783779330.html
оаэ
сша
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/18/1559881813_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_19d6c7906774097fcb568e71ff53304e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, оаэ, сша, великобритания, россия, визы, туристы
Власти ОАЭ изменили сроки действия виз для туристов
Власти ОАЭ увеличили срок действия виз для иностранных туристов в два раза
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Власти ОАЭ упростили визовый режим для туристов тех стран, которые имеют право на получение визы в аэропорту прибытия, сообщил информационный офис правительства ОАЭ в Twitter.
Срок действия разрешений на въезд увеличен в два раза — до 60 дней. Они могут быть как однократными, так и многократными. Гости имеют право продлить их на аналогичный период.
Турвизы на 60 дней будут выдаваться и тем, кто хочет искать работу в ОАЭ, чтобы за это время гость получил представление о стране и рынке вакансий.
До принятия этого решения путешественники из многих стран, в частности, США и Великобритании, пользовались тридцатидневными разрешениями на въезд. После этого иностранцы в течение девяти дней должны были покинуть страну.
Таким образом, россияне имеют право на получение бесплатных виз при въезде в ОАЭ и могут находиться на территории страны с целью туризма до 90 дней в 180-дневный период.
После того как коронавирус пошел на убыль, поток туристов в ОАЭ стремительно возрос. Управление аэропортов Дубая прогнозирует, что в этом году около 60 миллионов путешественников воспользуются услугами воздушных гаваней экономической столицы ОАЭ.