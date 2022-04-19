https://ria.ru/20220419/oae-1784227641.html

Власти ОАЭ изменили сроки действия виз для туристов

Власти ОАЭ изменили сроки действия виз для туристов - РИА Новости, 19.04.2022

Власти ОАЭ изменили сроки действия виз для туристов

Власти ОАЭ упростили визовый режим для туристов тех стран, которые имеют право на получение визы в аэропорту прибытия, сообщил информационный офис правительства РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:55

2022-04-19T11:55

2022-04-19T11:55

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Власти ОАЭ упростили визовый режим для туристов тех стран, которые имеют право на получение визы в аэропорту прибытия, сообщил информационный офис правительства ОАЭ в Twitter.Срок действия разрешений на въезд увеличен в два раза — до 60 дней. Они могут быть как однократными, так и многократными. Гости имеют право продлить их на аналогичный период.Турвизы на 60 дней будут выдаваться и тем, кто хочет искать работу в ОАЭ, чтобы за это время гость получил представление о стране и рынке вакансий.До принятия этого решения путешественники из многих стран, в частности, США и Великобритании, пользовались тридцатидневными разрешениями на въезд. После этого иностранцы в течение девяти дней должны были покинуть страну.Таким образом, россияне имеют право на получение бесплатных виз при въезде в ОАЭ и могут находиться на территории страны с целью туризма до 90 дней в 180-дневный период.После того как коронавирус пошел на убыль, поток туристов в ОАЭ стремительно возрос. Управление аэропортов Дубая прогнозирует, что в этом году около 60 миллионов путешественников воспользуются услугами воздушных гаваней экономической столицы ОАЭ.

https://ria.ru/20220419/puteshestviya-1784051758.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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