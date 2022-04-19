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В МВД рассказали, что заставляет покинувших страну россиян вернуться - РИА Новости, 19.04.2022
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В МВД рассказали, что заставляет покинувших страну россиян вернуться
В МВД рассказали, что заставляет покинувших страну россиян вернуться - РИА Новости, 19.04.2022
В МВД рассказали, что заставляет покинувших страну россиян вернуться
Покинувших страну граждан возвращает обратно хорошее развитие социальной инфраструктуры, рассказала в интервью РИА Новости начальник ГУВМ МВД России... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:52
2022-04-19T10:59
россия
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Покинувших страну граждан возвращает обратно хорошее развитие социальной инфраструктуры, рассказала в интервью РИА Новости начальник ГУВМ МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова."На желание граждан России, ранее покинувших страну, и иностранных граждан приехать и остаться влияет множество факторов. В первую очередь, социально-экономических, таких как хорошее развитие социальной инфраструктуры – школы, детские сады, поликлиники", - рассказала Казакова.По ее словам, национальными интересами страны сейчас являются сбережение народа России, развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни. Более того, миграционный приток из-за рубежа расценивается как дополнительный ресурс в решении демографических и экономических вопросов.
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россия, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
10:52 19.04.2022 (обновлено: 10:59 19.04.2022)
 
В МВД рассказали, что заставляет покинувших страну россиян вернуться

Казакова: покинувших страну россиян возвращает хорошее развитие социальной инфраструктуры

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства внутренних дел Российской Федерации
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Покинувших страну граждан возвращает обратно хорошее развитие социальной инфраструктуры, рассказала в интервью РИА Новости начальник ГУВМ МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова.
"На желание граждан России, ранее покинувших страну, и иностранных граждан приехать и остаться влияет множество факторов. В первую очередь, социально-экономических, таких как хорошее развитие социальной инфраструктуры – школы, детские сады, поликлиники", - рассказала Казакова.
По ее словам, национальными интересами страны сейчас являются сбережение народа России, развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни. Более того, миграционный приток из-за рубежа расценивается как дополнительный ресурс в решении демографических и экономических вопросов.
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Иногда они возвращаются: российские неполживцы едут домой
 
РоссияПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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