https://ria.ru/20220419/mvd-1784245326.html

В МВД рассказали, что заставляет покинувших страну россиян вернуться

В МВД рассказали, что заставляет покинувших страну россиян вернуться - РИА Новости, 19.04.2022

В МВД рассказали, что заставляет покинувших страну россиян вернуться

Покинувших страну граждан возвращает обратно хорошее развитие социальной инфраструктуры, рассказала в интервью РИА Новости начальник ГУВМ МВД России... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:52

2022-04-19T10:52

2022-04-19T10:59

россия

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Покинувших страну граждан возвращает обратно хорошее развитие социальной инфраструктуры, рассказала в интервью РИА Новости начальник ГУВМ МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова."На желание граждан России, ранее покинувших страну, и иностранных граждан приехать и остаться влияет множество факторов. В первую очередь, социально-экономических, таких как хорошее развитие социальной инфраструктуры – школы, детские сады, поликлиники", - рассказала Казакова.По ее словам, национальными интересами страны сейчас являются сбережение народа России, развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни. Более того, миграционный приток из-за рубежа расценивается как дополнительный ресурс в решении демографических и экономических вопросов.

https://ria.ru/20220418/vozvraschenie-1783982263.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии