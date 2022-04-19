https://ria.ru/20220419/kazakova-1784117631.html

Валентина Казакова: жители Донбасса смогут работать в России без патентов

Валентина Казакова: жители Донбасса смогут работать в России без патентов - РИА Новости, 19.04.2022

Валентина Казакова: жители Донбасса смогут работать в России без патентов

В последние годы миграционные подразделения МВД России работают в условиях новых вызовов: пандемии коронавируса, увеличения числа беженцев из ДНР, ЛНР и с... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:00

2022-04-19T11:00

2022-04-19T11:00

интервью

валентина казакова

миграция

беженцы

россия

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В последние годы миграционные подразделения МВД России работают в условиях новых вызовов: пандемии коронавируса, увеличения числа беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, необходимости цифровизации государственных услуг. О беженцах, текущей миграционной обстановке в стране, возвращении соотечественников на родину и вводимых инновациях в интервью РИА Новости рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова.– Валентина Львовна, сколько всего беженцев прибыло в Россию из Украины, Донецкой и Луганской народных республик?– Сейчас в силу сложившейся ситуации в зоне особого внимания организация работы с гражданами, вынужденно покинувшими Украину, ДНР, ЛНР и прибывающими на территорию России в экстренном массовом порядке. На 12 апреля текущего года, начиная с 18 февраля 2022 года, на территорию Российской Федерации прибыло более 750 тысяч человек, в том числе около 144 тысяч детей. Сотрудники миграционных подразделений ориентированы на оказание им максимального содействия в оформлении необходимых документов.– Планируется ли для них послабление режима пребывания в России?– Отмечу, что граждане Украины, ДНР и ЛНР, признанные беженцами или получившие временное убежище на территории России, имеют ряд льгот и гарантий, позволяющих им в упрощенном порядке получить разрешение на временное проживание, вид на жительство и российское гражданство, принять участие в госпрограмме переселения соотечественников. Также они вправе получать медицинскую и лекарственную помощь, пройти профессиональное обучение, осуществлять трудовую деятельность без разрешительных документов.В настоящее время прорабатывается возможность осуществления гражданами Украины, ДНР и ЛНР трудовой деятельности в Российской Федерации без получения трудового патента.– Как вы оцениваете миграционную ситуацию в стране в прошедшем году и с начала пандемии COVID-19?– В 2021 году продолжилось восстановление миграционной активности как иностранных граждан, так и граждан Российской Федерации. В первую очередь, это было связано с частичным снятием ограничений на транспортное сообщение с популярными для российских граждан туристическими странами и государствами ближнего зарубежья, являющимися странами-донорами рабочей силы для отдельных отраслей российского рынка труда.В самом начале пандемии меры, введенные указом президента Российской Федерации, позволили иностранным гражданам оставаться в правовом поле, а также оформить документы для временного пребывания и работы в России вне зависимости от изначальных планов пребывания в нашей стране.Кроме того, в отношении иностранцев не применялись административные санкции, и не накладывался запрет на въезд в будущем за возможные имевшиеся нарушения миграционного законодательства в виде выдворения, за исключением тех лиц, которые создавали угрозу общественной безопасности и грубо нарушали закон.С 1 октября 2021 года временные меры в отношении иностранных граждан, не урегулировавших законность своего пребывания в России, не применяются.Начиная с текущего года, органами внутренних дел Российской Федерации контроль за пребыванием и соблюдением иностранными гражданами, а также их работодателями трудовой деятельности осуществляется в полном объеме.– В 2021 году население страны сократилось на 1,4 миллиона человек. Также приведены сведения о том, что миграционный приток сократил естественную убыль на 350 тысяч человек. Как МВД России относится к вопросу замещения постоянного населения мигрантами?– Национальными интересами Российской Федерации на современном этапе являются сбережение народа России, развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни. Это закреплено в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.Что касается миграционного прироста, то это демографический показатель. Он отражает разницу между прибывшими и покинувшими страну как российскими, так и иностранными гражданами.Например, если гражданин Российской Федерации ранее с какими-то целями постоянно проживал за рубежом, а затем вернулся на постоянное место жительства в Россию, он с точки зрения демографического статистического наблюдения также попадает в число международных мигрантов.В предыдущие годы доля граждан России в числе международных мигрантов составляла примерно половину.Я уже отмечала, что государственная миграционная политика России расценивает миграционный приток из-за рубежа как дополнительный ресурс в решении вопросов демографии и экономики. На желание граждан России, ранее покинувших страну, и иностранных граждан приехать и остаться влияет множество факторов, в первую очередь, социально-экономических, таких как хорошее развитие социальной инфраструктуры – школы, детские сады, поликлиники.– В последнее время в ряде федеральных СМИ были опубликованы сообщения об ужесточении законодательства в отношении иностранцев. Обязательное дактилоскопирование, геномная регистрация, новые миграционные режимы. Это реакция государства на запросы общества?– Министерством продолжается совершенствование профилактической составляющей, направленной на заблаговременное предупреждение правонарушений со стороны иностранных граждан. Нашей целью является не столько ужесточение законодательства, сколько повышение его эффективности и контроля.Пандемия подстегнула информатизацию нашего общества. Мы также пользуемся этими возможностями в целях обеспечения контроля за пребыванием иностранных граждан.Двадцать девятого декабря 2021 года вступил в силу закон, обязывающий иностранных граждан проходить государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. Данный закон распространяется на всех иностранных граждан, за исключением граждан Беларуси, должностных лиц международных организаций и членов их семей, несовершеннолетних до шести лет.Нововведения направлены на улучшение контроля за временным пребыванием иностранцев в стране, что способствует укреплению национальной безопасности и повышению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.Тем, кто эти обязанности исполнил, выдается соответствующий сертификат, а информация о них заносится в информационные учеты МВД России. Для тех же, кто эти процедуры не пройдет, срок временного пребывания в России будет сокращаться.Также планируется внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающих высылку иностранных граждан, совершивших грубые административные правонарушения, в том числе нарушения общественного порядка.– Трудовые мигранты, работающие по квотам в России, составляют примерно лишь 4% от всех иностранцев в нашей стране. Не пора ли в принципе отказаться от механизма квотирования?– Нами переработан механизм правового регулирования в сфере внешней трудовой миграции. Новшества заключаются в следующем: для пребывания в России свыше 90 дней иностранцам будет выдаваться единый для всех иностранных граждан документ – ID-карта. Владелец документа получит доступ к государственной информационной системе и специальному мобильному приложению. С их помощью он сможет получить все госуслуги, выполнять требования миграционного законодательства, оформить правоотношения с работодателем в цифровой среде, пользоваться информационными сервисами.Также планируем ввести реестровую модель привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности. Ее суть заключается в отказе от квот, выдачи разрешений на привлечение и использование иностранных работников, разрешений на работу, а также патентов и введении универсального механизма, реализуемого на основе двух информационных ресурсов: электронного реестра работодателей, привлекающих иностранных работников, и реестра иностранных работников. Иностранные граждане смогут трудиться, а работодатели, заказчики работ (услуг) – привлекать иностранных работников при условии наличия записи в данных реестрах.– В прошедшем году был введен совершенно новый документ – временное удостоверение личности без гражданства. Какие возможности он предоставляет владельцу?– Двадцать четвертого августа 2021 года вступили в силу изменения, в соответствии с которыми лица без гражданства с неурегулированным правовым статусом могут получить временное удостоверение личности.Данный документ позволяет урегулировать свое правовое положение на территории России лицам, которые прибыли в Россию еще 20 или 30 лет назад, но в силу различных жизненных ситуаций не смогли получить разрешительные документы на проживание в нашей стране либо совсем не имеют документов.Временное удостоверение личности подтверждает законность нахождения его владельца на территории России, позволяет трудиться без получения дополнительных разрешительных документов, реализовать свои социальные права, такие как, например, право на свободу передвижения, медицинскую помощь, образование, а также получить документы на проживание и, впоследствии, приобрести российское гражданство.– Сколько всего человек получили данный документ? В каких регионах заявлений поступило больше всего?– На 1 апреля 2022 года действительные временные удостоверения личности имеют 1428 человек, в том числе в текущем году выдано 770 документов.Наибольшее количество таких заявлений принято в Краснодарском крае, Московской, Оренбургской, Самарской и Саратовской областях.– И последний вопрос: ряд государственных услуг в сфере миграции переводится в электронный вид, пользуется ли такой способ популярностью у населения?– Современные технологии позволяют получать государственные услуги в электронном виде быстро и безопасно. Подразделения по вопросам миграции предоставляют сегодня большое количество государственных услуг, часть из которых уже полностью удалось перевести в электронный вид. Уже полгода на портале госуслуг граждане могут зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД России. К сожалению, еще не все знают об этом и продолжают обращаться лично. Эта услуга – одна из самых массовых. Для участников процедуры регистрации достаточно иметь подтвержденные учетные записи на портале госуслуг, а право собственности на жилое помещение должно быть зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.Такой возможностью уже воспользовались более 150 тысяч человек. Востребованность есть. Оформление удобно и понятно. Мы получаем положительные отзывы как от собственников, так и от зарегистрировавшихся.А с 1 июля 2022 года по такой же схеме родители смогут регистрировать по месту жительства детей до четырнадцати лет. Для нас данное направление является перспективным, это способствует повышению качества предоставления госуслуг и делает их получение более удобными для граждан.

https://radiosputnik.ria.ru/20220418/bezhentsy-1784034716.html

https://ria.ru/20220413/pensiya-1783379277.html

https://ria.ru/20220413/gumpomosch-1783342158.html

https://ria.ru/20220411/ukraina-1782841695.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, валентина казакова, миграция, беженцы, россия