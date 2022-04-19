https://ria.ru/20220419/mvd-1784240454.html
В МВД напомнили о льготах для беженцев с Украины и Донбасса
В МВД напомнили о льготах для беженцев с Украины и Донбасса - РИА Новости, 19.04.2022
В МВД напомнили о льготах для беженцев с Украины и Донбасса
Граждане Украины, ДНР и ЛНР, признанные беженцами или получившие временное убежище в России, имеют ряд льгот и гарантий, об этом в интервью РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:32
2022-04-19T10:32
2022-04-19T11:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Граждане Украины, ДНР и ЛНР, признанные беженцами или получившие временное убежище в России, имеют ряд льгот и гарантий, об этом в интервью РИА Новости рассказала начальник ГУВМ МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова.По ее словам, они также вправе получать медицинскую и лекарственную помощь, проходить профессиональное обучение и работать без разрешительных документов.
https://ria.ru/20220413/gumpomosch-1783342158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии
10:32 19.04.2022 (обновлено: 11:20 19.04.2022)
В МВД напомнили о льготах для беженцев с Украины и Донбасса
Генерал-лейтенант МВД Казакова напомнила о льготах для беженцев с Украины, ДНР и ЛНР