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В МВД напомнили о льготах для беженцев с Украины и Донбасса - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/mvd-1784240454.html
В МВД напомнили о льготах для беженцев с Украины и Донбасса
В МВД напомнили о льготах для беженцев с Украины и Донбасса - РИА Новости, 19.04.2022
В МВД напомнили о льготах для беженцев с Украины и Донбасса
Граждане Украины, ДНР и ЛНР, признанные беженцами или получившие временное убежище в России, имеют ряд льгот и гарантий, об этом в интервью РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:32
2022-04-19T11:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Граждане Украины, ДНР и ЛНР, признанные беженцами или получившие временное убежище в России, имеют ряд льгот и гарантий, об этом в интервью РИА Новости рассказала начальник ГУВМ МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова.По ее словам, они также вправе получать медицинскую и лекарственную помощь, проходить профессиональное обучение и работать без разрешительных документов.
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в мире, признание днр и лнр в россии
10:32 19.04.2022 (обновлено: 11:20 19.04.2022)
 
В МВД напомнили о льготах для беженцев с Украины и Донбасса

Генерал-лейтенант МВД Казакова напомнила о льготах для беженцев с Украины, ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБеженка из Донбасса
Беженка из Донбасса - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Беженка из Донбасса
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Граждане Украины, ДНР и ЛНР, признанные беженцами или получившие временное убежище в России, имеют ряд льгот и гарантий, об этом в интервью РИА Новости рассказала начальник ГУВМ МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова.
"Граждане Украины, ДНР и ЛНР, признанные беженцами или получившие временное убежище на территории России, имеют ряд льгот и гарантий, позволяющих им в упрощенном порядке получить разрешение на временное проживание, вид на жительство и российское гражданство, принять участие в госпрограмме переселения соотечественников", - рассказала она.
По ее словам, они также вправе получать медицинскую и лекарственную помощь, проходить профессиональное обучение и работать без разрешительных документов.
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