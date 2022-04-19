https://ria.ru/20220419/mvd-1784240454.html

В МВД напомнили о льготах для беженцев с Украины и Донбасса

В МВД напомнили о льготах для беженцев с Украины и Донбасса - РИА Новости, 19.04.2022

В МВД напомнили о льготах для беженцев с Украины и Донбасса

Граждане Украины, ДНР и ЛНР, признанные беженцами или получившие временное убежище в России, имеют ряд льгот и гарантий, об этом в интервью РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:32

2022-04-19T10:32

2022-04-19T11:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784174880_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_88179c4811c12e10231de99cc92d2eb0.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Граждане Украины, ДНР и ЛНР, признанные беженцами или получившие временное убежище в России, имеют ряд льгот и гарантий, об этом в интервью РИА Новости рассказала начальник ГУВМ МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова.По ее словам, они также вправе получать медицинскую и лекарственную помощь, проходить профессиональное обучение и работать без разрешительных документов.

https://ria.ru/20220413/gumpomosch-1783342158.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии