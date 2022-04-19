https://ria.ru/20220419/mvd-1784234155.html

В МВД анонсировали поправки в миграционное законодательство

В МВД анонсировали поправки в миграционное законодательство - РИА Новости, 19.04.2022

В МВД анонсировали поправки в миграционное законодательство

МВД планирует внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, по которым грубо нарушившие закон иностранцы будут высланы за пределы России,... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:09

2022-04-19T10:09

2022-04-19T10:09

россия

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. МВД планирует внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, по которым грубо нарушившие закон иностранцы будут высланы за пределы России, сообщила в интервью РИА Новости начальник ГУВМ МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова."Планируется внесение изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающих высылку иностранных граждан, совершивших грубые административные правонарушения, в том числе нарушения общественного порядка", - рассказала она.Она также напомнила, что с 29 декабря 2021 года иностранцы обязаны проходить обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. Этот закон распространяется на всех иностранцев, кроме граждан Белоруссии, должностных лиц международных организаций и членов их семей, а также несовершеннолетних до 6 лет.

https://ria.ru/20220415/migratsiya-1783740931.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)