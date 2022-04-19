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В МВД анонсировали поправки в миграционное законодательство - РИА Новости, 19.04.2022
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В МВД анонсировали поправки в миграционное законодательство
В МВД анонсировали поправки в миграционное законодательство - РИА Новости, 19.04.2022
В МВД анонсировали поправки в миграционное законодательство
МВД планирует внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, по которым грубо нарушившие закон иностранцы будут высланы за пределы России,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:09
2022-04-19T10:09
россия
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. МВД планирует внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, по которым грубо нарушившие закон иностранцы будут высланы за пределы России, сообщила в интервью РИА Новости начальник ГУВМ МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова."Планируется внесение изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающих высылку иностранных граждан, совершивших грубые административные правонарушения, в том числе нарушения общественного порядка", - рассказала она.Она также напомнила, что с 29 декабря 2021 года иностранцы обязаны проходить обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. Этот закон распространяется на всех иностранцев, кроме граждан Белоруссии, должностных лиц международных организаций и членов их семей, а также несовершеннолетних до 6 лет.
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россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
10:09 19.04.2022
 
В МВД анонсировали поправки в миграционное законодательство

МВД готовит поправки, по которым грубо нарушившие закон иностранцы будут высланы из России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. МВД планирует внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, по которым грубо нарушившие закон иностранцы будут высланы за пределы России, сообщила в интервью РИА Новости начальник ГУВМ МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова.
"Планируется внесение изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающих высылку иностранных граждан, совершивших грубые административные правонарушения, в том числе нарушения общественного порядка", - рассказала она.
Она также напомнила, что с 29 декабря 2021 года иностранцы обязаны проходить обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. Этот закон распространяется на всех иностранцев, кроме граждан Белоруссии, должностных лиц международных организаций и членов их семей, а также несовершеннолетних до 6 лет.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 15:31
Медведев рассказал о новых мерах в миграционной сфере
 
РоссияОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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