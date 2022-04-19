https://ria.ru/20220419/moldaviya-1784316821.html
Сенатор: запрет георгиевской ленты в Молдавии усугубит ситуацию в стране
Сенатор: запрет георгиевской ленты в Молдавии усугубит ситуацию в стране - РИА Новости, 19.04.2022
Сенатор: запрет георгиевской ленты в Молдавии усугубит ситуацию в стране
Запрет георгиевской ленточки, введённый властями Молдавии, усугубит и без того нестабильную политическую ситуацию в стране, заявила РИА Новости сенатор Ольга... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:28
2022-04-19T15:28
2022-04-19T15:28
в мире
молдавия
ссср
майя санду
совет федерации рф
ольга ковитиди
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Запрет георгиевской ленточки, введённый властями Молдавии, усугубит и без того нестабильную политическую ситуацию в стране, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.Президент Молдавии Майя Санду подписала во вторник закон, запрещающий использование георгиевской ленточки, отметив, что это не помешает почтить память павших героев и не скажется на праздновании Дня Победы."Системно развивающийся кризис в республике может привести к дестабилизации ситуации не только экономики, но и политической сферы Молдавии. На этом фоне решение о запрете георгиевской ленты лишь усугубит и без того политически нестабильную ситуацию в стране", - сказала Ковитиди.Она отметила, что чрезвычайно сложная экономическая и финансовая ситуация, которая сложилась в Молдавии, является результатом недальновидной политики молдавских властей, которые "не в состоянии адекватно оценить стремительно развивающуюся ситуацию как в стране, так и за ее пределами".Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.
https://ria.ru/20220419/moldaviya-1784288878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, ссср, майя санду, совет федерации рф, ольга ковитиди
Сенатор: запрет георгиевской ленты в Молдавии усугубит ситуацию в стране
Ковитиди: запрет георгиевской ленты в Молдавии усугубит политическую ситуацию в стране
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Запрет георгиевской ленточки, введённый властями Молдавии, усугубит и без того нестабильную политическую ситуацию в стране, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.
Президент Молдавии Майя Санду
подписала во вторник закон, запрещающий использование георгиевской ленточки, отметив, что это не помешает почтить память павших героев и не скажется на праздновании Дня Победы.
"Системно развивающийся кризис в республике может привести к дестабилизации ситуации не только экономики, но и политической сферы Молдавии. На этом фоне решение о запрете георгиевской ленты лишь усугубит и без того политически нестабильную ситуацию в стране", - сказала Ковитиди.
Она отметила, что чрезвычайно сложная экономическая и финансовая ситуация, которая сложилась в Молдавии, является результатом недальновидной политики молдавских властей, которые "не в состоянии адекватно оценить стремительно развивающуюся ситуацию как в стране, так и за ее пределами".
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи
, СССР
и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины
в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР
и ЛНР
против украинских силовиков.