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Сенатор: запрет георгиевской ленты в Молдавии усугубит ситуацию в стране - РИА Новости, 19.04.2022
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Сенатор: запрет георгиевской ленты в Молдавии усугубит ситуацию в стране
Сенатор: запрет георгиевской ленты в Молдавии усугубит ситуацию в стране - РИА Новости, 19.04.2022
Сенатор: запрет георгиевской ленты в Молдавии усугубит ситуацию в стране
Запрет георгиевской ленточки, введённый властями Молдавии, усугубит и без того нестабильную политическую ситуацию в стране, заявила РИА Новости сенатор Ольга... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:28
2022-04-19T15:28
в мире
молдавия
ссср
майя санду
совет федерации рф
ольга ковитиди
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Запрет георгиевской ленточки, введённый властями Молдавии, усугубит и без того нестабильную политическую ситуацию в стране, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.Президент Молдавии Майя Санду подписала во вторник закон, запрещающий использование георгиевской ленточки, отметив, что это не помешает почтить память павших героев и не скажется на праздновании Дня Победы."Системно развивающийся кризис в республике может привести к дестабилизации ситуации не только экономики, но и политической сферы Молдавии. На этом фоне решение о запрете георгиевской ленты лишь усугубит и без того политически нестабильную ситуацию в стране", - сказала Ковитиди.Она отметила, что чрезвычайно сложная экономическая и финансовая ситуация, которая сложилась в Молдавии, является результатом недальновидной политики молдавских властей, которые "не в состоянии адекватно оценить стремительно развивающуюся ситуацию как в стране, так и за ее пределами".Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.
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в мире, молдавия, ссср, майя санду, совет федерации рф, ольга ковитиди
15:28 19.04.2022
 
Сенатор: запрет георгиевской ленты в Молдавии усугубит ситуацию в стране

Ковитиди: запрет георгиевской ленты в Молдавии усугубит политическую ситуацию в стране

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Георгиевская ленточка. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Запрет георгиевской ленточки, введённый властями Молдавии, усугубит и без того нестабильную политическую ситуацию в стране, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.
Президент Молдавии Майя Санду подписала во вторник закон, запрещающий использование георгиевской ленточки, отметив, что это не помешает почтить память павших героев и не скажется на праздновании Дня Победы.
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"Системно развивающийся кризис в республике может привести к дестабилизации ситуации не только экономики, но и политической сферы Молдавии. На этом фоне решение о запрете георгиевской ленты лишь усугубит и без того политически нестабильную ситуацию в стране", - сказала Ковитиди.
Она отметила, что чрезвычайно сложная экономическая и финансовая ситуация, которая сложилась в Молдавии, является результатом недальновидной политики молдавских властей, которые "не в состоянии адекватно оценить стремительно развивающуюся ситуацию как в стране, так и за ее пределами".
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.
 
В миреМолдавияСССРМайя СандуСовет Федерации РФОльга Ковитиди
 
 
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