Санду заявила, что георгиевской ленте место "в мусорном ведре истории"
Президент Молдавии Санду заявила, что георгиевской ленте место "в мусорном ведре истории"
© Sputnik / Михай Карауш
Президент Молдавии Майя Санду
КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что подписала закон, запрещающий использование георгиевской ленточки, отметив, что это не помешает почтить память павших героев и не скажется на праздновании Дня Победы.
Парламент Молдавии в четверг одобрил в финальном чтении пакет поправок к кодексу о правонарушениях, одна из которых касается запрета георгиевской ленточки и символов V и Z. Депутаты ввели ответственность за изготовление, сбыт, распространение, хранение для распространения и публичное использование общеизвестных атрибутов и символов, используемых "в связи с актами военной агрессии". Физическим лицам грозит штраф в размере от 245 до 490 долларов или общественные работы, чиновникам - от 490 до 980 долларов, юридическим лицам - от 490 до 1630 долларов.
"Сегодня я подписала закон, который запрещает использование в Молдавии символов, которые продвигают агрессию. Закон вступит в силу в момент его публикации", - заявила Санду.
Она подчеркнула, что это не помешает почтить память людей, которые погибли за свободу Молдавии. Президент утверждает, что георгиевская ленточка может быть использована для того, "чтобы посеять вражду в молдавском обществе", поэтому за ее ношение и использование будут наказывать и рядовых граждан, и политиков.
Санду считает, что "место подобных символов - в мусорном ведре истории", поскольку Молдавия является нейтральной страной.
"Символы меняют свое значение в зависимости от контекста, сегодня эти символы говорят не о войне, которая была 70 лет назад, они ассоциируются с событиями на Украине. Никто никому не запрещает праздновать 9 мая, наоборот, мы должны чтить и хранить память об этой войне", - добавила президент.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква "Z" уже стала неофициальным символом поддержки операции.