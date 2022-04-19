https://ria.ru/20220419/moldaviya-1784316608.html

Санду заявила, что георгиевской ленте место "в мусорном ведре истории"

Санду заявила, что георгиевской ленте место "в мусорном ведре истории" - РИА Новости, 19.04.2022

Санду заявила, что георгиевской ленте место "в мусорном ведре истории"

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что подписала закон, запрещающий использование георгиевской ленточки, отметив, что это не помешает почтить память павших... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:28

2022-04-19T15:28

2022-04-19T15:28

в мире

молдавия

украина

российская империя

великая отечественная война (1941-1945)

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что подписала закон, запрещающий использование георгиевской ленточки, отметив, что это не помешает почтить память павших героев и не скажется на праздновании Дня Победы.Парламент Молдавии в четверг одобрил в финальном чтении пакет поправок к кодексу о правонарушениях, одна из которых касается запрета георгиевской ленточки и символов V и Z. Депутаты ввели ответственность за изготовление, сбыт, распространение, хранение для распространения и публичное использование общеизвестных атрибутов и символов, используемых "в связи с актами военной агрессии". Физическим лицам грозит штраф в размере от 245 до 490 долларов или общественные работы, чиновникам - от 490 до 980 долларов, юридическим лицам - от 490 до 1630 долларов.Она подчеркнула, что это не помешает почтить память людей, которые погибли за свободу Молдавии. Президент утверждает, что георгиевская ленточка может быть использована для того, "чтобы посеять вражду в молдавском обществе", поэтому за ее ношение и использование будут наказывать и рядовых граждан, и политиков.Санду считает, что "место подобных символов - в мусорном ведре истории", поскольку Молдавия является нейтральной страной."Символы меняют свое значение в зависимости от контекста, сегодня эти символы говорят не о войне, которая была 70 лет назад, они ассоциируются с событиями на Украине. Никто никому не запрещает праздновать 9 мая, наоборот, мы должны чтить и хранить память об этой войне", - добавила президент.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква "Z" уже стала неофициальным символом поддержки операции.

https://ria.ru/20220416/shtrafy-1783874162.html

https://ria.ru/20220419/vov-1784259024.html

молдавия

украина

российская империя

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, молдавия, украина, российская империя, великая отечественная война (1941-1945), санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии