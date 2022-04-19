https://ria.ru/20220419/mladenets-1784341710.html

Суд арестовал москвичку, выкинувшую новорожденную дочь в мусоропровод

Суд арестовал москвичку, выкинувшую новорожденную дочь в мусоропровод - РИА Новости, 19.04.2022

Суд арестовал москвичку, выкинувшую новорожденную дочь в мусоропровод

Бутырский районный суд Москвы арестовал женщину, которая бросила в мусоропровод новорожденную дочь с девятого этажа на северо-востоке Москвы, сообщает во... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T17:00

2022-04-19T17:00

2022-04-19T19:14

происшествия

москва

ребенок

арест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783518101_0:456:1180:1120_1920x0_80_0_0_558399779723decb109231af5f0e1faf.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Бутырский районный суд Москвы арестовал женщину, которая бросила в мусоропровод новорожденную дочь с девятого этажа на северо-востоке Москвы, сообщает во вторник столичная прокуратура."Суд избрал в отношении женщины 1979 года рождения, обвиняемой в покушении на убийство своего новорожденного ребенка, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 июня", — сказано в релизе.Женщине предъявлено обвинение.В минувший четверг стало известно об обнаружении ребенка в камере мусоропровода в жилом доме на Северном бульваре. Малышку быстро госпитализировали, сейчас за ней наблюдают врачи.Мать девочки вскоре была задержана, на допросе она полностью признала вину и рассказала, что родила ребенка в ванной, завернула в полотенце, положила в пакет и выбросила в мусоропровод с девятого этажа.Источник в правоохранительных органах отмечал РИА Новости, что женщина, по собственным словам, не в курсе, кто отец ребенка. По словам источника, фигурантка вела маргинальный образ жизни и злоупотребляла алкоголем.

https://ria.ru/20210909/moskva-1749291329.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, ребенок, арест