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Суд арестовал москвичку, выкинувшую новорожденную дочь в мусоропровод
Суд арестовал москвичку, выкинувшую новорожденную дочь в мусоропровод - РИА Новости, 19.04.2022
Суд арестовал москвичку, выкинувшую новорожденную дочь в мусоропровод
Бутырский районный суд Москвы арестовал женщину, которая бросила в мусоропровод новорожденную дочь с девятого этажа на северо-востоке Москвы, сообщает во... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:00
2022-04-19T17:00
2022-04-19T19:14
происшествия
москва
ребенок
арест
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Бутырский районный суд Москвы арестовал женщину, которая бросила в мусоропровод новорожденную дочь с девятого этажа на северо-востоке Москвы, сообщает во вторник столичная прокуратура."Суд избрал в отношении женщины 1979 года рождения, обвиняемой в покушении на убийство своего новорожденного ребенка, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 июня", — сказано в релизе.Женщине предъявлено обвинение.В минувший четверг стало известно об обнаружении ребенка в камере мусоропровода в жилом доме на Северном бульваре. Малышку быстро госпитализировали, сейчас за ней наблюдают врачи.Мать девочки вскоре была задержана, на допросе она полностью признала вину и рассказала, что родила ребенка в ванной, завернула в полотенце, положила в пакет и выбросила в мусоропровод с девятого этажа.Источник в правоохранительных органах отмечал РИА Новости, что женщина, по собственным словам, не в курсе, кто отец ребенка. По словам источника, фигурантка вела маргинальный образ жизни и злоупотребляла алкоголем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, ребенок, арест
17:00 19.04.2022 (обновлено: 19:14 19.04.2022)
Суд арестовал москвичку, выкинувшую новорожденную дочь в мусоропровод
Суд арестовал до 14 июня москвичку, выбросившую новорожденную дочь в мусоропровод
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Бутырский районный суд Москвы арестовал женщину, которая бросила в мусоропровод новорожденную дочь с девятого этажа на северо-востоке Москвы, сообщает во вторник столичная прокуратура.
"Суд избрал в отношении женщины 1979 года рождения, обвиняемой в покушении на убийство своего новорожденного ребенка, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 июня", — сказано в релизе.
Женщине предъявлено обвинение.
В минувший четверг стало известно об обнаружении ребенка
в камере мусоропровода в жилом доме на Северном бульваре. Малышку быстро госпитализировали, сейчас за ней наблюдают врачи.
Мать девочки вскоре была задержана, на допросе она полностью признала вину и рассказала, что родила ребенка в ванной, завернула в полотенце, положила в пакет и выбросила в мусоропровод с девятого этажа.
Источник в правоохранительных органах отмечал РИА Новости, что женщина, по собственным словам, не в курсе, кто отец ребенка. По словам источника, фигурантка вела маргинальный образ жизни и злоупотребляла алкоголем.