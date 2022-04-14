https://ria.ru/20220414/rebenok-1783488852.html

Младенца нашли в мусоропроводе на северо-востоке Москвы

Младенца нашли в мусоропроводе на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 14.04.2022

Младенца нашли в мусоропроводе на северо-востоке Москвы

Младенца нашли в камере мусоропровода в жилом доме на северо-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ в... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:13

2022-04-14T12:13

2022-04-14T14:26

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Младенца нашли в камере мусоропровода в жилом доме на северо-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ в Telegram-канале."По факту обнаружения жизнеспособного младенца в камере мусоропровода в жилом доме, расположенном на северо-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, мать ребенка ищут.

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

москва

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)