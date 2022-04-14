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Младенца нашли в мусоропроводе на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 14.04.2022
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Младенца нашли в мусоропроводе на северо-востоке Москвы
Младенца нашли в мусоропроводе на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 14.04.2022
Младенца нашли в мусоропроводе на северо-востоке Москвы
Младенца нашли в камере мусоропровода в жилом доме на северо-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ в... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:13
2022-04-14T14:26
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Младенца нашли в камере мусоропровода в жилом доме на северо-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ в Telegram-канале."По факту обнаружения жизнеспособного младенца в камере мусоропровода в жилом доме, расположенном на северо-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, мать ребенка ищут.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
12:13 14.04.2022 (обновлено: 14:26 14.04.2022)
 
Младенца нашли в мусоропроводе на северо-востоке Москвы

В мусоропроводе жилого дома на северо-востоке Москвы нашли живого младенца

© Фото : Прокуратура города МосквыВ помещении мусоропровода одного из жилых домов по Северному бульвару обнаружен новорожденный ребенок
В помещении мусоропровода одного из жилых домов по Северному бульвару обнаружен новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Фото : Прокуратура города Москвы
В помещении мусоропровода одного из жилых домов по Северному бульвару обнаружен новорожденный ребенок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Младенца нашли в камере мусоропровода в жилом доме на северо-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ в Telegram-канале.
"По факту обнаружения жизнеспособного младенца в камере мусоропровода в жилом доме, расположенном на северо-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, мать ребенка ищут.
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