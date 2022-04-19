https://ria.ru/20220419/mariupol-1784343049.html

Во дворах Мариуполя нашли десятки захоронений жертв украинских боевиков

Во дворах Мариуполя нашли десятки захоронений жертв украинских боевиков - РИА Новости, 19.04.2022

Во дворах Мариуполя нашли десятки захоронений жертв украинских боевиков

Десятки захоронений жертв украинских боевиков найдены во дворах жилых многоквартирных домов Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T17:08

2022-04-19T17:08

2022-04-19T17:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

украина

донецкая народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780883151_199:684:2624:2048_1920x0_80_0_0_48859af40557131a84ef4eb4efae06a8.jpg

МАРИУПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Десятки захоронений жертв украинских боевиков найдены во дворах жилых многоквартирных домов Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости. Одно такое стихийное кладбище обнаружили во вторник корреспонденты РИА Новости на территории общеобразовательной школы города. На каждом захоронении установлен крест и табличка с фамилией, на некоторых написаны даты рождения и смерти.На момент провозглашения Донецкой народной республики в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html

мариуполь

украина

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мариуполь, украина, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр